Tyve kameler udelukket fra "skønhedskonkurrence" efter kunstige modifikationer

I adskillige lande i Mellemøsten fejrer konkurrencer kamelers udseende. Ved et nyligt arrangement blev omkring tyve dyr dog diskvalificeret efter opdagelsen af kunstige modifikationer, der havde til formål at "forbedre deres udseende".

Konkurrencer, der er meget populære blandt opdrættere

I adskillige Golflande tiltrækker kamel-"skønhedskonkurrencer" hvert år mange opdrættere. Disse meget populære begivenheder samler dyr, der er opdrættet og præsenteret for en jury, der har til opgave at evaluere forskellige æstetiske kriterier.

Blandt de observerede elementer er hovedets form, kroppens harmoni, pelsen og dyrets holdning, når det paraderer for dommerne. Kameler, der udmærker sig ved deres udseende og elegance, kan derefter vinde særligt vigtige priser, nogle gange ledsaget af betydelige pengepræmier. I denne sammenhæng investerer nogle opdrættere betydelig tid og energi i at forberede deres dyr til konkurrence.

Kosmetiske ændringer opdaget

Ved et nyligt arrangement i Al Musanaa, Oman, gjorde dyrlæger, der undersøgte dyrene, en uventet opdagelse. Adskillige kameler viste tegn på kunstige modifikationer, der havde til formål at "forbedre deres udseende".

Ifølge rapporter i forskellige medier skulle nogle dyr angiveligt have fået Botox eller fillers for at ændre udseendet af deres ansigter eller læber. Andre procedurer blev angiveligt også udført for at fremhæve visse fysiske karakteristika, der er særligt værdsatte i denne type konkurrence. Efter disse undersøgelser traf arrangørerne en klar beslutning: 20 kameler blev diskvalificeret fra konkurrencen.

Praksisser, der betragtes som snyd

I disse konkurrencer er reglerne strenge. Dyr skal præsenteres i deres naturlige tilstand uden ændringer, der har til formål at påvirke deres udseende. Botox, hormonbehandlinger eller andre kosmetiske procedurer er derfor strengt forbudt. Arrangørerne anser disse fremgangsmåder for at være en form for bedrageri, da de kunstigt ændrer de kriterier, som dommerne vurderer.

Ud over spørgsmålet om fairness understreger konkurrencearrangørerne også de potentielle risici for dyresundheden. Nogle procedurer kan udføres under uegnede forhold og føre til komplikationer.

En kontrovers, der allerede har opstået tidligere

Det er ikke første gang, at denne type skandale er opstået i kamel-"skønhedskonkurrencer"-verdenen. I 2021 blev mere end 40 dyr diskvalificeret fra en stor festival i Saudi-Arabien, efter at det blev opdaget, at Botox ændrede deres udseende.

Disse hændelser har fået arrangørerne til at styrke veterinærkontrollen før konkurrencerne. Målet er at begrænse forsøg på svindel og sikre, at dyr præsenteres uden kunstig indgriben.

Debatten om dyrs plads blussede op igen

Disse konkurrencer er en vigtig tradition i dele af Mellemøsten, hvor kameler har en betydelig kulturel og historisk plads. Disse begivenheder møder dog også kritik. Nogle dyrevelfærdsorganisationer, både i Frankrig og i udlandet, fortsætter med at tale imod denne type konkurrence.

De understreger, at kameler – og dyr generelt – ikke bør betragtes som avlsprodukter eller "udstillingsdyr", der opdrættes, trænes eller avles udelukkende for at vinde præmier og priser. For disse organisationer genopliver disse konkurrencer regelmæssigt en bredere debat: dyrs plads i vores samfund og de avlspraksisser, der kan udvikles omkring stræben efter præstation eller æstetik.

Kort sagt tjener den nylige udelukkelse af disse kameler som en påmindelse om, at bag disse "spektakulære" begivenheder ligger et dybere spørgsmål: hvor langt skal vi gå for at fejre skønhed - hvad enten det er menneske eller dyr?