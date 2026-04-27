Vědci identifikovali překvapivou „vadu“ u vysoce inteligentních lidí.

Osamělost je často prezentována jako „chyba, kterou je třeba napravit“. Nedávná studie naznačuje, že bychom tento názor měli přehodnotit. Podle tohoto výzkumu může být užívání si chvil o samotě u některých lidí spojeno s „vysokou inteligencí a dobrou emoční autonomií“.
Je osamělost opravdu chyba?
Slovo „chyba“ je zde třeba upřesnit. Užívání si času stráveného o samotě není samo o sobě problém. Někteří lidé dobíjejí baterky ve společnosti ostatních, zatímco jiní nacházejí rovnováhu v klidu, tichu a osobním prostoru.
Ne všichni fungujeme stejně a to je naprosto normální. Preferování samoty neznamená smutek, odmítání druhých nebo společenskou nešikovnost. Může to jednoduše odrážet odlišnou povahu. Není tedy žádná ostuda užívat si vlastní společnost. Potřeba samoty může být stejně legitimní jako potřeba sociální interakce.
Co studie ukazuje
Tento výzkum, publikovaný v British Journal of Psychology , byl založen na přibližně 5 000 účastnících. Výzkumníci zjistili, že lidé, kteří si více vážili samoty, zejména v městském prostředí, měli v průměru vyšší IQ a dobrou úroveň osobní spokojenosti.
Nejde o to, že by všichni inteligentní lidé chtěli žít sami, ani že by společenští lidé chtěli žít sami. Spíše se jedná o statistický trend pozorovaný v rámci skupiny se všemi souvisejícími nuancemi. Tyto výsledky naznačují především to, že někteří lidé se silnými kognitivními schopnostmi se zdají být méně závislí na častých sociálních interakcích, aby se cítili dobře.
Proč by se to dalo vysvětlit
Vědci navrhují teorii zvanou „teorie savany“. Podle této hypotézy si naši předkové vyvinuli chování přizpůsobené skupinovému životu, který byl nezbytný pro přežití.
Dnešní moderní prostředí je složitější a někdy vyžaduje vysokou míru individuální přizpůsobivosti. Vysoce inteligentní lidé se proto mohou cítit pohodlněji při samostatném zvládání určitých situací, řešení problémů nebo organizaci svého každodenního života, aniž by neustále vyhledávali sociální stimulaci. Jinými slovy, mohou pociťovat větší pohodlí při autonomním fungování.
Bohatství, které je často nepochopeno
Zvolená samota je někdy mylně interpretována jako ústraní. Může však být také synonymem pro soustředění, kreativitu a hlubokou reflexi.
Někteří lidé potřebují ticho k přemýšlení, tvoření, čtení, učení se nebo prostě k dobití energie. Jiní rádi střídají socializaci s trávením času o samotě. Opět platí, že žádný přístup není lepší než jiný. Užívání si samoty z vás nedělá chladné, podivné nebo nepřístupné. Může to jednoduše znamenat, že víte, co je pro vás dobré.
Neexistuje jediná cesta k naplnění.
Je důležité si uvědomit, že jediné studium nikdy nedefinuje člověka úplně. Inteligence je mnohostranná, stejně jako osobnost, a každý nachází rovnováhu jinak. Někteří lidé prosperují v neustálé interakci, společných projektech a energii skupiny. Jiní více prosperují v autonomii, klidu a tichých prostorách. Klíčem není přizpůsobovat se společenské normě, ale respektovat svůj vlastní přirozený způsob fungování.
Tento výzkum nám v konečném důsledku připomíná jednu věc: to, co někdy až příliš ukvapeně označujeme za „chybu“, může být jednoduše jiným způsobem bytí ve světě. A tato lidská rozmanitost je skutečným přínosem.