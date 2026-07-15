Objednávání bez nákupu: fenomén „dopaminových webových stránek“ vyvolává otázky

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Fabienne Baure
Photo d'illustration : Polina Tankilevitch / Pexels

Co kdybyste si mohli užít potěšení z nakupování online… aniž byste museli vytahovat kreditní kartu? To je překvapivá myšlenka „dopaminových webových stránek“, trendu z Jižní Koreje, který vzbuzuje stále větší zájem. Za tímto neobvyklým konceptem se skrývá úvaha o tom, jak konzumujeme a řídíme své touhy.

Zážitek z nakupování… bez nákupu

Na první pohled tyto platformy vypadají jako jakékoli jiné e-shopy nebo weby pro rozvoz jídla. Procházíte produkty, upravujete objednávku, naplňujete košík, čtete recenze a potvrdíte svůj výběr. Jenže když se zdá, že je vše připraveno, nic se neděje: není požadována žádná platba ani není naplánováno žádné doručení. Některé weby dokonce posouvají zážitek ještě dále zobrazením potvrzení objednávky nebo falešného systému sledování v reálném čase , kdy se k vám domů zdánlivě blíží virtuální doručovatel. Vše je navrženo tak, aby navozovalo pocit nakupování bez jediné transakce.

Proč to dělá radost?

Tajemství spočívá v dopaminu, neurotransmiteru spojeném s motivací a očekáváním. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení mozek nestimuluje jen konečná odměna, ale i samotné očekávání této odměny. K vyvolání tohoto příjemného pocitu stačí pouhé přidání položky do košíku nebo příprava objednávky. „Dopaminové webové stránky“ tento mechanismus využívají: nabízejí vzrušení z nákupu bez souvisejících výdajů.

Reakce na touhu konzumovat jinak

Tento trend je obzvláště atraktivní pro mladé dospělé v kontextu, kdy je kupní síla často pod tlakem. Pro některé představují tyto platformy alternativu k „pohodlnému nakupování“, které zahrnuje nákup věcí pro zlepšení nálady. Tím, že si uživatelé užívají zážitek, aniž by skutečně provedli nákup, mají pocit, že uspokojují okamžitou touhu a zároveň se drží svého rozpočtu. Je to originální způsob, jak najít rovnováhu mezi potěšením a kontrolou výdajů.

Použití nad rámec nakupování

Tento princip se již rozšiřuje i na další každodenní návyky. Některé platformy například nabízejí „virtuální cigaretové přestávky“, kde si uživatelé několik minut povídají v atmosféře připomínající přestávky mezi kolegy, ale bez cigaret. Myšlenka zůstává stejná: znovu zachytit pocity spojené se zvykem, aniž by to mělo finanční, zdravotní nebo sociální důsledky.

Trend, který rozděluje

Tato myšlenka však nepřesvědčí všechny. Někteří se domnívají, že naplnění nákupního košíku bez skutečného nákupu je již běžnou praxí na legitimních e-shopech, a proto v těchto platformách nevidí smysl. Jiní se domnívají, že potěšení spočívá především v obdržení balíčku, nikoli v jeho pouhém očekávání. Existují také otázky ohledně ochrany osobních údajů. Stejně jako mnoho digitálních služeb by i tyto stránky mohly shromažďovat informace o preferencích a zvyklostech prohlížení svých uživatelů, i když jejich metody zůstávají špatně zdokumentovány.

Kromě své neobvyklé povahy tento trend odhaluje vývoj v chování spotřebitelů. „Stránky poháněné dopaminem“ ukazují, že někteří uživatelé internetu se snaží užívat si pocity spojené s nakupováním a zároveň si udržet kontrolu nad svým rozpočtem a volbami. Zda se tento jev stane trvalým, nebo zmizí stejně rychle, jako se objevil, se teprve uvidí, se uvidí. Jedna věc je jistá: ilustruje to, jak nové generace nově objevují svůj vztah ke spotřebě tím, že narušují konvence online obchodování.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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