Když umělá inteligence nabere lidskou tvář: Tento ultrarealistický robot vyvolává kontroverzi

V Číně společnost DroidUp právě představila Moyu, humanoidního robota s úžasnou realističností. Tento prototyp, vybavený integrovanou umělou inteligencí a biomimetickým tělem schopným napodobovat lidské pohyby a výrazy, vzbuzuje stejný obdiv jako obavy.
Robot s lidským vzhledem
Moya, navržený tak, aby posouval hranice robotiky, je popisován jako „první inteligentní biomimetický robot na světě“. Humanoid, vysoký 1,65 metru a vážící 32 kilogramů, se pyšní dokonale proporcionálními rysy, plynulým krokem a dokonce i simulovanou tělesnou teplotou mezi 32 a 36 °C. Během svého oficiálního odhalení – o kterém informoval deník South China Morning Post – Moya uchvátila publikum: usmívá se, chodí, reaguje na oční kontakt a reprodukuje mikrovýrazy obličeje s jemností, která se u robota vyskytuje jen zřídka. Díky těmto vlastnostem je tento robot technologickým zázrakem, ale také předmětem debat.
Neklid „tajemného údolí“
Ačkoliv Moya ohromuje svým realismem, mnoho uživatelů internetu vyjádřilo také znepokojení nad jejími „téměř lidskými, ale ne tak docela“ pohyby. Toto znepokojení odpovídá známému fenoménu „zlověstného údolí“, který v roce 1970 popsal japonský robotik Masahiro Mori. Podle této teorie, čím blíže se tvář a chování robota podobají tváři a chování člověka, tím znepokojivější jsou i ty nejmenší nedokonalosti, které vytvářejí pocit zlověstné podivnosti.
Na čínských sociálních sítích se reakce pohybují od obdivu k technologiím až po všeobecný strach, někteří popisují Moyu jako „příliš lidskou na to, aby působila uklidňujícím dojmem“. Jiní opět kritizují volbu velmi konvenčního vzhledu: štíhlé ženské tělo s zdůrazněnými křivkami nahoře, nalíčené, s dlouhými růžovými vlasy, světlou pletí a oblečené v přiléhavém overalu v jemných barvách.
Směrem k nové generaci humanoidů
DroidUp tvrdí, že Moya se neomezuje pouze na demonstrační roli. Společnost plánuje nasadit tohoto robota v odvětvích vyžadujících přímou lidskou interakci, jako je zdravotnictví, vzdělávání a recepce v maloobchodě. Na rozdíl od jiných výrobců, kteří upřednostňují záměrně stylizované nebo mechanické roboty, aby se vyhnuli nejasnostem, DroidUp sází na naprostý realismus a spoléhá na postupné přijetí této nové generace „živých“ strojů. Očekává se, že Moya bude komerčně dostupná do konce roku 2026 za odhadovanou cenu kolem 1,2 milionu juanů (přibližně 147 000 eur).
Stručně řečeno, Moya představuje významný krok v evoluci robotů ztělesňujících umělou inteligenci, schopných emocionální a intuitivní interakce. Tento pokrok však vyvolává otázku limitů lidské napodobování. Mezi vědeckou zdatností a existencionální závratí se zdá, že Moya ztělesňuje budoucnost, která se formuje...