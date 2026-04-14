Mise Artemis II: Plat astronautů vyvolává reakce

Mise Artemis II, která znamenala návrat astronautů na oběžnou dráhu Měsíce, přitáhla pozornost z nečekaného důvodu: odměňování posádky. Navzdory historickému významu této cesty se platy astronautů nadále řídily platovou stupnicí amerických státních zaměstnanců . Tento systém vyvolal reakce, přičemž někteří pozorovatelé zdůrazňovali rozdíl mezi požadovanou úrovní odbornosti a souvisejícím odměňováním.

Odměna založená na americké federální platové stupnici

Posádku mise Artemis II tvořili Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen. Na rozdíl od některých mylných představ nedostávají astronauti NASA za vesmírnou misi žádný zvláštní bonus. Jejich odměna je založena na americkém systému odměňování ve veřejném sektoru, známém jako General Schedule (GS). Civilní astronauti jsou obecně klasifikováni mezi úrovněmi GS-11 a GS-15 podle svých zkušeností a kvalifikace.

Podle veřejně dostupných údajů se to rovná odměně až přibližně 150 000 dolarů ročně (kolem 127 000 eur) pro nejzkušenější profesionály. Tento systém nezahrnuje žádné specifické bonusy za vesmírné mise, a to ani za ty s vysokou úrovní složitosti nebo rizika.

Plat, který vyvolává reakce

Odměny astronautů jsou častým tématem veřejných debat, zejména vzhledem k odpovědnostem spojeným s jejich rolí. Někteří pozorovatelé se domnívají, že plat se může zdát nízký vzhledem k požadované úrovni odborných znalostí a rizikům spojeným s vesmírnými misí. Astronauti vybraní pro mise Artemis mají obecně obzvláště náročné akademické a profesní zázemí. Mnozí z nich jsou zkušení inženýři, vědci nebo piloti, kteří často mají vyšší tituly ve specializovaných oborech.

Jiní poukazují na to, že role astronauta je zakořeněna v étosu veřejné služby a vědeckého výzkumu, kde primární motivací často spočívá v přispívání k průzkumu vesmíru a rozšiřování znalostí. NASA hradí služební cesty, ubytování a další výdaje související s misí a doplňuje tak fixní plat.

Pokračování programu Artemis

Program Artemis plánuje v příštích několika letech několik misí, které mají připravit na udržitelný návrat lidí na Měsíc. V dlouhodobém horizontu si NASA klade za cíl využít tyto mise jako základ pro rozvoj projektů s lidskou posádkou na Marsu. Artemis II tak představuje klíčový krok v americké vesmírné strategii a znamená obnovení lunárních misí s lidskou posádkou více než padesát let po misi Apollo.

Odměňování astronautů v misi Artemis II vyvolalo reakce kvůli kontrastu mezi důležitostí mise a příslušnou platovou strukturou. Kromě finančního aspektu představuje mise Artemis II významný krok vpřed ve výzkumu vesmíru a potvrzuje ambice rozvíjet udržitelnou lidskou přítomnost za hranicemi oběžné dráhy Země.

Tato videokampaň mění způsob, jakým vnímáme ženské ragby, a boří stereotypy.

