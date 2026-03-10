„Žena musí poslouchat svého manžela“: Tomuto věří každý třetí muž ve věku 15–30 let.

Mladší generace si často představujeme jako rovnostářštější, svobodnější a otevřenější v otázkách genderu. Studie zveřejněná v březnu 2026 King's College London a IPSOS však vykresluje jiný obrázek. Studie, které se zúčastnilo více než 23 000 lidí ve 29 zemích, ukazuje, že mezi mladými lidmi ve věku 15 až 30 let, zejména mladými muži, nadále kolují velmi tradiční názory.
Vysoce kodifikovaná očekávání od žen
Asi nejpozoruhodnější statistikou je tato: 31 % mužů generace Z věří, že by žena měla vždy poslouchat svého manžela. Ještě pozoruhodnější je, že 33 % si myslí, že ve vztahu by měl mít muž konečné slovo o důležitých rozhodnutích. Tyto odpovědi zdaleka nejsou anekdotické, ale naopak ukazují, že myšlenka vztahu založeného na rovnosti je stále daleko od akceptace částí mladých mužů.
Studie se nezabývá pouze otázkou autority v páru. Také odhaluje, že 24 % mladých mužů se domnívá, že žena by neměla působit příliš nezávisle nebo autonomně. 21 % se také domnívá, že „skutečná žena“ by neměla iniciovat sex. Za těmito čísly se skrývá velmi úzký pohled na ženskost: přijatelná žena je považována za rozvážnou, diskrétní, ne příliš asertivní, ne příliš svobodnou.
Pozoruhodné je, že tyto názory nejsou jen otázkou individuální preference. Odhalují hierarchický pohled na genderové vztahy. Muž rozhoduje, žena se řídí. Muž ztělesňuje autoritu, žena musí zůstat v rámci stanovených hranic. Jinými slovy, mužská dominance nezmizí: někdy jen změní svůj jazyk.
Jasné rozdíly oproti starším generacím
Tyto výsledky jsou o to pozoruhodnější, že je starší muži nesdílejí ve větší míře. Mezi generací „baby boomers“ (lidmi narozenými mezi lety 1946 a 1955) pouze 13 % souhlasí s myšlenkou, že by manželka měla poslouchat svého manžela, ve srovnání s 31 % mužů generace Z. Rozdíl existuje i mezi mladými muži a mladými ženami: k tomuto tvrzení se hlásí 18 % žen generace Z, což je výrazně méně než mužů stejného věku.
Jinými slovy, propast se netýká jen generací, ale i pohlaví. Zatímco mnoho mladých žen směřuje k větší autonomii, někteří mladí muži se naopak zřejmě drží autoritářštějších a rigidnějších modelů.
Mužnost, která zároveň uvězňuje muže
Jedním z nejzajímavějších zjištění průzkumu je, že tyto normy silně zatěžují i samotné muže. 43 % dotázaných mladých mužů se domnívá, že muž by měl být „fyzicky silný“, i když to neodráží jeho osobnost. Studie tak ukazuje, že genderové stereotypy neomezují pouze ženy: omezují i muže na úzkou definici mužnosti , založenou na houževnatosti, sebeovládání a odmítání zranitelnosti.
Právě to činí tyto postoje tak znepokojivými. Neodrážejí pouze zaostávání v rovnosti; odhalují vizi lidských vztahů, které jsou stále strukturovány dominancí, autoritou a nátlakem.
Rovnosti je stále daleko od dosažení.
Studie paradoxně také ukazuje, že většina respondentů se domnívá, že by mělo být více žen na odpovědných pozicích v podnicích a vládách. Zároveň se však 52 % domnívá, že v oblasti práv žen v jejich zemi již došlo k dostatečnému pokroku, a 46 % má pocit, že se od mužů na podporu rovnosti požaduje příliš mnoho. Tento rozpor vypovídá za vše: rovnost je často teoreticky akceptována, ale stále se setkává se silným odporem, jakmile zpochybňuje stávající mocenskou dynamiku.
Když dominance zasahuje do našich soukromých životů a naší fantazie
Mužská dominance se ne vždy projevuje okázalými gesty nebo zjevnou mocenskou dynamikou. Projevuje se také v jemnějších reflexech, ve stále rozšířené myšlence, že muž by měl mít kontrolu, činit rozhodnutí nebo diktovat tempo. Tato obtíž s představou skutečně rovnostářských vztahů se odráží v románu „On/Off“ (Nicolas Rodet), který byl vydán v prosinci 2025.
Prostřednictvím cesty muže přesvědčeného, že dominance nad přírodou a druhými je formou svobody, kniha rozšiřuje reflexi za hranice pouhých vztahů mezi ženami a muži a připomíná nám, že dominance spočívá také v běžných logikách kontroly a ovládnutí.
Tato studie z King's College London v konečném důsledku zdůrazňuje klíčovou skutečnost: mužská dominance není minulostí. Nadále se projevuje v očekáváních kladených na ženy, v myšlence, že muž by si měl udržet navrch, a v obtížnosti chápání vztahů jako čehokoli jiného než boje o moc.