Než si necháte udělat tetování, mnoho lidí si stále neuvědomuje význam těchto symbolů.

Společnost
Julia P.
@bunnystattoos / Instagram

Výběr tetování není jen o tom, zamilovat se do hezkého vzoru, který jste viděli na sociálních sítích nebo v tetovacím salonu. Za některými trendy symboly se skrývají duchovní, kulturní a někdy i posvátné příběhy. Než si je necháte vymalovat na kůži, je nejlepší vědět, co skutečně představují.

Ruka Fatimy: mnohem víc než jen ochranný motiv

Tuto slavnou otevřenou ruku, často zdobenou okem uprostřed, nelze přehlédnout. Nazývá se Hamsa neboli Ruka Fátimy a má kořeny v kulturách Blízkého východu a severní Afriky. V muslimské i židovské tradici symbolizuje především ochranu před negativními energiemi a zlým okem.

Jeden detail zcela mění jeho poselství: když prsty směřují nahoru, symbol funguje jako ochranný štít. Když směřují dolů, začíná se spojovat se štěstím, harmonií a hojností. Tetování, které je esteticky příjemné a plné významu.

Symbol Óm: posvátná vibrace

Symbol Óm, vysoce ceněný ve světě jógy a wellness, je nicméně jedním z nejposvátnějších symbolů v hinduistické, buddhistické a džinistické tradici. Představuje prvotní zvuk vesmíru, ten, který spojuje všechny formy života.

Každý prvek symbolu má přesný význam, včetně malé tečky nahoře, která evokuje duchovní probuzení. Óm zdaleka není jen pouhou „minimalistickou kresbou“, ale ztělesňuje hlubokou vizi vědomí a času.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Ichist (@ich.ist)

Lotosový květ: umění znovuzrození

Jemný, elegantní a neuvěřitelně populární lotosový květ ve světě tetování symbolizuje osobní transformaci. V buddhistických a hinduistických tradicích představuje schopnost růstu navzdory nepřízni osudu.

Proč? Protože lotos roste v kalné vodě, než se v celé své kráse rozkvete na hladině. Mnozí si toto tetování vybírají jako připomínku svého růstu, vnitřní síly nebo nového začátku. Symbol pozitivního vztahu k tělu, který oslavuje cestu spíše než nedosažitelnou dokonalost.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem MEG REES (@bunnystattoos)

L'Unalome: Cesta životem

Díky svým jemným liniím a grafickému vzhledu se Unalome těší stále větší oblibě. Přesto má tento buddhistický motiv z Thajska velmi silný význam: představuje cestu k rovnováze a moudrosti.

Spirály ilustrují pochybnosti, odbočky a momenty zmatku. Pak se cesta postupně narovnává, až dosáhne jasné linie symbolizující klid. Krásný způsob, jak si připomenout, že nedokonalé cesty jsou také ty, které nejvíce budují.

Keltské uzly: nekonečné odkazy

Keltské uzly se svými zdánlivě nekonečnými, propletenými liniemi fascinují lidi po staletí. Pocházejí z irských a skotských tradic a symbolizují věčnost, lidské spojení a koloběh života. Pro některé také představují oddanost kořenům, rodině nebo spiritualitu předávanou z generace na generaci.

Stručně řečeno, tyto symboly jsou přitažlivé jak pro svou estetickou přitažlivost, tak pro svůj hluboký význam, ale než si nějaký pořídíte, věnujte čas pochopení jeho historie, abyste svému tetování dali ještě větší význam. Vzor vyrytý do kůže se může stát skutečným odrazem vaší cesty, vašich hodnot nebo významné etapy vašeho života. A znalost jeho původu je také způsobem, jak vzdát hold kulturám, které daly vzniknout.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Article précédent
„Tanečníci jsou sportovci“: její nohy fascinují uživatele internetu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Tanečníci jsou sportovci“: její nohy fascinují uživatele internetu

Jednoduché video zveřejněné na Instagramu stačilo k tomu, aby sociální sítě rozpoutalo vlnu nadšení. Detailní záběr na nohy...

Toto oblíbené tetování může mít ve skutečnosti několik významů.

Minimalistické, grafické a velmi trendy tetování černého pruhu kolem paže je stejně svůdné jako fascinující. Za jeho zdánlivou...

Důchod: ženy v domácnosti v centru debaty o neviditelné práci

Mají nabitý program a obrovské rodinné povinnosti, přesto pracují zadarmo, bez jakéhokoli platového uznání. Hospodyňky hrají roli sekretářky,...

Tato boxerská šampionka vyzývá ženy, aby se „odvážily být jiné“

Olivia Bahsous se ve svých pouhých 16 letech pyšní působivými výsledky. Trojnásobná mistryně světa v Muay Thai, mladá...

Crans-Montana: Partnerka Tahirys Dos Santos se poprvé objevila na veřejnosti

Na udílení trofejí UNFP (které oceňují klíčové osobnosti francouzského profesionálního fotbalu) se mladý fotbalista FC Metz Tahirys Dos...

„Pilates girl“ fascinuje určité maskulinistické kruhy: co tato nová posedlost odhaluje

Samozvaní maskulinisté, skalní alfa samci a incelové, kteří vyznávají mužnou estetiku, už nejsou posedlí ženami v květinových zástěrách...