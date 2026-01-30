Důchodkyně, oběť „falešného bankovního poradce“, přijde během pár minut o astronomickou sumu.

Ve Švýcarsku se 82letá žena stala obětí pozoruhodně efektivního podvodu. Důchodkyně si myslela, že mluví se svým bankovním poradcem, a nainstalovala si do počítače software, který ji měl údajně chránit. Ve skutečnosti však otevírala dveře podvodníkovi, který jí během několika okamžiků ukradl téměř 268 000 eur.
Dobře propracovaný telefonní podvod
Bankovní podvody se neustále vyvíjejí a tento příběh je znepokojivým příkladem. Ve Schwyzu ve středním Švýcarsku oběť obdržela telefonát od muže, který se vydával za poradce své banky. Uklidňujícím tónem vysvětlil, že na jeho účtu byl zjištěn podezřelý převod a že si musí okamžitě „zabezpečit“ svá data.
Dotyčná osoba ji poté požádala o nainstalování údajného antivirového programu, který by měl problém vyřešit na dálku. Ve skutečnosti tento program podvodníkovi poskytl úplný přístup k počítači oběti. Jakmile se přihlásila do svého online bankovnictví, podvodník převzal kontrolu a přímo před jejíma očima jí vyprázdnil účet.
Ztraceno 268 000 eur
Podle místních médií Bote der Urschweiz podvodník převedl téměř 250 000 švýcarských franků, což je přibližně 268 000 eur. To je na tento typ podvodu mimořádná částka, která z něj činí jednu z největších zaznamenaných krádeží na dálku v zemi.
Švýcarské úřady připomínají veřejnosti, že tyto operace často provádějí organizované mezinárodní sítě schopné manipulovat se svými oběťmi s velkou realističností. Nainstalovaný software připomínal legitimní nástroj pro údržbu, takže podvod byl téměř neodhalitelný.
Šokovaná oběť, ale ne zničená
Přestože důchodkyně přišla o kolosální částku, určitá úleva jí zůstala: měla druhý bankovní účet u jiné instituce, což jí umožňovalo ponechat si část úspor. Slabá útěcha, ale bolestná připomínka rizik spojených s důvěrou v telefonní operátory.
Jak se tomuto typu podvodu vyhnout
Úřady doporučují několik jednoduchých kroků k ochraně:
- Nikdy neinstalujte software na žádost cizí osoby, i když tvrdí, že pracuje pro vaši banku.
- Nesdílejte žádné identifikátory ani důvěrné kódy telefonicky ani online.
- Okamžitě zavěste a zavolejte zpět své bance sami na oficiální číslo.
- Jakékoli podezřelé pokusy nahlaste policii nebo své bance.
Ponaučení z příběhu je, že v digitálním věku zůstává ostražitost nejlepší obranou. Příběh tohoto důchodce, oběti sofistikovaného podvodu, slouží jako připomínka toho, že bankovní bezpečnost začíná nedůvěrou. Za uklidňujícím hlasem v telefonu se může skrývat podvodník schopný během několika minut zničit celoživotní úspory.