Hvorfor hestes intuition fascinerer forskere, ifølge en undersøgelse

Heste er ikke bare vidunderlige ledsagere: de synes i stand til at "læse" vores følelser. En nylig fransk undersøgelse afslører, at disse dyr besidder en forbløffende følsomhed over for menneskelige følelsesmæssige signaler, i stand til at opdage vores frygt eller glæde gennem olfaktoriske spor, hvilket bekræfter en ægte følelsesmæssig smitte mellem arter.

En unik olfaktorisk oplevelse

For at forstå denne ekstraordinære evne udtænkte forskere ved INRAE , ledet af Léa Lansade, et originalt eksperiment. De indsamlede kropslugte fra 30 frivillige, efter at de havde set film, der enten fremkaldte frygt (gyserfilm) eller glæde (komedier), ved hjælp af podninger placeret under deres armhuler. Disse prøver blev derefter præsenteret for 43 walisiske hopper i tre situationer: menneskelig interaktion, den pludselige åbning af en paraply og udforskning af en ukendt genstand.

Resultaterne var slående. Heste udsat for frygtindgydende dufte var mere årvågne, blev mere forskrækkede og holdt større afstand. I modsætning hertil fremkaldte glædesfyldte dufte mere afslappet og nysgerrig adfærd.

Frygt og glæde: målbare reaktioner

Hopperne snusede de nye dufte i længere tid, hvilket demonstrerede deres evne til at skelne dem fint. Fascinerende nok brugte de fortrinsvis deres venstre næsebor til positive signaler, hvilket svarer til specifik hjernebehandling forbundet med behagelige følelser.

Fysiologisk steg deres puls som reaktion på frygtfremkaldende lugte, uden en stigning i kortisol, hvilket indikerer en adaptiv tilstand af årvågenhed snarere end kronisk stress. Som Léa Lansade forklarer, "sætter lugten af frygt heste i højeste alarmberedskab og skaber en følelsesmæssig smitte." Med andre ord krydser vores følelser bogstaveligt talt arter.

En intuition, der rækker langt ud over syn og hørelse

Denne følsomhed overgår hestes allerede kendte evne til at aflæse vores ansigtsudtryk og stemmeintonationer. Deres olfaktoriske intuition fremhæver en naturlig og stærk empati, som kan udnyttes i dyreassisteret terapi eller hesteterapi. Heste reagerer ikke bare; de fortolker subtilt vores signaler og justerer deres adfærd i overensstemmelse hermed, hvilket bidrager til et stærkt og gavnligt følelsesmæssigt bånd for begge parter.

Mod andre følelser og konkrete anvendelser

Selvom denne undersøgelse fokuserer på frygt og glæde, planlægger forskerne at udforske andre følelser, såsom tristhed eller vrede, såvel som følelsesmæssig gensidighed: kan heste påvirke vores følelser lige så meget, som vi påvirker deres?

Der er stadig spørgsmål om den præcise natur af denne opfattelse: er det et instinkt, der er nedarvet fra evolutionen, eller en social færdighed, der er erhvervet gennem (desværre) domesticering? Fremtidig forskning, herunder andre racer og hanheste, vil give os mulighed for at generalisere resultaterne og bedre forstå, hvordan vi kan bruge disse evner til at fremme fælles velvære.

I sidste ende viser denne undersøgelse, at vores følelser ikke er begrænset til os selv: de kan registreres, mærkes og endda forstærkes af heste. Heste bliver således sande følelsesmæssige partnere, der er i stand til at styrke vores velbefindende og berige vores interaktioner.