Líbání partnera leskem na rty: trend, který vyvolává rozruch na sociálních sítích

Zatímco kdysi ženy hledaly na límečcích košil svých partnerů stopy po rtěnce a hledaly důkaz nevěry, dnes dávají svým partnerům lepkavé polibky, aby otestovaly úroveň jejich intimity. Na sociálních sítích si ženy nanášejí lesk na rty a honí se za ústy svých partnerů, kteří k tomuto rozmazanému polibku s příchutí vanilky nebo cukrové vaty mohou, ale nemusí být vnímaví.
Lakovaný polibek, který se ne vždycky každému líbí.
Na sociálních sítích je láska naplno projevována a i ta nejintimnější gesta náklonnosti se stávají veřejnými. Ženy si rády improvizují testy kompatibility založené na zdánlivě všedních činnostech, jako je loupání pomeranče nebo pozorování ptáka v letu . Podle jejich nejnovějšího hodnocení vztahu, které by jistě vzbudilo podivné pochybnosti u sexuologů , si pár sdílí všechno, včetně sladkých ingrediencí čerstvě naneseného lesku na rty.
Metoda je jednoduchá. Nanesou si lesk na rty jako součást své běžné rutiny a nevinně požádají svou partnerku o polibek svými hedvábnými rty. A i když tito gentlemani nerozeznají rozdíl mezi tvářenkou a očními stíny, nenechají se oklamat. Všimnou si sametové textury před sebou.
Tváří v tvář tomuto make-upu, který připomíná suchý zip, se někteří muži instinktivně couvnou, jako by jejich partnerka měla nakažlivou nemoc. Jiní jsou vstřícnější a na tuto prosbu o náklonnost reagují něhou. Tito pánové si však obecně udržují odstup a dokonce vrhají do kamery znepokojené pohledy. Nejvýstižnějším příkladem je video od @ashleylamarca, kde oběť tohoto kosmetického útoku šeptá „pomoc!“. Zatímco ženy obvykle brání návrhům svých partnerek, aby si nezničily make-up, tento virální trend jim nastražuje past.
@ashleylamarca můj nejoblíbenější je, když se zapomene zeptat a já o 30 sekund později slyším „hoří mi rty“ 😝😝 ♬ původní zvuk - Ashley LaMarca
Když se z něžného gesta stane virální anekdota
Na sociálních sítích si ženy hrají se svými partnery na kočku a myš a honí je s leskem na rty v ruce. Některé partnerky se přidávají a okamžitě přiznávají porážku, zatímco jiné předstírají, že se brání. Ti nejnepřátelštější si s odporem otírají rty hřbetem ruky, jak je vidět na videu @évaequentin, ale zdá se, že to páru neubírá na náladě.
Jen málo partnerů reaguje nervózně, když během svých intimních chvil objeví tuto neobvyklou texturu. Tato estetická výzva se rychle promění v hravé škádlení a vede k dobrému smíchu. Ve skutečnosti je tento druh bezstarostného škádlení pro každodenní zdraví páru docela dobrý.
Podle studie provedené Apalačskou státní univerzitou (Boone, Kalifornie) spontánní smích, ať už pramení ze špatného vtipu, děravého pyžama nebo lesku na rty podávaného z tváře do tváře, posiluje chemii vzájemného ovlivňování.
@bradandmill Uvidíme, jestli můj přítel projde testem s leskem na rty a polibky 🤣 #testpřítele #výzvapropáry #vtipnýpár # cílepropáry # vysněnýpár #výzvapřítele ♬ Skutečná láska, zlato - Otec John Misty
Techniky, jak se vyhnout skvrnám v ústech
Samozřejmě, aby si některé ženy udržely toto láskyplné gesto i přes sladký lesk na rty nebo zářivou rtěnku, používají vybroušené techniky. Aby se vyhnuly tomu, aby se jim rty třpytily celý den nebo aby nepůsobily dojmem, že vystoupily z cirkusu, napodobují polibek z dálky s jakýmsi „políbením“. Jiné volí vylepšený „dávkování si pět“, inspirovaný dlouholetými přáteli nebo fotbalisty. Myšlenka? Vytvořit emocionální spojení i přes tuto hedvábnou bariéru.
Navíc pro ty, kteří nejsou nijak zvlášť citliví na hmat, není polibek jediným ukazatelem milujícího páru. Každý partner má koneckonců svůj vlastní jazyk lásky a city se vyjadřují dotykem, slovy, konkrétními činy a dokonce i dárky. V tomto kontextu je lesk na rty jen další záminkou k pozorování toho, co páry dělají denně, aniž by si to skutečně uvědomovaly: přizpůsobují se, vyjednávají, hledají řešení a vymýšlejí si drobné rituály, které se nakonec stanou jejich společnými kódy.
Na sociálních sítích tento trend pravděpodobně zmizí stejně rychle, jako se objevil, a bude nahrazen jiným, absurdnějším nebo sofistikovanějším, který opět promění banální gesto v kolektivní jev. Ve vztazích však zanechává trvalejší stopu: myšlenku, že i ta nejjednodušší gesta se mohou stát hřišti, testovacím polem nebo prostě prostorem pro improvizovanou spoluúčast.