Tyto situace, běžné v životě ženy, ve skutečnosti představují násilí.

Jsou vám prezentovány jako „normální“. Slyšíte je opakovat od dětství, jako nevyhnutelný hluk v pozadí. Přesto se za těmito zvyky skrývá násilí. Flavie Milsonneau (@flavie.m_tca) sdílela na Instagramu video, ve kterém uvádí osm běžných situací v životě ženy. Zkušenosti, které mnozí považují za neškodné… ale které ve skutečnosti přispívají k systému neustálého tlaku, zejména pokud jde o tělo a místo žen ve veřejném prostoru. Jejich pojmenování je již prvním krokem k jejich odstranění.
1. Zavázat se k „věnování pozornosti“ po celý život
„Buď opatrná“: na co přesně? Na svou sukni, na výstřih, na způsob, jakým se směješ, chodíš, mluvíš nebo jdeš domů. Tato neustálá bdělost se nakonec stane normální. Život v očekávání nebezpečí nebo odsouzení však zdaleka není neškodný. Tato duševní zátěž, internalizovaná od velmi útlého věku, omezuje spontánnost a svobodu žen. Učí vás, že vaše bezpečí závisí na vašem chování, nikoli na respektu ostatních.
2. Získejte zpětnou vazbu o svém těle
„Zhubla jsi?“ , „Přibrala jsi v oblasti boků“ , „Měla by sis dávat pozor na to, co jíš.“ Poznámky o fyzickém vzhledu se často maskují jako obavy nebo komplimenty. Ať už jsou pozitivní nebo negativní, snižují tvou hodnotu na tvůj vzhled. Ale tvé tělo není veřejná debata. Není třeba ho hodnotit, komentovat ani analyzovat. Patří tobě v celé jeho rozmanitosti, síle, jemnosti, tvarech a proměnách.
3. Odepírání si jídla, protože jste „už snědli příliš mnoho“
Omezování se po jídle, pocit viny kvůli dezertu, kompenzace za chvilku potěšení z jídla… tyto reflexy jsou u mnoha žen tak běžné, že se zdají být normální. Přesto odrážejí narušený vztah k jídlu, často živený vnějšími tlaky. Jíst do sytosti, vychutnávat si jídlo, naslouchat svému tělu: to jsou jednoduché, ale účinné činnosti. Vaše tělo si zaslouží být vyživováno, ne trestáno.
4. Neustálé vtipy o vaší váze během rodinných jídel
To nechvalně známé „Už vás nepoznáváme“, pronesené mezi sýrem a dezertem. Malé „vtipkování“ se dotýká vaší postavy, vaší formy, vašeho chuti k jídlu. Protože je to rodinná záležitost, mělo by to být v pořádku. Jenže ne, údajný humor nevyvrací dopad. Tyto opakované poznámky adresované ženám (a někdy nejen ženám) mohou podkopat sebevědomí a posílit myšlenku, že vaše tělo je kolektivní problém. Ale váš vzhled není k smíchu.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
5. Strach z večerního vycházení ven sám
Přecházet ulici. Pevně držet klíče v ruce. Sdílet svou polohu. Tento strach je u žen často prezentován jako legitimní reflex opatrnosti. A je, ale také odhaluje realitu: veřejný prostor není prožíván všemi stejně. Když se strach stane zakořeněným zvykem, není to jen preventivní opatření; je to známka hluboké nerovnováhy.
6. Slyšení komentářů o vašem talíři
„Páni, jsi dobrý jedlík.“ „Jsi si jistá, že to všechno sníš?“ Opět se kontrola projevuje skrze to, co máš na talíři. To, co jíš, se stává morálním ukazatelem. Tyto komentáře posilují myšlenku, že žena by měla jíst málo, diskrétně, aniž by vyvolávala rozruch. Přitom je tvoje chuť k jídlu naprosto normální. Je živá, legitimní a přirozená.
7. Být vyrušována nebo ignorována, protože jste žena
Na schůzích, debatách, u večeře: začnete větu, jste přerušeni. Navrhnete nápad, který muž převezme a náhle je potvrzen. Tento stále běžný jev přispívá k tomu, že ženské hlasy jsou neviditelné. Být naslouchán by nikdy nemělo být privilegiem. Váš hlas má stejnou hodnotu, stejnou relevanci, stejnou legitimitu.
8. Vystavování se všudypřítomným představám „dokonalého těla“
Reklamy, sociální média, časopisy: všude je propagován jeden ideál. Hladká, štíhlá, mladá, retušovaná. Díky neustálému zveřejňování se tento ideál stává nevyslovenou normou. Přesto je skutečná krása rozmanitá. Existuje ve všech typech postav, všech velikostech, všech odstínech pleti, všech příbězích. Odklon od těchto nerealistických standardů znamená znovu získat moc nad vlastním vnímáním a sebeúctou.
Flavie Milsonneau zdůrazňuje, že je klíčové to, co v konečném důsledku zdůrazňuje: dokud tyto situace nejsou identifikovány jako problematické, jsou nadále snášeny v tichosti. Vyjádřit tyto zkušenosti slovy znamená odmítnout je trivializovat. Znamená to uznat, že tlaky vyvíjené na ženská těla a chování nejsou pouhé detaily, ale hluboce zakořeněné mechanismy. Postupné odpoutání se od nich znamená znovuzískání prostoru, svobody a sebevědomí. Vaše tělo není problém, který by se měl řešit. Vaše přítomnost není chyba, kterou by se mělo minimalizovat. Máte právo existovat naplno, bez omluv.