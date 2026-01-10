Search here...

Disse prisvindende billeder af dyreliv vil få dig til at smile igen.

Dyreliv
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Caleb Falkenhagen/Pexels

På en brøkdel af et sekund formår naturfotografer at indfange livets rå essens. Refocus Photographer of the Year Awards 2025 afslører en serie exceptionelle fotografier, der forvandler flygtige naturscener til uforglemmelige kunstværker.

Et livs mesterværk: et perfekt kup

Hovedprisen ved Refocus Photographer of the Year Awards 2025 går til Baiju Patil for "The Perfect Heist", et suspenderet øjeblik, hvor en lyserød hejre fanger en fisk i marsken i Bharatpur, Indien. Femten års spejderarbejde og venten i skjul var nødvendigt for at fange dette glimt af rovdyr, i det præcise øjeblik byttet forsvinder ind i jægerens næb. Det rosenrøde lys, kompositionens geometri, øjeblikkets usynlige spænding: alt bidrager til at forvandle denne jagtscene til et næsten malerisk billede af stille kraft.

Luftballetter og himmelske kampe

I de iskolde højder eller over bølgerne antager dueller mellem rovfugle, terner og måger et brutalt koreografisk præg. En kongeørn styrter ned på sit mål i "Sky Hunters"; andre steder støder to havfugle sammen i en ballet af fjer, med vingerne vidt åbne og kløerne udstrakt. Disse øjeblikke afslører overlevelsens rå skønhed: en poesi i øjeblikket fanget med et vingeslags hastighed.

Når det uendeligt små bliver episk

Makrofotografi tilbyder imidlertid et helt andet perspektiv: et perspektiv af usynlige verdener. Springende edderkopper, der hopper på guldsmede, sukkerrørsfrø, der fortærer skorpioner og biller… Hver forstørret scene bliver et mytologisk drama, hvor hver detalje – hugtænder, skæl, dugdråber – får en monumental dimension. Takket være specialiserede objektiver afslører disse fotografer et fascinerende parallelt univers.

Dyrlig mildhed: den anden side af det vilde

Udvælgelsen til Refocus Photographer of the Year Awards 2025 viser ikke kun naturens "vold". Nogle billeder indfanger uventede gestus af ømhed: en løveunge, der putter sig ind til sin mor, en isbjørn, der blidt bærer sin unge på ryggen, en elefantunge, der søger sin matriarks beroligende snabel. Disse billeder opvejer rovdyrets barskhed og minder os om, at moderinstinkt, beskyttelse og videregivelse af viden også er fundamentalt for naturen.

En sjælden alkymi mellem tålmodighed og teknologi

Bag hvert billede gemmer sig måneder – nogle gange år – af venten, fiaskoer og justeringer. Nogle fotografer bruger droner til at nærme sig dyr uden at forstyrre dem, mens andre bruger lydløse kameraer, der er installeret eksternt og udløst på det rette tidspunkt.

Disse prisvindende fotografers arbejde ved Refocus Photographer of the Year Awards 2025 er derfor ikke kun teknisk: det udspringer af en form for hengivenhed, hvor teknologi sættes i undringens tjeneste i absolut respekt for arten og dens miljø.

