Na sociálních sítích vyvolává „chudobná turistika“ influencerů znepokojení.

V ekonomice pozornosti, která dominuje sociálním médiím, některý obsah přitahuje miliony zhlédnutí tím, že zobrazuje chudobu nebo nejisté životní podmínky. Tyto obrázky však zároveň vyvolávají rostoucí znepokojení. Několik výzkumníků a pozorovatelů nyní hovoří o „chudobné turistice“ nebo „chudobné pornografii“, aby popsali obsah, který pro online publikum transformuje situace bídy na podívanou.
„Turismus za chudobou“, fenomén studovaný výzkumníky
Tento koncept není nový. V akademické literatuře se „slumová turistika“ vztahuje k organizovaným návštěvám chudých nebo marginalizovaných čtvrtí, často prezentovaným jako alternativní turistické zážitky. Výzkumníci vysvětlují, že tento jev v posledních desetiletích výrazně vzrostl a nyní je samostatnou oblastí výzkumu v rámci cestovního ruchu a urbanistických studií. Studium „slumové turistiky“ se v posledních dvaceti letech značně rozvinulo a výzkum se zaměřuje na její ekonomické, sociální a etické dopady.
Historicky se tato praxe datuje do 19. století, kdy návštěvníci z bohatých vrstev cestovali do chudších čtvrtí měst, jako je Londýn nebo New York, aby pozorovali životní podmínky obyvatel. Dnes se tyto návštěvy konají v několika regionech světa, zejména v Jižní Africe, Indii, Keni a Brazílii.
Když sociální média promění chudobu ve virální obsah
S nástupem YouTube, TikToku a Instagramu tyto praktiky nabyly nového rozměru. Návštěvy znevýhodněných čtvrtí se nyní natáčejí a široce šíří. Videa například ukazují tvůrce, jak prozkoumávají slumy, prožívají „den přežití“ v chudých oblastech nebo rozdávají obyvatelům peníze na kameru. Tento typ obsahu je někdy obviňován ze zneužívání chudoby k generování zapojení a příjmů z reklamy.
Někteří výzkumníci to označují jako „chudobné porno“, což je termín používaný k popisu mediálního zobrazování chudoby, které se snaží vyvolat silnou emocionální reakci nebo upoutat pozornost. Podle několika analýz mohou tyto obrazy redukovat složité sociální reality na klišé nebo zjednodušené narativy. Sociální média také hrají roli v širokém šíření těchto obrazů, které mohou sdílet a komentovat miliony uživatelů.
Brazilské favely, často uváděný příklad
Brazílie je jedním z nejvíce studovaných příkladů ve výzkumu turismu založené na chudobě. V Rio de Janeiru se některé favely – chudé čtvrti poznamenané výraznými sociálními nerovnostmi – staly turistickými destinacemi. Prohlídky s průvodcem se tam pořádají již několik desetiletí, zejména v čtvrtích, jako je Rocinha, jedna z největších favel v zemi.
Studie socioložky Biancy Freire-Medeiros ukazuje, že tyto zájezdy mohou do určitých čtvrtí přilákat několik tisíc turistů měsíčně. Tyto zájezdy jsou však velmi kontroverzní. Výzkumníci poukazují na to , že chudoba může být zneužívána jako turistická atrakce, což vyvolává otázky ohledně zastoupení obyvatel a skutečných přínosů pro místní komunity.
Některé výzkumy také naznačují, že turistické okruhy jsou někdy organizovány aktéry mimo komunitu s předem definovanými itineráři, které ne vždy odrážejí každodenní realitu obyvatel. V těchto případech mohou návštěvníci projíždět čtvrtěmi nebo se zastavovat na konkrétních místech, což přispívá k proměně těchto prostor v pozorovací místa.
Mezi vědomím a voyeurismem
Výzkumníci však zdůrazňují, že se jedná o složitou problematiku. Některé iniciativy v oblasti komunitního cestovního ruchu se snaží vytvořit vyváženější modely, v nichž se místní obyvatelé přímo podílejí na organizaci zájezdů a těží z podílu na příjmech. Hranice mezi zvyšováním povědomí a zneužíváním však zůstává ústředním bodem debaty.
Analýza zaměřená na etiku cestovního ruchu v chudých čtvrtích zdůrazňuje, že „tyto praktiky mohou posílit mocenskou dynamiku mezi návštěvníky a obyvateli, zejména pokud se chudoba stane předmětem pozorování nebo zvědavosti.“ Výzkumníci také poukazují na to, že „obrázky šířené online mohou ovlivnit vnímání těchto čtvrtí a jejich obyvatel a někdy posílit stereotypy.“
Debata o „turistice za účelem získání chudoby“ ilustruje napětí kolem reprezentace nerovnosti v digitálním prostoru. Zatímco některé obsahy tvrdí, že zvyšují povědomí o často neviditelných sociálních realitách, jiné jsou obviňovány z toho, že z nejistoty dělají podívanou určenou ke generování názorů. Ve věku sociálních médií se tyto etické otázky stávají o to důležitějšími, protože obrazy šířené tvůrci obsahu mohou oslovit globální publikum a mít trvalý vliv na vnímání celých komunit.