Search here...

Důchodkyně, oběť „falešného bankovního poradce“, přijde během pár minut o astronomickou sumu.

Společnost
Anaëlle G.
Photo d'illustration : gpointstudio/Freepik

Ve Švýcarsku se 82letá žena stala obětí pozoruhodně efektivního podvodu. Důchodkyně si myslela, že mluví se svým bankovním poradcem, a nainstalovala si do počítače software, který ji měl údajně chránit. Ve skutečnosti však otevírala dveře podvodníkovi, který jí během několika okamžiků ukradl téměř 268 000 eur.

Dobře propracovaný telefonní podvod

Bankovní podvody se neustále vyvíjejí a tento příběh je znepokojivým příkladem. Ve Schwyzu ve středním Švýcarsku oběť obdržela telefonát od muže, který se vydával za poradce své banky. Uklidňujícím tónem vysvětlil, že na jeho účtu byl zjištěn podezřelý převod a že si musí okamžitě „zabezpečit“ svá data.

Dotyčná osoba ji poté požádala o nainstalování údajného antivirového programu, který by měl problém vyřešit na dálku. Ve skutečnosti tento program podvodníkovi poskytl úplný přístup k počítači oběti. Jakmile se přihlásila do svého online bankovnictví, podvodník převzal kontrolu a přímo před jejíma očima jí vyprázdnil účet.

Ztraceno 268 000 eur

Podle místních médií Bote der Urschweiz podvodník převedl téměř 250 000 švýcarských franků, což je přibližně 268 000 eur. To je na tento typ podvodu mimořádná částka, která z něj činí jednu z největších zaznamenaných krádeží na dálku v zemi.

Švýcarské úřady připomínají veřejnosti, že tyto operace často provádějí organizované mezinárodní sítě schopné manipulovat se svými oběťmi s velkou realističností. Nainstalovaný software připomínal legitimní nástroj pro údržbu, takže podvod byl téměř neodhalitelný.

Šokovaná oběť, ale ne zničená

Přestože důchodkyně přišla o kolosální částku, určitá úleva jí zůstala: měla druhý bankovní účet u jiné instituce, což jí umožňovalo ponechat si část úspor. Slabá útěcha, ale bolestná připomínka rizik spojených s důvěrou v telefonní operátory.

Jak se tomuto typu podvodu vyhnout

Úřady doporučují několik jednoduchých kroků k ochraně:

  • Nikdy neinstalujte software na žádost cizí osoby, i když tvrdí, že pracuje pro vaši banku.
  • Nesdílejte žádné identifikátory ani důvěrné kódy telefonicky ani online.
  • Okamžitě zavěste a zavolejte zpět své bance sami na oficiální číslo.
  • Jakékoli podezřelé pokusy nahlaste policii nebo své bance.

Ponaučení z příběhu je, že v digitálním věku zůstává ostražitost nejlepší obranou. Příběh tohoto důchodce, oběti sofistikovaného podvodu, slouží jako připomínka toho, že bankovní bezpečnost začíná nedůvěrou. Za uklidňujícím hlasem v telefonu se může skrývat podvodník schopný během několika minut zničit celoživotní úspory.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Kdo byla Diana Bahador, mladá íránská žena známá jako „Baby Rider“?
Article suivant
Muži pod touto výškou mají zakázán vstup do londýnských nočních klubů, což vyvolalo kontroverzi.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tyto rodiny žijí podle přísných pravidel, často přirovnávaných ke způsobu života z jiného století.

Mormonské rodiny, členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, žijí životem řízeným přísnými náboženskými zásadami, které někdy evokují...

Muži pod touto výškou mají zakázán vstup do londýnských nočních klubů, což vyvolalo kontroverzi.

Nedávná akce v londýnském nočním klubu přitáhla pozornost internetu poté, co byl oznámen požadavek na vstup na základě...

Kdo byla Diana Bahador, mladá íránská žena známá jako „Baby Rider“?

Diana Bahador, online známá jako „Baby Rider“, byla ve svých pouhých 19 letech ztělesněním vášnivé a odhodlaně svobodomyslné...

Tyto mongolské outfity pro olympijské hry v roce 2026 rozdmýchaly sociální média

Jen několik týdnů před zahájením zimních olympijských her 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo (6.–22. února 2026) Mongolsko...

Tato sportovkyně s humorem vypráví o každodenním životě žen ve sportu.

Francouzská bojovnice Myriam Benadda (@mimi_bnd_) s humorem a energií, která sama sobě nedává smysl, boří stereotypy a vypráví...

Proč dnes kariéra tohoto 41letého lyžaře vzbuzuje obdiv?

Lindsey Vonn není jen legendou alpského lyžování; ve svých 41 letech se stala symbolem odolnosti, síly a sebevědomí...

© 2025 The Body Optimist