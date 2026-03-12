Tato novinářka je v živém vysílání obtěžována a její svědectví vyvolává reakce.

Gargi Raut, reportérka pro Revsportz, digitální platformu oslavující indický sport a sportovce, byla nevhodně dotčena mužem v živém vysílání před stadionem Narendra Modi v Ahmadábádu (severozápadní Indie) krátce po finále indicko-novozélandského mistrovství světa T20 v roce 2026, které Indie vyhrála.
Jeho svědectví na sociálních sítích
8. března, na Mezinárodní den žen, Gargi Raut zprostředkovávala euforické oslavy vítězství Indie nad Novým Zélandem, když kolem ní zezadu proběhl muž s posměšným úsměvem, který byl viditelný na kameře. Šokovaná, okamžitě incident v živém vysílání nahlásila svému redaktorovi Boriovi Majumdarovi, který reportáž ukončil, aby zajistil její bezpečnost.
Gargi poté zveřejnila video na X (dříve Twitter): „Pokud se mě nevhodně dotknete, dám váš obličej na internet. Novinář musí být schopen pracovat, aniž by byl obtěžován.“ Označila policii v Ahmadábádu, zdůraznila dostatek prostoru kolem sebe a záměrnou povahu gesta – výzvu k akci, která se okamžitě stala virální.
Rozhořčené reakce a volání po změně
Šéfredaktor Revsportzu odsoudil toto chování jako „nepřijatelné“ – zejména na Mezinárodní den žen – a zmínil podobné incidenty s mezinárodními fanoušky během zápasu Indie-Jihoafrická republika. Ahmadábádská policie slíbila vyšetřování, zatímco se zostřila debata o bezpečnosti novinářek na významných sportovních akcích.
Svědectví Gargi Rauta nakonec proměňuje běžné obtěžování v volání o pomoc ohledně bezpečnosti žen na veřejných sportovních prostranstvích. Tato událost zdůrazňuje přetrvávající realitu: veřejná prostranství jsou stále příliš často považována za „mužské“ území, kde musí ženy zůstat ostražité. Tváří v tvář tomuto neustálému pocitu nejistoty je naléhavé změnit postoje, aby se každý mohl svobodně pohybovat, pracovat nebo slavit sportovní události bez strachu a zastrašování.