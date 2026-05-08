Proč někteří lidé považují fyzický kontakt ve vztahu za obtížný?

Ne každý je vnímavý k jemnému pohlazení po vlasech, vřelému objetí a hravému lechtání. I když jsou tato intimní gesta v páru často přirozená a spontánní, ne vždy poskytují požadované pohodlí. Někteří partneři nereagují na dotek a napínají se tam, kde se jiní snadno vzruší. A to nemusí nutně znamenat nedostatek romantiky nebo známku nejistého vztahu. Vysvětlení je často složitější.
Tělo, bezpečné útočiště pro traumata
Zatímco polibky na krk a něžné noční pohlazení někomu nahánějí mrazení po zádech, jiné tyto projevy náklonnosti odpuzují. Dlaň, která láskyplně objíždí stehna během večeře, palec, který se s nenapodobitelnou něhou dotýká tváře, paže doširoka otevřené, připravené přijmout veškeré utrpení našeho dne… tyto projevy něhy jsou téměř součástí jazyka lásky . Obecně nás uvádějí do stavu čisté blaženosti a opíjejí radostí.
Přesto se někteří lidé z takového blízkého kontaktu necítí dobře a vnímají ho jako vtíravost, dokonce i tichou agresi. Jsou to ti samí lidé, kteří se vyhýbají polibku na tvář, kteří předstírají chlad, aby si udrželi odstup, kteří odmítají objetí a kteří panikaří při pohledu na nataženou ruku. Ani milovaná osoba nesmí překročit určité hranice těla, které se při sebemenším fyzickém kontaktu smršťuje a stahuje.
Možná i vy máte jasně definované oblasti fyzického kontaktu a couvnete, jakmile se k vám váš partner přiblíží. A na rozdíl od zdání to není odraz vnitřního chladu nebo nedostatku empatie. Tělo je obzvláště výmluvné a obsahuje celou naši historii. Uchovává vzpomínky, někdy bolestivé, které se znovu aktivují pouhým dotykem. „Pozoruji, že tito lidé, kteří se bojí dotyku, mají často poměrně komplikovanou fyzickou historii se svou matkou,“ vysvětluje psychoanalytička Sylvie Consoli pro časopis Psychologies . Útěk je tedy způsob, jak se chránit, jak udržet tyto staré duchy minulosti pohřbené pod kůží.
Dotek byl spojen s povinností
Tělo si uchovává všechny minulé zkušenosti: vynucené polibky z dětství, které jsem dával rodičům jako projev zdvořilosti, objetí, která působila jako emocionální vydírání od toxického bývalého partnera, nebo sobecké pohlazení prvního přítele, který není zvyklý na souhlas. „Tělo si pamatuje, na co mysl někdy chce zapomenout. Vaše podvědomí pak promlouvá skrze vaši averzi,“ vysvětluje sexuální terapeutka Julie Nélia . Jednoduchá, zcela neškodná masáž ramene tak může vyvolat nepohodlí, protože si podvědomě myslíte: „Počká déle“ nebo „Cítí, jako bych mu patřila.“
I když je váš partner plný dobrých úmyslů a chce si jen znovu potvrdit svou lásku, váš mozek si bere zkratky a spontánně přechází do ochranného režimu. Nervový systém se učí asociacím a dokáže reagovat automaticky; je to trochu jako přecitlivělá siréna auta, která se spustí při sebemenším dotyku. Pro vás je dotyk omezením, „vyjednávacím argumentem“. To vysvětluje, proč je pro vás fyzický kontakt obtížný, zejména v intimních situacích.
Když psychická zátěž činí každý kontakt nesnesitelným
Po stresujícím dni, žonglování se složitými pracovními soubory a nároky dospělého života, se i jemně položená ruka zdá být „příliš“. Potřebujete prostor a jakmile váš partner zasáhne na vaše území a naruší váš osobní prostor, dáváte jasně najevo, že ještě není „ta správná chvíle“.
Vyhýbáte se jeho náručí, odtlačujete jeho ruce od pohovky a zůstáváte na okraji postele, abyste se vyhnuli jeho tělu pod prostěradly. Zkrátka už jste denně tak přestimulovaní, že přátelské poplácání po zádech nebo hlava položená na klíně se vám najednou zdá velmi rušivá. „Když je vaše mysl zahlcena úkoly, povinnostmi nebo starostmi, je těžké najít emocionální dostupnost pro druhého člověka,“ dodává expertka na vztahy.
Znamení ohrožení pro pár?
V kolektivní představivosti není prokrastinace s mazlením, přerušování hravého škádlení a ignorování fyzických signálů milované osoby nutně dobrým znamením. Je to univerzální příznak selhávajícího vztahu, který pomalu umírá. Sexuologická terapeutka však nabízí komplexnější pohled: jen proto, že se cítíte nepříjemně při rituálech námluv svého partnera, neznamená to, že váš románek skončil. „Vaše pocity nejsou důkazem selhání. Spíše odrážejí vnitřní vývoj, který si zaslouží uznání.“
Možná se vaše jazyky lásky liší. On je rozhodně taktilnější, zatímco vy máte jiný způsob vyjádření, méně hmatatelný, ale stejně symbolický. Říká vám „Miluji tě“ polibkem na čelo, propletenými prsty při procházce, rukou na boku a vy mu to opětujete různými výrazy, ať už slovy ujištění nebo ručně vyrobenými dárky darovanými bez zvláštní příležitosti.
Nakonec, to, že se vám nechce být dotýkáno, z vás nedělá chladného nebo nepřístupného člověka. Znamená to jednoduše, že vaše tělo má svůj vlastní emocionální jazyk. A ve zdravém vztahu se láska projevuje také touto schopností naučit se emocionální jazyk druhého člověka, aniž byste byli dotěrní.