Servírka zraněná v obličeji při obsluze směny: video šokovalo uživatele internetu

Napadení za bílého dne v kavárně v Melbourne v Austrálii vyvolalo na sociálních sítích pobouření. 25. dubna 2026, na Den Anzac, byla devatenáctiletá francouzská servírka Anaïs Pouponová zraněna do obličeje kolemjdoucím, když přinášela jídlo ke stolu na terase. Záznam z bezpečnostních kaváren, který podnik nedávno zveřejnil online, byl zhlédnut milionkrát, což vyvolalo všeobecné pobouření a projevy solidarity.
Fakta: napadení, ke kterému došlo během výkonu služby
K útoku došlo kolem 13:00 před kavárnou La Vallée, která se nachází na Keilor Road v okrese Essendon v severozápadním Melbourne. Záznam z bezpečnostních kamer zveřejněný provozovnou ukazuje, jak mladá servírka odchází z kavárny se třemi talíři, aby obsloužila zákazníky sedící na terase. Žena, která v tu chvíli procházela kolem, náhle udeřila do spodní části talířů, které zasáhly servírku do obličeje a roztříštily se na zemi. Kolemjdoucí odešla bez zpomalení a zanechala mladou ženu zraněnou a v šoku.
Video, které v Austrálii vyvolalo rozruch
Kavárna La Vallée zveřejnila snímky na svém instagramovém účtu spolu s výzvou pro svědky: „Pomozte nám identifikovat tuto ženu.“ Video si rychle vzala k srdci řada australských i mezinárodních médií. Podle majitele kavárny Joshe Rabieho vešla dovnitř jeho servírka s pláčem, zraněná a pokrytá jídlem. Vyjádřil své pobouření nad násilím na místě činu a označil jej za nepochopitelný.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Svědectví Anaïs Poupon
V rozhovoru pro australský pořad A Current Affair Anaïs Pouponová zmateně vyprávěla. „Viděla jsem, že mám zlomené zuby a bylo tam hodně krve,“ uvedla mladá servírka. Podle ní jí útočník před odchodem řekl : „Je to vaše chyba.“ „Řekla jsem jí: ‚Cože? Nic jsem neudělala. Jen dělám svou práci. Ne, promiňte, ale není to moje chyba,‘“ vyprávěla. Anaïs Pouponová vysvětlila, že se zpočátku bála, že o zuby přijde, ale pak ji uklidnila léčba, které se jí dostalo. Její matka, která zůstala ve Francii, uvedla, že po útoku měla „velké obavy“.
Probíhá vyšetřování
Policie ve státě Victoria potvrdila, že zahájila vyšetřování. Vyšetřovatelé se snaží zjistit totožnost ženy, která byla vidět na záběrech z bezpečnostních kamer. Podle oficiálního prohlášení, které zveřejnila australská média , měla podezřelá na sobě černý top s dlouhým rukávem, světle modré džíny, sluneční brýle a stříbrný náhrdelník s přívěskem. Nesla plastové lahve od ledové kávy a černou bundu. Úřady žádají každého, kdo má informace, aby se ozval.
Široké hnutí místní solidarity
Útok vyvolal v Melbourne vlnu podpory. Nedaleká zubní klinika Healthy Smiles dokonce nabídla, že mladé servírce zdarma uhradí náklady na zubní ošetření. Přidaly se i další podniky: restaurace nabídla večeři zdarma a klub jiu-jitsu nabídl roční členství v kurzu sebeobrany. Místní podnikatel Adrian Portelli vyhlásil odměnu 5 000 australských dolarů za informace vedoucí k identifikaci útočníka. Mezitím kampaň GoFundMe, kterou spustila přítelkyně oběti Anaïs Poupon, vybrala několik tisíc dolarů na pokrytí jejích léčebných výloh a rekonvalescence.
Prohlášení, které je výzvou pro restaurační průmysl
Incident také vyvolal veřejnou reakci Johna Harta, prezidenta australské organizace Restaurant and Catering Australia, který jej odsoudil jako „nepřijatelný útok“ na profesionálku, která si pouze dělá svou práci. Zdůraznil, že pracovníci v pohostinství hrají zásadní roli v životě místní komunity a nikdy by neměli být vystaveni takovým činům. Tento útok znovu přivedl do centra pozornosti otázku bezpečnosti obsluhy, která je obzvláště zranitelná kvůli svým interakcím s veřejností.
Ačkoli se Anaïs Pouponová od té doby mohla vrátit do práce, podle své rodiny se svěřila se svým úmyslem po této traumatické zkušenosti opustit zemi. Kromě šoku způsobeného záběry tento případ zdůraznil jak zranitelnost mladých zahraničních pracovníků v zahraničí, tak schopnost komunity sjednotit se kolem oběti bezdůvodného násilí.