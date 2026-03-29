Proč podle studie téměř každý druhý mladý člověk již nezvedá telefon?

Zvoní vám telefon… a vy váháte s jeho zvednutím? Nejste sami. Studie ukazuje , že značná část mladých dospělých se hovorům raději vyhýbá. Za tímto reflexem se neskrývá nedostatek zájmu o ostatní, ale hluboká proměna ve způsobu, jakým komunikujeme.
Telefonát, pro některé zdroj tlaku
Podle průzkumu mezi lidmi ve věku 18–34 let téměř každý druhý mladý člověk uvádí, že nerad telefonuje. Mnozí dokonce ignorují příchozí hovory, zejména z neznámých čísel.
Jedním z hlavních důvodů je spontánnost, kterou telefonní hovor vyžaduje. Na rozdíl od textové zprávy musíte odpovědět okamžitě, aniž byste měli čas přemýšlet o tom, co řeknete nebo si to připravit. Tato bezprostřednost může vytvářet pocit tlaku, nebo dokonce nepohodlí.
Psycholožka Elena Touroni vysvětluje, že někteří lidé si nevědomě spojují telefonní hovory s důležitými, dokonce i negativními oznámeními. V důsledku toho může pouhé zvonění telefonu stačit k vytvoření napětí. Nejde o nedostatek společenskosti, ale spíše o emocionální reakci na neočekávané.
Pohodlí zpráv vlastním tempem
Tváří v tvář tomuto tlaku se mnoho mladých lidí obrací k flexibilnějším formátům. Textové zprávy, aplikace pro rychlé zasílání zpráv a hlasové poznámky se staly nejoblíbenější volbou. Proč? Protože vám umožňují reagovat vlastním tempem. Můžete si udělat čas na formulování odpovědi, znovu si zprávu přečíst nebo dokonce počkat, až se budete cítit připraveni.
Zejména hlasové zprávy se těší velké oblibě. Nabízejí atraktivní kompromis: můžete sdělovat svůj hlas a emoce, aniž byste byli vázáni živou interakcí. To vám umožňuje udržet si určitou kontrolu nad výměnou, což může být uklidňující. Tento způsob komunikace se dokonale hodí do každodenního života plného četných požadavků, kde se každý snaží hospodařit se svou energií.
Generační posun ve zvyklostech
Tento jev lze také vysvětlit generačním posunem. Dnešní mladí dospělí vyrůstali s textovými zprávami, aplikacemi pro zasílání zpráv a sociálními médii. Jejich komunikační styl byl těmito nástroji formován. Na rozdíl od telefonních hovorů umožňují textové zprávy uživatelům zvolit si, kdy odpovědět. Tato flexibilita je často považována za vhodnější pro rušný životní styl s multitaskingem.
Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je nárůst nežádoucích hovorů. Obchodní hovory, spam, pokusy o podvod… tyto zkušenosti zvýšily nedůvěru k neznámým číslům. Filtrování hovorů se pak stává způsobem, jak se chránit. Nepřijímání hovorů tedy neznamená přerušení kontaktu, ale spíše volbu způsobu komunikace.
Nový způsob, jak zůstat ve spojení
Technologický pokrok zásadně proměnil každodenní interakce. Dnes komunikace už nutně neznamená mluvit tváří v tvář. Aplikace pro zasílání zpráv umožňují rychlou výměnu informací a zároveň respektují tempo všech. Můžete být přítomni v konverzaci, aniž byste byli okamžitě k dispozici, což nově definuje pravidla komunikace.
To neznamená, že telefonáty zmizely. V určitých situacích zůstávají preferovanou metodou: v nouzových situacích, důležitých diskusích nebo při potřebě rychlého vysvětlení, ale již nejsou normou. Tato studie ukazuje především adaptaci na moderní nástroje a individuální potřeby. Mladí lidé mezi hledáním pohodlí, řízením času a touhou kontrolovat své interakce nově objevují způsoby, jak zůstat v kontaktu.
V konečném důsledku, to, zda přijmout hovor, či nikoli, není otázkou zdvořilosti nebo zájmu. Je to otázka preferencí, rovnováhy a pohody ve vašem komunikačním stylu.