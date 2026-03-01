„Maskulinismus“: „Antifeministická“ rétorika na vzestupu mezi teenagery

Zdá se, že mladí chlapci jsou stále více vystaveni antifeministickým myšlenkám, což je jev, který znepokojuje výzkumníky i instituce. Maskulinistická rétorika, která se hojně šíří na sociálních sítích, ovlivňuje jejich názory na genderové vztahy a někdy mění atmosféru ve školách a rodinách.
Znepokojivý nárůst sexismu mezi mladými muži
V lednu 2026 zveřejnila Vysoká rada pro rovnost žen a mužů (HCE) svou výroční zprávu o stavu sexismu ve Francii. Čísla jsou pozoruhodná: 23 % mužů ve věku 15 až 24 let a 31 % osob ve věku 25 až 34 let se domnívá, že být mužem je v současnosti nevýhodou. Toto vnímání ostře kontrastuje s vnímáním mladých žen a zdůrazňuje rostoucí genderovou propast v otázkách rovnosti.
Francis Dupuis-Déri, francouzsko-kanadský politolog a autor knihy „Krize maskulinity: Pitva houževnatého mýtu“, tento trend potvrzuje . V rozhovoru pro Le Monde uvádí, že „chlapci jsou misogynnější než před několika lety“ a že to často jsou jejich matky a sestry, kdo trpí prvními důsledky. Podle něj k tomuto vývoji významně přispívá šíření maskulinistické rétoriky.
Maskulinismus, online ideologie
Maskulinismus prezentuje muže jako oběti feministického pokroku a boje za rovnost. Na některých video platformách a sociálních sítích tato rétorika oslovuje teenagery hledající znaky identity, někdy i v rámci progresivních rodin. Tato ideologie propaguje tzv. „krizi maskulinity“ a obviňuje feminismus ze znevýhodňování mužů, ať už ve škole, v práci nebo v rámci právního systému. Tato sdělení jsou často navržena tak, aby vyvolala pocit nespravedlnosti nebo ztráty statusu a posílila polarizaci mezi dívkami a chlapci.
Dopad ve škole a v rodinách
Vliv těchto diskurzů je ve školách citelný. Podle průzkumu citovaného Francis Dupuis-Dérim mnoho učitelů pozoruje ve třídě nárůst sexistických nebo antifeministických poznámek. Někteří teenageři otevřeně zpochybňují výuku o rovnosti pohlaví a jdou tak daleko, že tvrdí, že „je normální, že ženy mají méně práv“, nebo že feministky „dominují“.
V rodinách tento nárůst antifeminismu vytváří napětí a staví matky a sestry do první linie těchto postojů. Tyto konflikty ukazují, jak moc mohou myšlenky šířené online ovlivnit každodenní život a mezilidské vztahy.
Generační polarizace
Francis Dupuis-Déri paradoxně poznamenává, že „mladé dívky reagují na tento nárůst maskulinistického diskurzu tím, že se identifikují jako feministky dříve než dříve, někdy již na druhém stupni základní školy.“ Tento jev zdůrazňuje genderovou polarizaci a transformuje vztah k sexismu ve skutečný sociální a vzdělávací problém.
Tato dvojí dynamika – maskulinismus mezi některými teenagery a feministická afirmace mezi mladými ženami – ukazuje, že debata o rovnosti není ani statická, ani okrajová. Je to strukturovaný jev, živený sociálními sítěmi a současnými společenskými debatami.
Důležitost vzdělávání a dialogu
Vzhledem k této situaci odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti, otevřeného dialogu v rodinách a důkladné výuky o rovnosti pohlaví. Pochopení mechanismů, které stojí za těmito diskurzy, nám umožňuje podporovat mladé lidi v rozvoji jejich vlastních hodnot a předcházet šíření sexistických stereotypů.
Raný nástup feministických teenagerů také ukazuje, že mobilizace může být pozitivní. Kombinací zvyšování povědomí, vzdělávání a naslouchání je možné snížit polarizaci a podporovat respektující vztahy mezi chlapci a dívkami.
Vzestup maskulinistické rétoriky mezi teenagery v konečném důsledku není jen „generační provokací“. Odhaluje hlubší problémy související s identitou, sociálními médii a vnímáním rovnosti. Toto pozorování proto volá po tom, aby se vzdělávání k rovnosti stalo středem školní a rodinné politiky. Kromě statistik a kontroverzí je v sázce kvalita interakcí mezi dívkami a chlapci. Pěstováním dialogu, porozumění a kritického myšlení je možné proměnit znepokojivý jev v příležitost k učení a sociálnímu pokroku.