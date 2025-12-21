Podle znepokojivé studie jsou to profese, kde je nevěra velmi rozšířená.

Některá povolání vytvářejí prostředí příznivé pro romantickou nevěru, ale je důležité si uvědomit, že samotná práce nevěru „nevytváří“. Jsou to především situace, kdy blízkost, stres nebo neobvyklá pracovní doba mohou podpořit intimnější interakce. Nedávná britská studie tyto trendy osvětluje pomocí několika překvapivých čísel.
Britská studie, která vyvolala rozruch
Ve Spojeném království byl proveden průzkum mezi 3 800 účastníky, jehož cílem bylo porozumět mimomanželským aférám na pracovišti. Respondenti byli dotázáni na minulé vztahy s kolegy a přibližně 20 % z nich přiznalo, že v této souvislosti své partnery podvedli. Studie si nekladla za cíl stigmatizovat určitá povolání, ale spíše statisticky identifikovat prostředí, kde byla taková nevěra nejrozšířenější. Odpovědi byly anonymní, což zvyšuje upřímnost doznání, a zároveň samozřejmě zůstaly subjektivně hlášené a nebyly vyčerpávající.
Odvětví, kde je nevěra častější
Obchodníci jsou na vrcholu seznamu. Pravidelné cestování, obchodní obědy a akce pro klienty vytvářejí prostředí, kde je neformální blízkost a sociální interakce neustálá. Studie uvádí, že to znásobuje příležitosti k budování vztahů, které mohou někdy přesahovat striktně profesionální sféru.
Hned za nimi se mezi profesemi, u kterých jsou častěji hlášeny nesrovnalosti, umisťují také učitelé a zdravotničtí pracovníci. Studie vysvětluje, že v těchto profesích nepravidelná pracovní doba, týmová práce a emocionální intenzita interakcí podporují důvěru a kamarádství, které se někdy mohou vyvinout v nečekanou intimitu.
Mezi 10 nejvíce postižených odvětví patří také:
- Doprava a logistika
- Pohostinství, catering, akce
- Strojírenství a průmysl
- Nemovitosti a stavebnictví
- Účetnictví, bankovnictví a finance
- Počítačová věda
- Ozbrojené síly
Studie zdůrazňuje, že tato prostředí často sdílejí společné faktory: nepravidelnou pracovní dobu, silnou soudržnost týmu a situace, kdy stres nebo únava mohou jednotlivce sblížit.
Profese, kde jsou nesrovnalosti méně časté
Naopak se některé profese zdají být méně exponované. Vědecký a farmaceutický sektor se umístil na vrcholu seznamu profesí považovaných za nej„loajálnější“. Následují poradenství, management a vymáhání práva a bezpečnost.
Vysvětlení jsou různá: pravidelnější pracovní doba, přísné etické kodexy, formalizovaná firemní kultura nebo jednoduše méně neformální blízkost mezi kolegy. V těchto kontextech zůstávají interakce profesionálnější a příležitosti k emocionální intimitě jsou omezenější.
Průzkum, ne nevyhnutelnost.
Je nezbytné si uvědomit, že tyto trendy nedefinují „typické profily“ nevěrných jedinců. Odhalují rizikové kontexty: časté cestování, dlouhá pracovní doba, noční směny, konzumace alkoholu na pracovních akcích nebo zvládání stresu mimo domov. V těchto situacích se kolegové mohou stát důležitými zdroji emocionální podpory a některé vztahy mohou přesahovat striktně profesionální sféru, zejména pokud se pár potýká s obtížemi.
Autoři studie dále zdůrazňují, že se jedná o průzkum provedený mezi respondenty. Odpovědi mohou být zkreslené a některé sektory mohou být nadměrně nebo nedostatečně zastoupeny. Proto by se věrnost člověka v lásce neměla posuzovat pouze na základě jeho povolání.
Pro pár nakonec není klíčové vyhýbat se určitým profesím, ale jasně komunikovat o hranicích a důvěře. Upřímnost, naslouchání a vzájemný respekt zůstávají skutečnými pilíři pro zachování intimity a věrnosti, bez ohledu na zvolenou kariérní dráhu.