Jsou maskulinní stereotypy minulostí? Generace „noodle boys“ otřásá tradičními mužskými normami.

Štíhlá postava, pravoúhlá čelist, androgynní rysy a hmatatelná citlivost: „nudloví kluci“ dávají ocelově zbarveným mužům poháněným testosteronem zabrat. Tyto vycházející hollywoodské osobnosti nově definují maskulinitu a vykreslují ji jemnějším způsobem. Tito herci nového stylu nemají vyklenuté svaly, ale mají ocelová srdce.
Kdo jsou ti „nudloví kluci“, kteří v Hollywoodu způsobují rozruch?
Ještě před pár lety kinematografie předváděla syrovou a karikaturní maskulinitu . Na plátně diváci byli uchváceni giganty jako The Rock, Vin Diesel a Schwarzenegger – lidskými buldozery s ohnivým temperamentem a nepřekonatelnou fyzickou konstitucí. Tito herci, karikatury alfa samce, si už odžili a nyní připomínají temné, náhražkové verze maskulinity.
Ti, kteří je v centru pozornosti vystřídali, zbavili se části své svalnaté postavy, aby se mohli plně věnovat emocím a získali na lidskosti. Dokonce se jim říká „kluci s nudlemi“ a ostře kontrastují s hrozivými „zlými kluky“ z kinematografie. V minulosti byli kvůli nedostatku svalů a otevřeným projevům emocí obsazováni do rolí pronásledovaných a bezbranných mužů nebo „poražených“. Dnes si v procesu obsazování znovu získávají své místo a stávají se ambasadory něžnější mužnosti .
Za tímto nelichotivým termínem, který přirovnává muže ke špagetám, se skrývají herci se štíhlými postavami, téměř mladistvými, andělskými tvářemi a hlubokými pohledy. Tito „nudloví kluci“ nemají jen jednu tvář, ale desítky, jako Timothée Chalamet, Jacob Elordi nebo Harry Styles. Tito herci představují naprostý odklon od obrazu nestranného drsňáka , z něhož spíše stéká testosteron než slané slzy. Ohlašují éru, kdy se hodnota muže neměří velikostí jeho bicepsů, ale bohatstvím jeho duše.
Méně svalů, více citlivosti
„Nudloví kluci“ ve světě filmu vždy existovali. Byli však stigmatizováni, odsouváni na vedlejší kolej a používáni jako obětní beránci. Omezeni na vedlejší role agorafobních geeků nebo nemotorných kamarádů, sloužili především k vylepšení image svalnatých hrdinů. Dlouho byli zobrazováni jako protiklad mužnosti, ale nyní si znovu získávají respekt a odrážejí rostoucí únavu z agresivních mužských vzorů.
Tito herci, zastoupení mimo jiné Finnem Wolfhardem, Pierrem Nineym a Vassilijem Schneiderem, popularizují to, co je u mužů dlouho kritizováno: empatii, citlivost a zranitelnost. A tyto vlastnosti proměňují v okouzlující přednosti. Ztělesňují méně okázalou, ale přístupnější estetiku. Na rozdíl od přehnaně svalnatých herců starých akčních filmů jsou „noodle boys“ uvolněnější verzí maskulinity. Zpočátku to bylo ve světě kulturistiky pejorativní označení používané k popisu mužů se štíhlou postavou, dnes je však termín „noodle boys“ jakýmsi komplimentem, ba dokonce tichou revolucí.
Tito herci, kteří se stali „magnety pro fantazii“, disponují uklidňující kvalitou, kterou nemohou poskytnout ani ti nejsvalnatější muži. V každém případě signalizují konec mýtu: mýtu o netečném, egocentrickém muži.
Herci, kteří mění myšlení navzdory sobě samým
Timothée Chalamet se prochází po červeném koberci v genderově pokřivených oblecích, přesto v Duně přesvědčivě ztvárňuje pouštního mesiáše. Jacob Elordi mezitím dokázal vdechnout Frankensteinovi dojemnou auru, zatímco Pierre Niney hraje se stejnou dovedností jak jemného Yves Saint Laurenta, tak manipulativního guru. Jsou samotným ztělesněním „měkké síly“, tiché síly.
Po celá desetiletí se od mužů na obrazovce očekávala neporazitelnost: ocelové svaly, potlačené emoce a ocelový pohled. Pláč? Nemyslitelné. Pochybovat? Vyloučené. Něžně milovat? Sotva tolerované. „Nudloví kluci“ však tento scénář boří. Pláčou, třesou se, pochybují, intenzivně milují. Jejich síla nespočívá v hrubé síle, ale v emocionální složitosti. A možná právě to je dělá tak fascinujícími.
Generace „noodle boys“ nevymaže staré maskulinní modely. Doplňuje je. Pouze rozšiřuje spektrum. Odteď už maskulinita nemá jen jednu tvář. Může být svalnatá, plynulá, androgynní, skromná nebo okázalá. Může si obléknout strohý oblek, brnění… nebo sukni na červeném koberci.
Tito herci ztělesňují přístupnou, méně zastrašující, téměř známou mužnost. Mužnost, která naslouchá, cítí a neustále se nesnaží dokazovat svou moc. „Nudloví kluci“ živí naděje a předznamenávají progresivnější kinematografii.