Tento zvyk během mistrovství světa by mohl být pro pár prospěšný

Právě teď večerům dominují zápasy mistrovství světa, které se neúnavně objevují na obrazovkách a narušují rutinu zamilovaných párů. Buďme upřímní: není to ten nejromantičtější program, jaký si lze představit. I když tato sportovní událost páry často rozděluje, nedávný průzkum dokazuje, že je může také sblížit a posílit jejich pouto. Za jedné podmínky: pokud jsou oba partneři na stejné straně a fandí stejnému týmu.
Podpora stejného týmu jako pár, óda na lásku
Mistrovství světa ve fotbale 2026 obrátilo životy mnoha párů vzhůru nohama, místo mazlení se vlají vlajky a odpověď na otázku „Na co se dnes večer podívat?“ je až příliš snadná. Jedna věc je jistá: už netráví hodiny prohledáváním katalogu Netflixu a hledají seriál, na kterém se všichni shodnou.
V silně přehnaném popisu se muži uvelebí na pohovce s pivem v ruce a pohltí televizní zápas, jako by na něm závisela jejich budoucnost. Zatímco křičí na fauly, požadují od rozhodčího penaltu a naříkají nad jednáním svého týmu, jejich partnerky hledají útočiště v jiné místnosti, aby si ochránily ušní bubínky. Tajně doufají ve výpadek proudu, aby si konečně mohli dopřát klid a strávit čas se svými partnerkami.
Zatímco některé ženy se o tento sport vůbec nezajímají a neznají žádná pravidla kromě červené karty, to zdaleka není normální. Ve skutečnosti mnoho párů hraje fotbal spolu, střídají se a vyskakují společně, jakmile se míč dostane do sítě soupeře. Vyplývá to z průzkumu, který provedla značka LELO mezi 4 600 fanoušky. Podle výsledků 50 % párů sleduje zápasy ruku v ruce. Ještě zajímavější je, že 32 % respondentek se domnívá, že vítězství jejich národního týmu by mohlo prospět jejich vztahu.
Sdílení společné vášně, tajemství spoluúčasti
Ať už se páry rozhodnou sledovat tuto legendární sportovní událost z domova, v baru nebo v srdci fanouškovských zón, stanou se jedním, jako tým na hřišti. Zvednou si šály, jakmile hráč předvede zrychlení, panikaří, když soupeřův tým podnikne protiútok, a dokonce se naprosto shodují na analýze prvního poločasu. Vášnivě se líbají po každém gólu a utěšují se, když se jejich oblíbený tým trápí.
Fotbal, někdy kritizovaný za chování svých fanoušků a pozápasové excesy, také poskytuje silný pocit sounáležitosti a vytváří nesmírné lidské vazby. Tato nakažlivá solidarita je cítěna i v párech, které rezonují v dokonalé harmonii. Fotbal pak slouží jako „pouto“. Na stránkách časopisu Psychology Today specialisté na pozitivní psychologii Suzie Pileggi Pawelski a James Pawelski vysvětlují, že zdravý pár je ten, který umí sdílet své emoce. Komentář, pohled, úsměv nebo nezávazná poznámka jsou vše způsoby, jak říct: „Sdílejte se mnou tento okamžik.“
A fotbalové zápasy vytvářejí přesně tuto alchymii, sbližují srdce a mysli. Zesilují kamarádství . V posledních minutách těsného zápasu se držíte za ruce, aniž byste o tom přemýšleli. Po promarněné příležitosti si vyměníte vědoucí pohled, který říká: „V tomhle jsme trpěli společně.“ Tolik mikropropojení, která zpochybňují lhostejnost scrollování a zmírňují údery hádek. Protože ano, křičet do chraplavého hlasu, stresovat se za svůj tým stejně jako před zkouškou, spontánně se objímat při závěrečném hvizdu je také formou vyznání lásky.
Vítězný moment spojení, bez ohledu na konečné skóre
Studie společnosti LELO odhaluje překvapivý jev: poté, co jejich tým vstřelí gól, 38 % fanoušků uvádí, že zažijí takový nával adrenalinu, že cítí větší touhu být blíž svému partnerovi, nebo dokonce sdílet intimní okamžik. Není tedy divu, že váš partner může na konci 90 minut pocítit vlnu něhy. Messi, Mbappé, Ronaldo… tito ostřílení střelci si zaslouží všechna afrodiziaka na trhu.
Toto číslo lze vysvětlit známým psychologickým mechanismem. Když s někým prožíváme silnou emoci, bez ohledu na její povahu, náš mozek má tendenci spojovat tyto pozitivní pocity s osobou, která s námi daný okamžik sdílí. Psychologové to označují jako přenos emočního vzrušení.
V praxi to znamená, že když pár společně oslavuje rozhodující gól, energie okamžiku není vázána pouze na zápas. Může také posílit pocit spojení mezi oběma partnery. Výkřiky radosti, spontánní objetí, natažené ruce a vědoucí pohledy tuto blízkost umocňují. Ať už tým, fanděný s takovou vervou, zápas vyhraje, nebo ne, pár vždy vyjde vítězně.
Samozřejmě, někdy jeden hráč raději ustoupí, aby lépe vstřebal porážku. Reakce druhého hráče však může mít zásadní význam. Místo abyste zlehčovali pocity druhého hráče slovy „je to jen fotbal, ne konec světa“, zůstaňte přítomni a projevte pochopení.
Takže ne, ženy nesledují fotbal jen proto, aby se na něj pokochaly nebo aby si hráče hodnotily podle vzhledu. Jsou plně oddané, ať už z upřímného zájmu, nebo aby potěšily svého partnera. V konečném důsledku je fandění stejnému týmu ve fotbale nebo jinde romantická taktika jako každá jiná.