Svět bez mužů na 24 hodin: satira, nebo upřímný pláč srdce?

Co kdyby muži na celý den zmizeli z povrchu Země? Uživatelky internetu si představovaly svůj život v případě vyhynutí mužského druhu a hraničí to s utopií. Chodit v noci v odhaleném oblečení, běhat lesem bez pepřového spreje, spát s otevřenými okny, chodit ven bez podprsenky... tolik zdánlivě jednoduchých a nevinných činností, které si v přítomnosti mužů zakazují. Smutná realita, která se odráží v trendujícím tématu.
Svět bez mužů… a bez problémů
Na sociálních sítích ženy přemýšlely, jak by vypadal svět bez mužů, a nemusely si to moc představovat. Konec pokřikům na ulici, žádné postavy v kapucích, které nás pronásledují v tunelech metra. Konec upřeným pohledům ani bloudícím rukou ve veřejné dopravě. Bez mužů se každodenní život žen jeví idylický a klidný. Alespoň to soudíme z komentářů pod příspěvkem X (dříve Twitter) od Em Razz, praktikující feministky .
Její otázka je jednoduchá: „Co byste dělaly ve světě bez mužů 24 hodin?“ – fráze, která zazněla jako bomba. Cílem není vymýtit muže nebo je poslat na jinou planetu, ale jednoduše je na jeden den izolovat. V každém případě to není hlavní smysl příspěvku. Cíl? Dát ženám hlas a umožnit jim nahlas říct to, o čem mlčí, když je poblíž opačné pohlaví. A závan svobody se projeví skrz pixely.
Ne, jejich prvním činem ve společnosti „ Barbieland “ není neomezené nakupování nebo nekonečné diskuse u šálku čaje. To si muži představují. Jenže odpovědi na tento scénář jsou mnohem realističtější a méně náročné. „Projít kolem staveniště bez mírného záchvatu paniky“, „ Tančit ve městě ve 3 hodiny ráno bez obav o život“, „Nosit si, co chci, bez pocitu, že se vystavuji nebezpečí.“ To vše jsou bolestně obyčejné činy, ke kterým ženy přistupují jako k „snům“.
Muži se v tomto trendu staví do defenzivy.
Muži, často zobrazovaní jako rytíři v lesklé zbroji a spasitelé v dětských příbězích, jsou spíše znepokojiví než uklidňující. To je závěr, který lze z tohoto fiktivního, ale jinak poučného scénáře vyvodit. Navíc mnoho lidí online tento trend považovalo za osobní útok a cítilo se nuceno k odvetě. Nelíbilo se jim, že byli z vyprávění vyjmuti a že se jejich absence oslavuje.
„Kup si zbraň, nauč se bránit, nechoď v noci sám,“ navrhl jeden uživatel internetu, zatímco ženy už chodí na kurzy sebeobrany a vyrábějí si boxery z klíčů od domu. Je ironií, že se jedna z nich zeptala: „Ale kdo by tě ochránil?“ , aby posílila svůj smysl života. Zdá se, že pojem „muž“ má zde dvojí význam.
Více než každá třetí žena na celém světě zažila fyzické násilí ze strany muže. Dokonce byl vytvořen termín pro popis vražd žen kvůli jejich pohlaví: femicida. Není tedy divu, že se ženy denně cenzurují a omezují své výlety i výběr oblečení.
Vymyšlený scénář, který ilustruje pocit nejistoty
Představa dočasného zmizení mužů je téměř jemným způsobem, jak vyjádřit něco mnohem drsnějšího: neustálou bdělost. Toto duševní břemeno bezpečí, které mnoho žen nese, aniž by o něm přemýšlelo. Posílání zprávy cestou domů, sdílení své polohy, předstírání telefonního hovoru při chůzi, přecházení ulice , úprava délky sukně v závislosti na denní době. To jsou neviditelné mikrostrategie, které tento trend zdůrazňuje.
Scénář „24 hodin bez mužů“ působí jako sociální satira. Nutí nás položit si jednoduchou, ale hlubokou otázku: proč se zdá, že svoboda žen je podmíněna absencí mužů? Tento trend v konečném důsledku není ani výzvou k vyhynutí, ani bitvou pohlaví. Je to myšlenkový experiment, emocionální laboratoř. Představit si svět bez mužů po dobu 24 hodin nám umožňuje změřit vše, co zadržujeme, vše, co upravujeme, vše, o čem mlčíme.
A možná skutečným problémem není vyloučení kohokoli, ale vytvoření harmonického světa, kde tato fantazie už fantazií nebude. Ženy nechtějí žít ve světě Pečlivých Medvědů, jen aby měly stejný přístup do vesmíru jako jejich mužské protějšky, aniž by musely být neustále ve střehu. Místo vymýšlení nových ochranných pomůcek pro ženy je možná načase řešit kořen problému a vzdělávat muže?