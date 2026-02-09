Od hrdosti k studu: Proč se vztah stal trapným

Změna statusu vztahu na Facebooku z „svobodný“ na „ve vztahu“ bývala téměř znakem úspěchu, dokonce i způsobem, jak zvýšit popularitu. Tehdy bylo zveřejňování přeslazených fotografií, na kterých se držíte za ruce nebo ruku v ruce, vrcholem úspěchu. Ale teď jsou tyto fotografie, překypující láskou a dokumentující celý život páru, v našich feedech méně viditelné, jako by mít přítele bylo minulostí.
Skrývání přítele místo jeho předvádění
„Abyste žili šťastně, žijte skrytě .“ Toto rčení nikdy nebylo pravdivější. V dobách jahodových Vans a MP3 přehrávačů se dívky chlubily svými partnery jako trofejemi. Sotva oficiálně potvrdily svůj románek, už zveřejňovaly na svých facebookových zdích přeslazená vyznání lásky. Označovaly své partnery v explicitních příspěvcích a sdílely každý výlet, doplněný sentimentálními momentkami. Sledovali jsme tohle mazlení zblízka a prakticky jsme sáhli po popcornu. Celá jejich přítomnost na sociálních sítích se točila kolem jejich přítelů a připomínala šťavnatou telenovelu.
Ale časy se změnily. Dnes ženy touží po větší diskrétnosti. Zatímco kdysi zdobily internet tváří svého milého, nyní nechávají jeho přítomnost naznačovat. Už hlasitě nehlásají „Jsem ve vztahu“, dokonce si tuto romantickou realitu nechávají pro sebe. Vzácné záblesky jejich milostného příběhu se omezují na konečky prstů, siluety nebo umělecké rozmazání. Nezastíní své partnery jen proto, aby chránily své soukromí, ale také proto, aby si zachovaly image. Zdá se totiž, že v roce 2026 už být ve vztahu není cool nálepka, ale známka toho, že je něco zastaralého.
Ženy, vědomé si své nezávislosti, se již nechtějí definovat skrze své partnery, ale také si nechtějí získat reputaci Bridget Jonesové. Jinými slovy, užívají si společenských výhod plynoucích z partnerského vztahu, aniž by upadly do pasti přehnané lpění na své polovičce. Odklánějí se od stereotypního obrazu ženy posedlé svou polovičkou. Novinářka Chante Joseph, která píše pro Vogue UK , zkoumala, co se rovná verzi 2.0 romantického bojkotu.
Víc než trend, stav mysli
Během pouhých několika let se ženy změnily z vášnivé Julie na rebelskou Elizabeth Bennet. Daleko od toho, aby svou emocionální závislost učinily hmatatelnou a zanechávaly její stopy na svých online profilech, zůstávají opatrné ve svých romantických informacích. Novinářka, která na tento posun v mentalitě a autocenzuru mezi páry v digitálním věku upozornila, se na to zeptala svých 65 000 sledujících.
A pokud jsou ženy omezovány emotikony se srdíčky a roztomilými fotografiemi, není to jen proto, aby vypadaly nezávisle nebo moderně. Je to také proto, že se bojí, že je osud za tento projev náklonnosti potrestá. „Některé se bály ‚zlého oka‘, přesvědčené, že projevování jejich štěstí vyvolá tak intenzivní žárlivost, že to nakonec zničí jejich vztah,“ vysvětluje novinářka. Jiné také očekávaly rozchod a bolestivý úkol online úklidu.
Všechny tyto výmluvy skrývají společný, ale nevyslovený argument: být s mužem už není dar, ale břemeno. Mít přítele je ostudnější než chodit ven s topem obráceným dozadu nebo se zubní pastou v ústech. A to není radikální feminismus, jen odraz hlubší únavy.
Být single je populárnější než být ve páru.
Během střední školy bylo mít přítele téměř požehnáním, společenským úspěchem. Obyčejná holka ve škole se najednou stala středem pozornosti na chodbách, tou cool postavou, kterou všichni zbožňovali zpoza skříňky. Jako by tento příležitostný přítel byl zdrojem úspěchu, jako by dívka potřebovala muže, aby se cítila kompletní, dokonce i živá.
Je jasné, že „efekt přítele“ již nefunguje. Navíc se normy obracejí ve prospěch svobodných žen. Tyto ženy, které kdysi stárly samy obklopené hordami koček, jsou nyní více závistivé než ty, které uvízly se svými partnery. Možná proto, že ztělesňují svobodu, nezávislost a sebeúctu – vlastnosti, které se někdy ztrácejí v šílenství párového života. Ve Spojených státech již život ve páru není normou pro rostoucí počet 25 až 34letých, kteří se rozhodli zůstat svobodní: jejich počet se za půl století zdvojnásobil.
Sladké, přeslazené fotky párů už online nerozechvějí srdce, ale vyvolávají nevolnost. Tato sentimentální zdrženlivost je téměř symptomatická. Jako by přítel byl (ne tak moc) roztomilý hřích. Samotný pár je zabijákem vášně.