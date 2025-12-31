Flossie er 30 år gammel: verdens ældste kat fejrer sin fødselsdag

Flossie puster ikke bare 30 lys ud: han cementerer yderligere sin plads i kattehistorien. Denne britiske kat, der er anerkendt af Guinness World Records som den ældste kat i verden, har netop fejret sin 30-års fødselsdag, en alder der svarer til cirka 140-150 menneskeår ifølge veterinære estimater.

En rekord certificeret af Guinness World Records

Flossie blev født den 29. december 1995 og fik officielt titlen som "ældste levende kat" i november 2022, da han allerede var 27 år gammel. Siden da har han trodset både tid og statistik, da en huskattes gennemsnitlige levetid typisk er omkring 12 til 15 år. Trods sin døvhed og stærkt nedsatte syn understreger Guinness World Records-holdet, at han forbliver aktiv, blid og i relativt godt helbred for sin alder.

🥳 Mød Flossie — den ældste levende kat på planeten fylder 30 år i dag Flossie blev født den 29. december 1995 - hvilket gør hende cirka 140-150 menneskeår gammel i alderskonvertering fra kat til menneske. Hun har længe været opført i Guinness Rekordbog for sin exceptionelle levetid. ... pic.twitter.com/s1jUGykVDe — NEXTA (@nexta_tv) 29. december 2025

Et turbulent liv og fire hjem på 30 år

Flossie blev født i et kuld herreløse katte, der boede i nærheden af et hospital i Merseyside, det nordvestlige England. En ansat på hospitalet adopterede ham oprindeligt, før han blev taget ind af medarbejderens søster efter hendes død i 2005. Fjorten år senere døde denne kvinde også, og Flossie tilbragte yderligere tre år med et andet familiemedlem, før han blev betroet velgørenhedsorganisationen Cats Protection, som til sidst placerede ham hos Victoria Green.

En sen adoption, der ændrer alt

Da Victoria Green opdagede Flossies dyrlægejournaler, indså hun, at katten var ... 27 år gammel. "Vi var lamslåede," sagde den lokale koordinator for Cats Protection og bemærkede, at det er sjældent at finde adoptanter, der er villige til at tage imod et så ældre dyr. Victoria gjorde særlige forberedelser til ham og installerede endda en lille stige for at hjælpe ham med at komme op på sofaen, mens hun forklarede, at Flossie stadig hopper rundt som en killing.

En symbolsk årsdag for alle katteelskere

Da Flossie fylder 30, slutter hun sig til den meget eksklusive klub af usædvanligt langlivede katte, selvom den absolutte rekord stadig indehaves af Creme Puff, en hunkat fra Texas, der døde i en alder af 38 år og 3 dage. Hendes historie fremhæver vigtigheden af at adoptere ældre katte: med den rette pleje, et trygt miljø og masser af kærlighed kan selv meget gamle katte leve mange flere lykkelige år. For både Victoria og Flossie er denne fødselsdag ikke bare et tal: det er en fejring af et sent, men dyrebart bånd.

I sidste ende er Flossie et symbol på ømhed, modstandsdygtighed og vigtigheden af opmærksom pleje af ældre dyr. Hendes rejse, præget af adskillige hjem og en sen adoption, minder os om, at enhver kat, uanset alder, fortjener en ny chance og masser af kærlighed. I forbindelse med sin 30-års fødselsdag inspirerer Flossie alle dyreelskere til at værdsætte hvert øjeblik, de tilbringer med deres firbenede venner, fordi hvert år tæller, og hvert bånd er dyrebart.