Na sociálních sítích vyvolává „chudobná turistika“ influencerů znepokojení.

Cesta
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Nubia Navarro (nubikini)/Pexels

V ekonomice pozornosti, která dominuje sociálním médiím, některý obsah přitahuje miliony zhlédnutí tím, že zobrazuje chudobu nebo nejisté životní podmínky. Tyto obrázky však zároveň vyvolávají rostoucí znepokojení. Několik výzkumníků a pozorovatelů nyní hovoří o „chudobné turistice“ nebo „chudobné pornografii“, aby popsali obsah, který pro online publikum transformuje situace bídy na podívanou.

„Turismus za chudobou“, fenomén studovaný výzkumníky

Tento koncept není nový. V akademické literatuře se „slumová turistika“ vztahuje k organizovaným návštěvám chudých nebo marginalizovaných čtvrtí, často prezentovaným jako alternativní turistické zážitky. Výzkumníci vysvětlují, že tento jev v posledních desetiletích výrazně vzrostl a nyní je samostatnou oblastí výzkumu v rámci cestovního ruchu a urbanistických studií. Studium „slumové turistiky“ se v posledních dvaceti letech značně rozvinulo a výzkum se zaměřuje na její ekonomické, sociální a etické dopady.

Historicky se tato praxe datuje do 19. století, kdy návštěvníci z bohatých vrstev cestovali do chudších čtvrtí měst, jako je Londýn nebo New York, aby pozorovali životní podmínky obyvatel. Dnes se tyto návštěvy konají v několika regionech světa, zejména v Jižní Africe, Indii, Keni a Brazílii.

[vložit]https://www.tiktok.com/@ettevi_wanderlust/video/7611331190200552734[/vložit]

Když sociální média promění chudobu ve virální obsah

S nástupem YouTube, TikToku a Instagramu tyto praktiky nabyly nového rozměru. Návštěvy znevýhodněných čtvrtí se nyní natáčejí a široce šíří. Videa například ukazují tvůrce, jak prozkoumávají slumy, prožívají „den přežití“ v chudých oblastech nebo rozdávají obyvatelům peníze na kameru. Tento typ obsahu je někdy obviňován ze zneužívání chudoby k generování zapojení a příjmů z reklamy.

Někteří výzkumníci to označují jako „chudobné porno“, což je termín používaný k popisu mediálního zobrazování chudoby, které se snaží vyvolat silnou emocionální reakci nebo upoutat pozornost. Podle několika analýz mohou tyto obrazy redukovat složité sociální reality na klišé nebo zjednodušené narativy. Sociální média také hrají roli v širokém šíření těchto obrazů, které mohou sdílet a komentovat miliony uživatelů.

Brazilské favely, často uváděný příklad

Brazílie je jedním z nejvíce studovaných příkladů ve výzkumu turismu založené na chudobě. V Rio de Janeiru se některé favely – chudé čtvrti poznamenané výraznými sociálními nerovnostmi – staly turistickými destinacemi. Prohlídky s průvodcem se tam pořádají již několik desetiletí, zejména v čtvrtích, jako je Rocinha, jedna z největších favel v zemi.

Studie socioložky Biancy Freire-Medeiros ukazuje, že tyto zájezdy mohou do určitých čtvrtí přilákat několik tisíc turistů měsíčně. Tyto zájezdy jsou však velmi kontroverzní. Výzkumníci poukazují na to , že chudoba může být zneužívána jako turistická atrakce, což vyvolává otázky ohledně zastoupení obyvatel a skutečných přínosů pro místní komunity.

Některé výzkumy také naznačují, že turistické okruhy jsou někdy organizovány aktéry mimo komunitu s předem definovanými itineráři, které ne vždy odrážejí každodenní realitu obyvatel. V těchto případech mohou návštěvníci projíždět čtvrtěmi nebo se zastavovat na konkrétních místech, což přispívá k proměně těchto prostor v pozorovací místa.

[vložit]https://www.tiktok.com/@wilawilaxo/video/7479495112226262318?q=chudoba%20tourism&t=1772798167113[/vložit]

Mezi vědomím a voyeurismem

Výzkumníci však zdůrazňují, že se jedná o složitou problematiku. Některé iniciativy v oblasti komunitního cestovního ruchu se snaží vytvořit vyváženější modely, v nichž se místní obyvatelé přímo podílejí na organizaci zájezdů a těží z podílu na příjmech. Hranice mezi zvyšováním povědomí a zneužíváním však zůstává ústředním bodem debaty.

Analýza zaměřená na etiku cestovního ruchu v chudých čtvrtích zdůrazňuje, že „tyto praktiky mohou posílit mocenskou dynamiku mezi návštěvníky a obyvateli, zejména pokud se chudoba stane předmětem pozorování nebo zvědavosti.“ Výzkumníci také poukazují na to, že „obrázky šířené online mohou ovlivnit vnímání těchto čtvrtí a jejich obyvatel a někdy posílit stereotypy.“

Debata o „turistice za účelem získání chudoby“ ilustruje napětí kolem reprezentace nerovnosti v digitálním prostoru. Zatímco některé obsahy tvrdí, že zvyšují povědomí o často neviditelných sociálních realitách, jiné jsou obviňovány z toho, že z nejistoty dělají podívanou určenou ke generování názorů. Ve věku sociálních médií se tyto etické otázky stávají o to důležitějšími, protože obrazy šířené tvůrci obsahu mohou oslovit globální publikum a mít trvalý vliv na vnímání celých komunit.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Pasová fotografie: může „příliš silný“ make-up způsobit problémy na letišti?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Pasová fotografie: může „příliš silný“ make-up způsobit problémy na letišti?

Dokonale definované kontury, grafická oční linka, velkolepý lesk… co kdyby se vaše pasová fotografie stala vaším nejhorším nepřítelem...

Podle letušky by se tomuto běžnému gestu po letu mělo vyhnout.

Po několika hodinách ve vzduchu se vám chce jen skočit do horké sprchy a nechat únavu rozplynout. Tento...

Jak se tomuto expatovi daří bydlet v pětihvězdičkovém hotelu za méně než nájem?

Stěhování do jiné země za účelem úspory peněz už není nic neobvyklého. Výměna standardního bytu za pětihvězdičkový hotelový...

Proč se turisté teď hrnou na toto obyčejné místo?

Zapomeňte na nekonečné fronty u ikonických památek. Nová turistická atrakce? Supermarkety. Ano, tato každodenní místa se stávají místy,...

Kvůli „nadměrnému turismu“ je tento ikonický japonský festival zrušen

Úřady ve Fudžijošidě (prefektura Jamanaši, Japonsko) se rozhodly zrušit Festival květů sakur v roce 2026, tradičně velmi oblíbenou...

Ta zvláštní malá gesta, která letušky dělají, aniž bychom si jich všimli

Na palubě letadla si cestující často všimnou bezchybné uniformy nebo profesionálního úsměvu letušek, ale mnoho jejich každodenních činností...