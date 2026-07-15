Ženský fotbal: odsuzuje ty, kteří kritizují postavu hráček spíše než jejich talent

Zatímco miliony diváků na všech kontinentech s nábožností sledují Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™, rozhodující zápasy žen nezískají zdaleka tolik pozornosti. Kromě omezeného mediálního pokrytí ženských soutěží se někteří muži domnívají, že hráčky nejsou „dostatečně hezké“ na to, aby se na ně dalo dívat. Ve videu se tvůrce obsahu vyjadřuje proti těm, kteří stále posuzují vzhled žen před jejich výkonem.
Redukovat hráčku na její vzhled: přetrvávající zvyk.
Během této sezóny mistrovství světa muži hodnotí chování hráčů nebo jejich neinkasované góly, ale téměř nikdy si nevšimnou tmavých kruhů pod očima jednoho hráče nebo pupínků u druhého. Zatímco muži kritizují ženy za to, že sledují zápasy pouze proto, aby vizuálně posoudily obvod Ronaldových hýždí nebo pochválily Mbappého postavu, ve skutečnosti se věnují stejné anatomické pitvě. Místo chvály podrobují ženy, které vydělávají desetkrát méně než jejich mužští protějšky, zkoušce krásy.
I když během mužských zápasů mohou mít pár poznámek k překročení limitu a střelám mimo cíl, během ženských zápasů hru samotnou zcela ignorují. Daleko od fantazie o těchto sportovcích, jako to dělají o manželkách hráčů na tribunách, sami se jmenují porotci vzhledu. Hodnocují vzhled žen, jako by se účastnily castingu na příští týden módy. Podle některých z nich hráčky nenabízejí dostatek snů, aby byly vidět na obrazovce. To, jak tvrdí, vysvětluje nízké hodnocení.
Fotografie Aitany Bonmati uprostřed namáhavého tréninku se v této debatě o image neúnavně znovu objevuje. Je samozřejmé, že třikrát vyhrála Zlatý míč. Ačkoli v televizi fotbalistky vypadají v porovnání s rozlehlostí hřiště nepatrně, muži si myslí, že mají právo kritizovat jejich tváře, jako by to bylo hlavní kritérium výběru. Na Instagramu tvůrce obsahu @hkfoot_ kritizuje ty, kteří zlehčují úspěchy fotbalistek a po vyčerpávajícím sprintu se zaměřují na jejich vzhled. „Opravdu musíme přestat snižovat úroveň hráček na jejich styl,“ volá.
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„Příliš mnoho make-upu,“ „nedostatečně ženská“... komentáře jen letí.
Když se fotbalistky objeví s odhalenou tváří, bez jediné kapky make-upu, jsou obviňovány z toho, že se „nechaly unést“ a články v tisku se zaměřují spíše na jejich údajnou únavu než na jejich zdatnost před brankou. Naopak, když se uráčí obléknout elegantněji nebo zkombinovat svůj dres s číslem s očními stíny, jsou bez váhání označeny za „povrchní“. Ponaučení z příběhu: ať už se vzdají kosmetických ošetření, nebo se pustí do koketování, hráčky jsou vystaveny neustálému tlaku a zdá se, že nikdy nenaplňují očekávání.
Alisha Lehmannová, útočnice ženského fotbalového klubu Leicester City, čelí značné kritice za svůj styl, který je považován za „přehnaný“ a dokonce i „nepatřičný“. Mladá žena, která se pyšní více než 15 miliony sledujících na Instagramu, má i svůj díl kritiků. Je považována za pouhou komparzistku jen proto, že nosí umělé řasy a hraje s upravenými prsty, a rozdmýchává nenávist tam, kde si obvykle získávají srdce manželky a přítelkyně fotbalistů. „Influencerka, nebo fotbalistka?“ tvrdí dokonce i ti neskeptičtější, což naznačuje, že jde o kariérní chybu, podvod.
Naštěstí pod videem @hkfoot_ uživatelé internetu obnovují reputaci těchto hráčů, kteří kromě dalších sportovních požadavků snášejí i estetický tlak. „Osobně raději sleduji ženský fotbal 10 000krát než mužský; alespoň si skutečně hrají a nepadají na zem jen tak pro nic za nic,“ poznamenal jeden člověk. „Protože jsou to muži, kteří se o ženy zajímají jen proto, aby je ‚konzumovali‘, protože je považují za objekty,“ pokusil se to další vysvětlit téměř sociologickou analýzou.
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Fotbalistky, zřídka oceňované za svou hru
Toto video je drsnou ilustrací společenského jevu, který sahá daleko za hranice sportovní arény. Zdůrazňuje nešťastnou tendenci neustále zastínit talent žen a zaměřovat se místo toho na jejich kosmetické rutiny, hádat značky jejich hydratačních krémů, spekulovat o jejich romantických vztazích nebo odhalovat jejich cvičební rutiny. Studie dokonce dokumentují vnímanou fyzickou nerovnost mezi ženami, což naznačuje, že jim chybí fyzická kondice, aby mohly soutěžit na stejné úrovni jako jejich mužští protějšky.
Zatímco si všichni všímají pečlivého konturování Alishy Lehmannové a baví se sestavováním žebříčku „nejkrásnějších hráček všech dob“ jako sbírky trofejí, nikdo zřejmě neví, že nejlepší střelkyní světa je žena jménem Christine Sinclair. Nebo že Carli Lloyd vstřelila hattrick ve finále mistrovství světa žen v roce 2015 za pouhých 16 minut.
Ženský fotbal loni přilákal rekordních 44,7 milionu diváků. To by mělo umlčet muže, kteří vnímají fotbalistky jako splnění fantazie, a ne jako postavy, kterým lze tleskat.