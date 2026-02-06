Hun lider af Tourettes syndrom og viser, hvordan hendes hund hjælper hende med at håndtere sine tics.

At leve med tics forhindrer dig ikke i at elske, drømme eller stråle. Som 23-årig viser Baylen Dupree på autentisk vis, hvordan hendes hund bliver en sand allieret i at berolige hendes krop og sind, samtidig med at hun øger bevidstheden blandt millioner af mennesker om Tourettes syndroms realitet.

En visuel demonstration, der taler for sig selv

I en video, der blev delt på TikTok og Instagram i starten af februar, tilbyder Baylen Dupree en sammenligning, der er lige så enkel, som den er rørende. I lufthavnen filmer hun sig selv på to forskellige tidspunkter. I det første øjeblik holder hun sin lille hvide hund, Fluffy, komfortabelt placeret på sit skød. Hun kæler med ham; hendes krop er afslappet, hendes ansigt roligt, og hendes motoriske og verbale tics er næsten ikke-eksisterende.

I det andet uddrag optræder hun alene, uden sin firbenede ledsager: ufrivillige bevægelser dukker op igen, lyde opstår uden at hun kan kontrollere dem.

Denne slående kontrast illustrerer konkret den beroligende effekt et dyrs tilstedeværelse har på dets nervesystem. Det er ikke magi, men en kraftfuld følelsesmæssig mekanisme: kontakt, følelsesmæssig tryghed og blidhed reducerer stress og dermed intensiteten af tics.

Fluffys essentielle rolle: mere end et dyr, en følelsesmæssig støtte

Fluffy er ikke bare en bedårende hund. Han fungerer som et sandt følelsesmæssigt anker. Hans tilstedeværelse beroliger, stabiliserer og giver tryghed. Ved at reducere angst hjælper han indirekte med at mindske hyppigheden og intensiteten af tics. Dette bånd mellem menneske og dyr illustrerer den terapeutiske kraft i følelsesmæssige relationer, uanset om de er menneskelige eller mellem arter.

Et liv levet i offentlighedens søgelys, men aldrig reduceret til en diagnose.

Med millioner af følgere på TikTok og Instagram holder Baylen Dupree sig ikke tilbage fra at dele sin hverdag. Hun går endnu længere ved at dele sin rejse i reality-tv-serien "Baylen Out Loud" på TLC-netværket. Sæson 2 følger hendes bestræbelser på bedre at håndtere sine tics, tvangslidelser, forhold, følelser og kærlighedsliv.

Hun har været forlovet med Colin Dooley siden februar 2025 og planlægger aktivt sit bryllup. Hun beskriver den kommende begivenhed som "en stor familiefest", hvor hun ønsker at føle sig smuk, stærk og helt og aldeles sig selv. Hun planlagde endda blomsteroutfits til sine hunde længe før hun valgte bryllupsdatoen. Et glædeligt bevis på, at hendes liv ikke er defineret af hendes lidelse, men er fyldt med planer, latter og kærlighed.

Dekonstruering af misforståelser om Tourettes syndrom

Gennem sine publikationer bekæmper Baylen også vedvarende stereotyper omkring Tourettes syndrom. I modsætning til hvad mange tror, begrænser han sig ikke til vulgært sprog. Han omfatter:

Motoriske tics, såsom pludselige bevægelser i nakke, skuldre eller ansigt.

Vokale tics, såsom ufrivillige lyde, ord eller sætninger.

Øget følsomhed over for stress, hvilket forstærker symptomerne.

Ved at vise sin ufiltrerede hverdag minder hun os om, at denne neurologiske lidelse er en del af hende, men ikke definerer hendes værd, hendes skønhed eller hendes evne til at leve livet fuldt ud.

I sidste ende overskrider Baylens video de sociale medier. Den tilbyder en værdifuld skildring af en lidelse, der ofte misforstås. Gennem at øge bevidstheden, personlige projekter og hverdagens modstandsdygtighed legemliggør Baylen Dupree en generation, der nægter at gemme sig. Hun vælger at leve livet fuldt ud, at elske dybt og at forvandle sine sårbarheder til styrker. Og Fluffy, hendes loyale ledsager, er et af de smukkeste symboler på dette.