Důchod: ženy v domácnosti v centru debaty o neviditelné práci

Mají nabitý program a obrovské rodinné povinnosti, přesto pracují zadarmo, bez jakéhokoli platového uznání. Hospodyňky hrají roli sekretářky, chůvy, hospodyně a kuchařky najednou. Problém je, že tato práce není hlášena. Logicky by neměly pobírat důchod.
Neviditelná práce, kterou je v důchodu obtížné kvantifikovat
Důchod je snem všech pracujících lidí, ale zároveň vyvolává určité obavy. Mnoho žen se obává, že „nebudou mít dost“. V důchodovém věku si ženy a muži nejsou rovni. Ti, kteří museli přerušit kariéru kvůli jednomu nebo více porodům, musí dohnat zameškané čtvrtletí a jejich těžce vydělaný důchod je méně štědrý než mužský.
Podle těchto údajů ženy pobírají v průměru o 28 % nižší důchody než muži. Důvody? Volba povolání v méně prestižních pozicích v sektoru služeb, přetrvávající nerovnosti v odměňování a různá délka mateřské dovolené. Matky v domácnosti naopak trpí dvojnásobnou nevýhodou a ocitají se ve slepém úhlu, téměř „mimo systém“.
Přestože se roky staraly o domácí práce, připravovaly obědy pro celou rodinu a staraly se o děti od jejich prvních krůčků až po jejich poslední rozloučení, velmi jim chybí uznání. I když se říká, že „každá práce si zaslouží odměnu“, zdá se, že skládání prádla, vysávání nebo přebalování plen jsou považovány za dobrovolnou práci nebo jednoduše za „dobrou vůli“. Ve Francii však matkám v domácnosti není odepřen důchod. Jen nemá stejnou podobu jako zaměstnaným osobám.
Částka, kterou mohou ženy v domácnosti očekávat v důchodu
Webové stránky Ma retraite en clair (Můj důchod jasně stanovený) sestavily seznam práv těchto žen, která jsou v tomto procesu často opomíjena. Jednoduchou registrací u France Travail (francouzského úřadu práce) je možné potvrdit až šest čtvrtin příspěvků na důchod. To však nemá žádný vliv na konečný starobní důchod. Matky v domácnosti mohou z tohoto pojištění profitovat, pokud si zažádají o starobní pojištění pro rodiče v domácnosti (AVPF).
To umožňuje CAF (Fond rodinných příspěvků) pokrýt jejich příspěvky na důchod. Toto příslušnost však podléhá určitým podmínkám, jako je pobírání rodinného příplatku – přiznává se zejména rodinám s alespoň třemi dětmi – nebo péče o dítě či dospělého se zdravotním postižením, u kterého je míra trvalé invalidity alespoň 80 %.
Bez příspěvků na důchodové zabezpečení obvykle neexistuje standardní důchod. Osoba v domácnosti však může od 65 let pobírat ASPA (minimální starobní důchod), a to v závislosti na požadavcích na příjem. To představuje v roce 2026 přibližně 1 043 EUR hrubého měsíčně pro svobodnou osobu a 1 620 EUR hrubého měsíčně pro pár.
Co kdyby ženy v domácnosti dostávaly plat?
Zatímco v minulosti byl status ženy v domácnosti spíše vnucován než vědomě vybírán, dnes je to velmi osobní rozhodnutí. Vedle „ tradičních manželek “, kontroverzních online žen v domácnosti, které udržují patriarchální ideál, existují matky, které chtějí vidět své děti vyrůstat a plně se věnovat jejich výchově. Často nazývané „domácí bohyně“, nesledují jen „Zoufalé manželky“ při žehlení košil. Jsou všude. Správkyně rozpočtu, pedagožka, doučovatelka, prádelna… jediná stránka v jejich životopise by nestačila k výčtu všech jejich dovedností.
Podle INSEE (Francouzského národního institutu pro statistiku a ekonomická studia) je tato domácí práce, často označovaná za naprosto všední, prakticky ekvivalentní 34hodinovému pracovnímu týdnu. V utopickém světě, který bohužel nikdy nebude existovat, by si matky v domácnosti vydělávaly 50 000 až 60 000 eur ročně. To je tolik, kolik vydělá manažerka pracující ve financích. Aby k tomuto odhadu dospěli odborníci, sečetli průměrný plat pro každou pozici, kterou matky v domácnosti zastávají.
Debata se netýká jen toho, kolik by tyto ženy měly dostávat po dosažení důchodového věku. Zpochybňuje náš kolektivní způsob, jakým si vážíme péče, vzdělání a organizace domácnosti – zásadních rolí, které jsou stále příliš často odsouvány do stínu takzvaných „produktivních“ kariér.