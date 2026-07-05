Předstírání pádu, abyste otestovali svého přítele: tento virální trend vyvolává debatu

Miluj život
Émilie Laurent
femmes tomber test couple
VitalyGariev/Unsplash

Na sociálních sítích ženy předstírají kolapsy a napodobují zvuk pádu, aby si s stopkami v ruce otestovaly reakční čas svých partnerů. Některé jim okamžitě spěchají na pomoc, i když riskují vymknutí kotníku, zatímco jiné jsou o něco pomalejší. Tento zdánlivě neškodný scénář udržuje představu rytíře a vytváří zbytečný strach. Jde spíše o honění pozornosti než o skutečnou zkoušku trpělivosti.

Předstírání pádu, abyste otestovali reakční čas svého partnera

Během nočního prohlížení jste možná narazili na kompilaci videí, na kterých ženy předstírají pád a schválně vydávají hlasitý zvuk. Některé hází židlemi na podlahu, zatímco jiné hází po parketové podlaze nerezové odpadkové koše, aby vytvořily dokonale rozpoznatelný zvuk, ale všechny vydávají volání o pomoc, které se ozývá zdmi domu. V okamžiku, kdy z plných plic křičí a prosí své partnery, aby přišli, spustí odpočítávání. Jako by propočítávaly partnerovy reflexy první pomoci v případě pádu.

Tato videa zdaleka nepřipomínají hrdinské scény z disneyovských pohádek, spíše připomínají grotesky, tak neohrabaní jsou muži. Někteří vtrhnou do místnosti a okamžitě se propadnou do chaosu, zatímco jiní zběsile otevřou dveře a málem udeří své partnerky do hlavy. Ti nejodvážnější z nich opustí vše, co drží v rukou, ať už jsou to krabice nebo herní ovladače, aby je zachránili jako Apollo.

Všichni muži bez výjimky naletí na trik a na tvářích vyjadřují úlevu, když vidí své ženy bez úhony. Ti opatrnější si stále kontrolují zdraví jako doktoři . Tyto ženy, které by byly vynikajícími herečkami, jsou nadšené, že jejich plán vyšel. Tato videa, která nasbírala přes milion zhlédnutí, však mají dvojí význam. Z nouzové situace dělají soutěž o to, „kdo získá nejvyšší skóre?“.

@funnydog372 Není nic znepokojivějšího než pád těhotné manželky #funnyvideos #funny #funnytiktok #Foryou #pregnant #viral #usa #fyp ♬ originální zvuk - funnydog372

Za zdánlivým humorem těchto videí se skrývají vysoká očekávání

Na sociálních sítích čelí páry neustálé výzvě. Zcela normální gesto se stává testem. I ten nejmenší pohyb je vyhodnocován, měřen a analyzován, jako by to bylo na gauči sexuálního terapeuta . Tyto testy, přímo z digitálního světa, samozřejmě nepředstavují absolutní pravdu a často jsou nespolehlivé.

V tomto trendu randění, doslova nazývaném „Testuji reakční dobu svého přítele“, si ženy hrají s emocemi svých partnerů a vyvolávají zbytečnou paniku, a to jen kvůli zhlédnutí. Časovač mezitím vytváří tichý tlak: tlak dorazit včas a být okamžitě k dispozici. Jednoduchý akt pomoci manželce, která se potenciálně zhroutila nebo svíjí bolestí, se pak sám o sobě stává představením.

Zatímco se páry na konci tohoto žertovného videa společně smějí , tento přístup vyvolává otázky. Zaprvé riskuje, že už nebude brán vážně. V den, kdy si tyto ženy vyvrtnou kotník při chůzi ze schodů nebo spadnou ze štaflí, si jejich partneři budou myslet, že je to vtip.

Obsah navržený pro rozruch a viralitu

Na první pohled se tento trend jeví jako neškodný vtip. Je zábavný, protože reakce jsou někdy tak teatrální a muži se zdají být připraveni běžet přes celý dům, aby zachránili své partnerky. Za těmito videi optimalizovanými pro TikTok, kde se počítá každá vteřina, se však skrývá známá logika sociálních médií: transformace těch nejspontánnějších emocí na vysoce virální obsah.

Po ptačím testu, teorii slupky a testu úsměvu jsou nyní páry žádány, aby si dokazovaly lásku prostřednictvím stále spektakulárnějších scénářů. Jako by vztah nemohl existovat bez neustálého hodnocení. Náklonnost se měří stopkami, pozornost se stává výzvou a laskavost skóre, které je třeba překonat. Přesto partnerovi může trvat několik sekund, než zareaguje, protože je ve sprše, má sluchátka, pracuje nebo si prostě myslí, že se špatně slyšel. To nic nevypovídá o kvalitě vztahu.

Neustálým předváděním těchto zinscenovaných scénářů sociální média také udržují vysoce romantizovaný pohled na vztahy. Od mužů se očekává, že budou hrát roli zachránce, připraveného bez váhání přispěchat na pomoc, zatímco ženy se stávají těmi, které potřebují záchranu. Tento vzorec posiluje obraz rytířského prince, zatímco ve skutečnosti se vyvážený vztah spoléhá více na důvěru a komunikaci než na reflexy hodné akčního filmu.

Tato videa nakonec odhalují něco o naší době. Ukazují, jak sociální média ráda proměňují pocity v zážitky, každodenní gesta v testy a intimitu v podívanou. Pár ale není ani časovačem, ani virální výzvou.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
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