Tato novinářka je v živém vysílání obtěžována a její svědectví vyvolává reakce.

Feminismus
Léa Michel
@gargiraut15 / X (anciennement Twitter)

Gargi Raut, reportérka pro Revsportz, digitální platformu oslavující indický sport a sportovce, byla nevhodně dotčena mužem v živém vysílání před stadionem Narendra Modi v Ahmadábádu (severozápadní Indie) krátce po finále indicko-novozélandského mistrovství světa T20 v roce 2026, které Indie vyhrála.

Jeho svědectví na sociálních sítích

8. března, na Mezinárodní den žen, Gargi Raut zprostředkovávala euforické oslavy vítězství Indie nad Novým Zélandem, když kolem ní zezadu proběhl muž s posměšným úsměvem, který byl viditelný na kameře. Šokovaná, okamžitě incident v živém vysílání nahlásila svému redaktorovi Boriovi Majumdarovi, který reportáž ukončil, aby zajistil její bezpečnost.

Gargi poté zveřejnila video na X (dříve Twitter): „Pokud se mě nevhodně dotknete, dám váš obličej na internet. Novinář musí být schopen pracovat, aniž by byl obtěžován.“ Označila policii v Ahmadábádu, zdůraznila dostatek prostoru kolem sebe a záměrnou povahu gesta – výzvu k akci, která se okamžitě stala virální.

Rozhořčené reakce a volání po změně

Šéfredaktor Revsportzu odsoudil toto chování jako „nepřijatelné“ – zejména na Mezinárodní den žen – a zmínil podobné incidenty s mezinárodními fanoušky během zápasu Indie-Jihoafrická republika. Ahmadábádská policie slíbila vyšetřování, zatímco se zostřila debata o bezpečnosti novinářek na významných sportovních akcích.

Svědectví Gargi Rauta nakonec proměňuje běžné obtěžování v volání o pomoc ohledně bezpečnosti žen na veřejných sportovních prostranstvích. Tato událost zdůrazňuje přetrvávající realitu: veřejná prostranství jsou stále příliš často považována za „mužské“ území, kde musí ženy zůstat ostražité. Tváří v tvář tomuto neustálému pocitu nejistoty je naléhavé změnit postoje, aby se každý mohl svobodně pohybovat, pracovat nebo slavit sportovní události bez strachu a zastrašování.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Žena musí poslouchat svého manžela“: Tomuto věří každý třetí muž ve věku 15–30 let.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Žena musí poslouchat svého manžela“: Tomuto věří každý třetí muž ve věku 15–30 let.

Mladší generace si často představujeme jako rovnostářštější, svobodnější a otevřenější v otázkách genderu. Studie zveřejněná v březnu 2026...

Jsou maskulinní stereotypy minulostí? Generace „noodle boys“ otřásá tradičními mužskými normami.

Štíhlá postava, pravoúhlá čelist, androgynní rysy a hmatatelná citlivost: „nudloví kluci“ dávají ocelově zbarveným mužům poháněným testosteronem zabrat....

Svět bez mužů na 24 hodin: satira, nebo upřímný pláč srdce?

Co kdyby muži na celý den zmizeli z povrchu Země? Uživatelky internetu si představovaly svůj život v případě...

„Jsem první ve své řadě“: feministický příběh, který inspiruje sociální média

Sociální média nejsou jen o bezduchých trendech a amatérských tanečních vystoupeních. Nechybí jim ani silné projevy a hlasy...

„Teorie čelenky“: proč tento zdánlivě neškodný doplněk vyvolává tolik reakcí

Může jednoduchá čelenka ovlivnit to, jak je žena vnímána v práci? Na TikToku „teorie čelenky“ vyvolává vášnivé debaty...

„Maskulinismus“: „Antifeministická“ rétorika na vzestupu mezi teenagery

Zdá se, že mladí chlapci jsou stále více vystaveni antifeministickým myšlenkám, což je jev, který znepokojuje výzkumníky i...