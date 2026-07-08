Šití vlastních svatebních šatů: nový trend, který inspiruje ženy

Manželství
Émilie Laurent
Robe de mariée en crochet
@m.o.knits / Instagram

Na tento den, který mnohé popisují jako pohádku nebo bdělý sen, si ženy představují samy sebe v bezvadných šatech, posypaných tylem, hodných princezen z jejich dětství. Stále více nevěst však touží po něčem jedinečnějším pro tento oděv, který si obléknou jen jednou v životě. Nadšenkyně do háčkování proto pletou šaty na míru, které se nenacházejí v žádném obchodě.

Šití vlastních svatebních šatů: nový trend ručně vyráběných šatů

Tyto nastávající nevěsty se nepotulují butiky a nehledají dokonalé šaty , ve kterých se budou cítit jako Popelka na plese. Nepodstupují rituál zkoušení šatů pod třpytivými pohledy svých rodin. Ani neprocházejí katalogy plnými šatů ve stylu mořské panny, třídílných kostýmů a krajkových závojů z Calais.

Ne, inspiraci nacházejí v regálech galanterie a v obyčejné cívce nití vidí neuvěřitelný tvůrčí potenciál a možnost skutečně nezapomenutelných šatů, které si jejich hosté budou vážit po zbytek života. Tyto ženy, které vynikají v řemeslech a jistě se narodily s cívkou nití v rukou, vytvářejí šaty na míru pro nejkrásnější den svého života. Nepotřebují vílu kmotru a její kouzelný recept, aby získaly tyto idylické šaty, ty, které by rozechvěly srdce jejich vnitřního dítěte.

Vyzbrojeny klubkem příze a velkými nadějemi se věnují této pečlivé designérské práci a snaží se představit si samy sebe v něčem, co se zpočátku jeví jako pouhý tenký proužek látky. V době, kdy všechny nevěsty na profesionálních portrétech vypadají stejně, chtějí prosadit svou individualitu vytvořením jedinečného designu, jaký dosud nikdo neviděl. Na TikToku mnoho z těchto samouček natáčí tento pečlivý proces, od první řady stehů až po poslední detail vlečky. A osobnosti jejich tvůrců prosvítají v každém stehu.

Aktualizace háčkovaných svatebních šatů @werldpiece : 3. klubko háčkované příze hotové #háčkování #pomalámóda #háčkovanésvatebníšaty #háčkovanédekorace #střednímóda#pletení #krajka #udržitelnámóda ♬ Orbital - JTHM1987🐼

@moknits ✨ODHALENÍ✨ Čas, krev (doslova krev), pot a slzy vložené do pletení mých svatebních šatů (za 2 měsíce 😦) je tak neskutečné a nepochopitelné. Jako by se mi to povedlo? Ale pokud mě znáte. MILUJU výzvy. Jsem do těchto šatů zamilovaná. A vzpomínky, které si při jejich nošení vytvořím, vydrží celý život 🤍 #odhalenísvatebníchšat #nevěsta #fyp #tiktoksvatba #svatebníšaty ♬ Originalton - Pepe🧿

Bezpodmínečná hrdost na nošení vlastního výtvoru

Zatímco celý svět je okouzlen těmito „staromódními“ koníčky, ženy se věnují umění háčkování ne proto, aby zaměstnaly prsty v metru, ale aby na oltáři měly šaty, které odrážejí jejich osobní styl. Mohly tento úkol svěřit specializované dílně, ale chtěly do toho vložit srdce a aktivně se podílet na tvorbě tohoto jedinečného kousku. Pro ně mělo návrh střihu, ušití oděvu přímo z jejich fantazie a přidání jejich podpisu téměř symbolickou kvalitu.

Je tu uspokojení ze sledování, jak šaty ožívají s každým pohybem prstů, pocit vděčnosti s každým stehem a bezmezné potěšení z nošení skutečně jedinečných šatů. Po třech měsících tvrdé práce, během níž vdechly život šatům, které si načrtly v zápisníku, si konečně mohou vsunout nohy do něčeho, co působí jako šperkovnice. A každé šaty uvedené pod hashtagem #DIY překypují originalitou. Některé jsou na zádech lemovány stuhami, jiné končí vyšívanými volánky. Další se svými dramatickými rukávy a nádhernými prolamovanými vzory zdají být jako vystřižené z románu sester Brontëových.

Ať už se jedná o romantický výtvor od @moknits zdobený perleťovými korálky, nebo o ten od @threesidestitch inspirovaný přírodou s vlečkou připomínající kořeny, všechny tyto háčkované svatební šaty ilustrují stejnou touhu po svobodě.

@highlevelsylvie Naštěstí smazala všechny sociální sítě! 😏 Ať cesta háčkovaných svatebních šatů #2 ZAČNE! ♬ Svíčka a krém - bullbeauty

Způsob, jak znovu získat své tělo, daleko od společenského tlaku.

Za touto volbou ručně vyráběných šatů se skrývá touha znovu získat kontrolu nad siluetou, kterou příliš často formují trendy a diktát svatebního průmyslu. Tyto ženy se nechtějí vejít do šatů navržených tak, aby splňovaly očekávání ostatních. Představují si kousek, který zahrnuje jejich touhy, jejich postavu a jejich příběh. Nežádají svá těla, aby se přizpůsobila již existujícímu designu; vytvářejí šaty, které se jim přizpůsobí.

Ve světě, kde je nevěsta někdy zredukována na dokonalý obraz, zmrazený v posloupnosti neměnných kódů, se háčkování stává jemným způsobem, jak se osvobodit od konvencí. Každá „nedokonalost“ vypráví příběh hodiny strávené prací, každý motiv svědčí o určitém záměru. Drobné nesrovnalosti, které by se daly opravit v průmyslové výrobě, se zde stávají vzácnými znaky díla vytvořeného s trpělivostí a vášní.

Tento trend také odhaluje odlišný vztah k manželství. Místo toho, aby se na šaty dívali pouze jako na oděv doprovázející obřad, tito návrháři je proměňují ve skutečné emocionální dědictví. Nenosí jen bílé šaty ve velký den: nosí týdny reflexe, večery strávené háčkováním, překonané pochybnosti a vzrušení z toho, jak se řada po řadě objevuje výsledek osobní vize.

Co kdyby nejkrásnějším symbolem velkého dne nakonec nebyly dokonalé šaty z prestižního ateliéru, ale šaty, které nesou stopy rukou ženy, která je nosí?

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
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