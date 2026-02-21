Aby našla lásku, spoléhá se na městskou reklamu: čeká na ni 4 000 nápadníků.

Aby se vyhnula seznamovacím aplikacím, zvolila radikálně odlišnou metodu. V Kalifornii se Lisa při hledání svého budoucího manžela spoléhala na městské billboardy… a tato iniciativa podle ní přilákala více než 4 000 nápadníků.
Obří billboardy pro nalezení spřízněné duše
Lisa, obyvatelka San Matea v Kalifornii, se rozhodla myslet nekonvenčně. Unavená z online seznamování si pronajala digitální billboardy podél dálnice 101, rušné silnice spojující Santa Claru s jižním San Franciscem. Její tvář je zobrazena ve velkém formátu a doplněna jasným sdělením: hledá manžela.
Zaujatí řidiči jsou zváni k návštěvě jejích webových stránek, kde vysvětluje svůj přístup a kritéria, která považuje za zásadní. O příběhu informoval deník New York Post a následně se ho zúčastnilo několik mezinárodních médií. Iniciativa rychle vyvolala zvědavost a reakce na sociálních sítích.
Podrobná kritéria
Na svých webových stránkách Lisa uvádí, že hledá „muže ve věku 35 až 47 let, který si přeje v blízké budoucnosti založit rodinu“. Také uvádí, že si „váží sdílení politických přesvědčení“ a řadí se k levici. Tato transparentnost je nedílnou součástí jejího přístupu. Cíl: vyhnout se nedorozuměním a ušetřit čas. Za necelý rok na její výzvu zareagovalo více než 4 000 mužů.
Po pečlivém úvodním prověření vysvětlila, že vybrala asi dvacet profilů. Z nich bylo pět pozváno na rande. Výběr popsala jako „promyšlený a organizovaný“. Na Valentýna se Lisa dokonce podělila o to, že strávila večer s jedním z kandidátů, se kterým se před několika týdny spojila. Jejich plány zahrnovaly film a jednoduchou večeři.
Rozdělující přístup
Zatímco někteří tleskají originalitě a odvážnosti iniciativy, jiní ji ostře kritizují. Reakce na sociálních sítích jsou smíšené. Někteří uživatelé popisují tento přístup jako „zoufalý“, zatímco jiní jej vnímají jako „vzdorovitý způsob, jak znovu získat kontrolu nad svým milostným životem“.
Lisa vysvětluje, že tuto kampaň zahájila s trochou humoru, frustrovaná omezeními seznamovacích aplikací. Přiznává, že neočekávala mediální pozornost, kterou experiment získá. Aby ochránila své soukromí, žádá vybrané kandidáty o podepsání dohody o mlčenlivosti. Toto opatření považuje za nezbytné vzhledem k viditelnosti svého projektu.
Když se láska stane veřejnou
Městská reklama, obvykle vyhrazená pro komerční kampaně, se stává nástrojem pro hledání lásky. Lisina iniciativa vyvolává otázky o hranici mezi soukromým a veřejným prostorem. Zobrazením svého hledání partnera na billboardech, které denně vidí tisíce motoristů, proměňuje intimní hledání v projekt.
Tato volba také zdůrazňuje obtíže, kterým čelí někteří nezadaní lidé při používání tradičních digitálních nástrojů. Tím, že se Lisa inzeruje na dálnici 101, obchází algoritmy a oslovuje přímo veřejnost. I když výsledek jejího dobrodružství zůstává nejistý, jedno je jisté: její iniciativa již měla dopad.
Pronájmem billboardů za účelem nalezení lásky Lisa nakonec proměnila své osobní hledání v mediální fenomén. Její „experiment“ ilustruje kreativitu, kterou někteří lidé projevují při hledání spřízněné duše. Tato kalifornská iniciativa, která se snoubí s odvahou, kontroverzí a nadějí, nakonec ukazuje, že lásku lze někdy najít i… ve velkém měřítku.