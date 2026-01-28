Poté, co uprchla ze Severní Koreje, otevřela restauraci v Japonsku.

Deset let poté, co Mun Yeon-hui uprchla ze Severní Koreje s nasazením vlastního života, našla v Japonsku klid a uznání, jaké ve své vlasti nikdy nepoznala. Nyní žije v Čibě východně od Tokia a se svým manželem provozuje restauraci s názvem Sulnoon, proslulou svými naengmyeony, lahodnými studenými nudlemi pocházejícími z Pchjongjangu. Její příběh, o kterém informovaly japonské noviny Asahi Shimbun, ilustruje jak odolnost, tak i touhu po svobodě.
Dětství pod dohledem
Jak informoval japonský deník Asahi Shimbun , Mun Yeon-hui, narozená v Severní Koreji, vyrůstala v prostředí, kde strach a kontrola ovládaly každý aspekt života. Jako teenagerka byla nucena být svědkem veřejné popravy ženy obviněné z prodeje DVD zahraničních televizních seriálů. Bylo to hluboké trauma, ale také zlom. Mladá žena se od okolního světa zdaleka neodvrátila, naopak se o něj začala zajímat: tajně objevovala jihokorejská a japonská dramata, zejména obdivovala herce Takuju Kimuru, hvězdu japonského seriálu Pride.
Toto probuzení ji vede k otázkám uzavřené povahy severokorejského režimu. Navzdory obchodnímu vzdělání v Pchjongjangu se setkává s setrvačností systému: žádné vyhlídky, žádná svoboda. Tehdy se proti všemu rozumu rozhodne uprchnout.
Zázračný útěk
V květnu 2015 opustila Mun Yeon-hui Severní Koreu uprostřed slz své matky, která jí řekla: „Je mi líto, že jsem tě porodila v této zemi.“ Přeplavala řeku Jalu, přirozenou hranici s Čínou, jen s několika bankovkami, žiletkami a trochou opia jako ochrany, které plánovala použít v případě zatčení.
Po děsivém útěku přes Čínu byla zadržena poblíž laoských hranic. Navzdory všemu ji čínské úřady následující den propustily a dokonce jí vrátily peníze a majetek. „Je to zvláštní... může to být jen zázrak,“ řekla později. Mun Yeon-hui našla útočiště na jihokorejském velvyslanectví v Laosu, než se v roce 2016 přestěhovala do Soulu. Tam se znovu setkala se svou matkou a bratrem a získala jihokorejské občanství.
Z Pchjongjangu do Tokia: kulinářské umění jako společné vlákno
Právě v Jižní Koreji si po boku své matky – bývalé kuchařky ve velkém hotelu v Pchjongjangu – otevřela svou první restauraci Sulnoon. Místo se rychle stalo populárním pro své řemeslné studené nudle připravované v severokorejském stylu z neloupané pohanky a čirého vývaru z hovězího, vepřového a kuřecího masa.
Právě tam se také setkala se Šigeru Kacumatou, japonským restauratérem, za kterého se o sto dní později provdala. Společně se rozhodli propojit kuchyni a kultury: v roce 2024 otevřeli novou pobočku Sulnoon v japonské Čibě. Každý den sem přichází věrná klientela, aby ochutnala toto ikonické severokorejské jídlo, připravené s trpělivostí a pokorou. „V Severní Koreji se moc nekoří, ale všechno se dělá ručně,“ vysvětluje Yeon-hui s tichým úsměvem.
Nový život a sen do budoucna
Šéfkuchařka, které je nyní přes čtyřicet, otevřeně hovoří o své minulosti. Vypráví o svém útěku, zotavení a integraci do japonské společnosti, kterou popisuje jako „laskavou a vstřícnou“. Na YouTube nyní sdílí své recepty a svůj příběh s otevřeností v naději, že inspiruje další uprchlíky.
Od řeky Jalu po tokijskou kuchyni ztělesňuje Mun Jeon-hui vytrvalost generace severokorejských uprchlíků, kteří proměnili bolest v kreativitu. Prostřednictvím své restaurace Sulnoon nabízí mnohem víc než jen jídlo: chuť svobody podávanou v misce chlazených nudlí.