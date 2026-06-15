V Argentině může neplacení výživného zabránit někomu v účasti na zápasech mistrovství světa.

V Argentině je fotbal téměř posvátný. Právě tuto národní vášeň nyní vláda v Buenos Aires zjevně využívá jako páku: rodičům, kteří neplatí výživné, by mohl být odepřen vstup na zápasy mistrovství světa ve fotbale 2026.
Bezprecedentní opatření v mezinárodním měřítku
Argentina podnikla nečekaný a bezprecedentní krok . Město Buenos Aires zavedlo opatření, které rodičům s dlužným výživným zakazuje účast na zápasech mistrovství světa ve fotbale 2026, které se koná od 11. června do 19. července ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
Tento krok je o to pozoruhodnější, že se týká mezinárodní akce konané v zahraničí a přímo se dotýká jedné z nejhluboce zakořeněných vášní země. Od argentinského fotbalového reprezentanta Diega Maradony po argentinského fotbalového reprezentanta Lionela Messiho je Argentina skutečně zemí fotbalu a zbavení jejích občanů takové akce se rovná vskutku symbolickému trestu.
Spolupráce mezi Buenos Aires a Spojenými státy
Jak přesně může Argentina zabránit svým občanům v účasti na zápasech na americké půdě? Podle argentinských novin La Nación je toto opatření založeno na dohodě mezi městskou samosprávou Buenos Aires a americkou administrativou. Místní samospráva v čele s Jorgem Macrim poskytla americkým úřadům přístup k databázi Veřejného registru dlužníků výživného na děti (RPAM). Toto sdílení informací umožňuje orgánům odpovědným za vstup do země nebo prodej vstupenek na soutěž identifikovat dotčené osoby a odepřít jim vstup na stadiony.
Si no cumlen con sus hijos, tampoco entran a la cancha.
Ve městě platí rok, kdy jsou na stadionech a velkých akcích zakázány dvě potraviny. Nyní ve spolupráci s National Gobierno shrnujeme naši databázi o programu Tribuna… pic.twitter.com/Gb6TSJV3HN
— Jorge Macri (@jorgemacri) 26. května 2026
Potenciálně postiženo více než 13 000 rodičů
Rozsah operace je značný. Podle informací zveřejněných deníkem La Nación je v současné době v Buenos Aires a 13 dalších argentinských provinciích více než 13 000 rodičů evidováno jako nedoplatek na výživném. Těmto osobám by proto mohl být během mistrovství světa odepřen přístup na zápasy národního týmu Argentiny. Dohody o sdílení údajů uzavřené mezi městskou samosprávou a místními úřady výrazně rozšiřují rozsah operace. Toto celostátní pokrytí transformuje opatření, které původně zavedlo hlavní město, do rozsáhlé veřejně prosazované politiky.
Opatření, které je již v platnosti od března 2025
Ačkoli zmínka o mistrovství světa ve fotbale 2026 dala tomuto opatření mezinárodní ohlas, samotné opatření není nové. Město Buenos Aires jej zavedlo v březnu 2025. Od té doby je vstup na argentinské stadiony zakázán rodičům, kteří byli identifikováni jako „neplatící výživné“. U vchodu do sportovních zařízení byly zavedeny kontroly totožnosti, které umožňují cílenou identifikaci dotčených osob. Podle oficiálních údajů bylo od zavedení opatření již identifikováno 162 fanoušků, kteří „zapomněli“ plnit své rodičovské povinnosti.
Politické poselství, které starosta otevřeně přijal
Úřady toto opatření otevřeně obhajují. Starosta Buenos Aires Jorge Macri jej na sociální síti X (dříve Twitter) důrazně zdůvodnil. „Ti, kdo nesplní tak základní povinnost, jako je krmení svých dětí, budou muset nést důsledky. Pokud se o potřeby svých dětí nepostarají, bude jim odepřen přístup na stadion,“ prohlásil. Tento politický postoj podtrhuje odrazující, ba až trestající povahu opatření. Uvedeným cílem je povzbudit dotčené rodiče k legalizaci své situace pod hrozbou sankcí, které přímo ovlivní jejich každodenní život.
Fotbal jako páka pro veřejné jednání
Kromě zdánlivě anekdotické povahy používání fotbalu jako nástroje argentinský přístup nastoluje širší otázku: účinnost symbolických pák při vymáhání rodičovských povinností. V zemi, kde fotbal mobilizuje všechny společenské vrstvy a všechny věkové kategorie, je odepření přístupu na stadiony obzvláště silnou sankcí.
Tento typ opatření, které ovlivňuje volnočasovou aktivitu hluboce zakořeněnou v národní kultuře, si klade za cíl vyvíjet sociální tlak tam, kde je tradiční právní náprava někdy pomalá nebo neúčinná. Tento přístup připomíná jiné zkušenosti v zahraničí, kde se k vymáhání výživného používají sankce související s každodenním životem (jako je odebrání řidičských průkazů nebo omezený přístup k určitým službám).
Opatření, které vyvolává debatu
Ačkoli toto opatření někteří v Argentině vítají a vnímají ho jako „konkrétní nástroj na obranu práv dětí“, zároveň vyvolává otázky. Někteří pozorovatelé zpochybňují „respektování individuálních svobod, způsoby sdílení údajů mezi zeměmi a přiměřenost trestu“. Jiní zdůrazňují, že účinnost systému bude do značné míry záviset na jeho praktickém zavedení ve Spojených státech, kde je provádění kontrol totožnosti u vchodů na stadiony stále obtížnější než v Argentině.
Touto bezprecedentní iniciativou Argentina vysílá silný signál: vášeň pro fotbal nelze brát jako samozřejmost, pokud nejsou respektovány rodičovské povinnosti. Účinnost tohoto přístupu bude během mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 pečlivě zkoumána – a mohla by inspirovat další země, které čelí stejné výzvě.