Tento jev, běžný u párů, ve skutečnosti maskuje skutečné fyziologické rozdíly.

V mnoha párech se opakuje stejný scénář: jeden člověk hledá deku, zatímco druhý otevírá okno. A tento kontrast zdaleka není anekdotický, protože jej lze vysvětlit velmi reálnými rozdíly v tom, jak každé tělo produkuje, uchovává a vnímá teplo.
Proč je jednomu zima, když je druhému horko?
Tento běžný jev není jen otázkou pohodlí nebo zvyku. Termoregulace, tedy schopnost těla udržovat si vnitřní teplotu, se liší od člověka k člověku. Ne každé tělo produkuje stejné množství tepla a ne každý ho distribuuje stejným způsobem.
To vysvětluje, proč mohou dva lidé ve stejné místnosti nebo pod stejnou peřinou zažívat velmi odlišné teploty. Tento pocit je běžný, ale často je založen na konkrétních fyziologických faktorech.
Metabolismus hraje ústřední roli
Jedním z hlavních faktorů je metabolismus. Čím vyšší je metabolismus, tím více tepla tělo v klidu produkuje. Naopak nižší metabolismus může způsobit, že se cítíte chladněji rychleji. Štítná žláza, která hraje roli v regulaci metabolismu, může toto vnímání také ovlivnit. NHS uvádí pocit „větší chladnosti než obvykle“ jako běžný příznak hypotyreózy.
Krevní oběh, tělesná hmotnost a hormony
Důležitou roli hraje také krevní oběh.Harvard Health upozorňuje, že přetrvávající pocit chladu může vysvětlit několik faktorů, včetně nízké tělesné hmotnosti, určitých poruch krevního oběhu nebo problémů se štítnou žlázou.
Důležitá je také skladba těla. Harvard Health vysvětluje, že tuk slouží jako izolace, zatímco svalová hmota pomáhá generovat teplo. Dva lidé různých velikostí proto nemusí mít stejný pocit tepelného prostředí stejným způsobem. Roli hrají i hormony, zejména pokud porucha štítné žlázy mění produkci energie a regulaci teploty.
Proč k tomuto rozporu dochází u párů tak často?
Tento drobný domácí konflikt je tak běžný, protože zahrnuje několik faktorů: subjektivní pocity, návyky pohodlí a také biologické parametry, které se liší člověk od člověka. Ani ve stejné posteli si dvě těla neregulují teplotu úplně stejným způsobem.
To neznamená, že existuje absolutní pravidlo u všech párů, nicméně lékařské zdroje potvrzují, že individuální rozdíly v metabolismu, tělesné hmotnosti, krevním oběhu a zdravotním stavu mohou být dostatečným vysvětlením tohoto velmi běžného každodenního rozdílu.
Kdy tento jev vyžaduje lékařskou pomoc
Ve většině případů je tento rozdíl mezi dvěma partnery jednoduše způsoben běžnými individuálními rozdíly. Pokud se však pocit chladu nebo tepla stane novým, intenzivním nebo přetrvávajícím, Cleveland Clinic doporučuje věnovat pozornost, zejména pokud je doprovázen únavou, slabostí nebo jinými příznaky.
Jinými slovy, mít partnera, kterému je neustále zima nebo je citlivější na teplo, nemusí být nutně problém. Tato každodenní neshoda slouží hlavně jako připomínka toho, že každé tělo vnímá teplotu jinak.
Pokud se jeden člověk cítí chladně, zatímco jiný se cítí horko, není to jen otázka osobnosti nebo zvláštností. Metabolismus, krevní oběh, složení těla a hormony mohou vytvářet významný rozdíl v tom, jak se cítí dva lidé žijící ve stejném prostředí.