Tato babička, která začala cestovat sama v 83 letech, stále inspiruje cestovatele

Cesta
Fabienne Ba.
Babushka1927/Facebook

Pro dosažení vašich snů neexistuje věková hranice. Příběh Jeleny Jerchové, ruské babičky, která se proslavila jako „Baba Lena“, je toho pozoruhodným příkladem. Poté, co strávila většinu svého života bez možnosti cestovat, se ve věku 83 let rozhodla vydat se na cestu objevovat svět a svou cestou inspirovala tisíce lidí.

Vášeň pro cestování se projevila v pozdním věku

Jelena Erchová se narodila v Krasnojarsku na Sibiři. Po mnoho let jí omezené finanční prostředky bránily v cestování, a to i přes touhu objevovat jiné země. Teprve v pokročilém věku se jí konečně podařilo tento sen uskutečnit. V 83 letech se rozhodla začít cestovat sama, využívala svůj důchod a peníze vydělané prodejem květin a pletených výrobků. Postupně se jí podařilo organizovat různé cesty, nejprve po Rusku a poté do zahraničí.

Cestuje po několika zemích

V průběhu let Baba Lena navštívila řadu destinací. Mezi země, které prozkoumala, patří Německo, Itálie, Thajsko a Vietnam. Svá dobrodružství sdílí na sociálních sítích, často doplněná fotografiemi pořízenými před slavnými památkami nebo v ulicích měst, která navštěvuje. Její příspěvky rychle přitahují pozornost a oslovují mezinárodní publikum. Mnoho uživatelů internetu je ohromeno její energií a odhodláním cestovat v jejím věku sama.

Rostoucí popularita na internetu

Postupem času se Baba Lena stala skutečnou osobností sociálních médií. Její instagramový účet má tisíce sledujících, kteří dychtí sledovat její nejnovější dobrodružství. Vypráví o svých cestovních zážitcích a sdílí momenty ze svého každodenního života. Její příběh rezonuje zejména s lidmi, kteří sní o cestování, ale někdy si myslí, že je už příliš pozdě začít. Pro mnohé ztělesňuje myšlenku, že osobních projektů lze dosáhnout v jakékoli fázi života.

Příběh, který stále inspiruje

Jelena Erchovová zemřela v roce 2018 ve věku 91 let. Její příběh je však i nadále široce sdílen online a v médiích. Slouží jako připomínka toho, že je možné změnit tempo života a jít si za svými sny i v pozdějším věku. Mnoho cestovatelů stále uvádí Babu Lenu jako inspiraci k odvážnému dobrodružství, bez ohledu na věk.

Když se Jelena Erchova ve věku 83 let rozhodla cestovat sama, proměnila svůj dlouholetý sen v sérii dobrodružství po celém světě. Známá jako Baba Lena dokázala, že nikdy není pozdě prozkoumat nové obzory. Její příběh dodnes inspiruje mnoho cestovatelů a připomíná nám, že zvědavost a touha po objevování mohou trvat celý život.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Na sociálních sítích vyvolává „chudobná turistika“ influencerů znepokojení.

