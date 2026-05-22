Disse hunde genskabte de mest ikoniske looks fra Met Galaen i 2026, og internettet elsker det.

Den mest omtalte røde løber i øjeblikket var ikke kun for kendisser ... det var også for hunde. I New York forvandlede den finurlige "Pet Gala 2026" firbenede ledsagere til sande modeikoner for kun én aften. Mellem miniaturekjoler, glitrende kapper og banebrydende couture-referencer kunne internettet selvfølgelig ikke modstå.

Met Gala, hundeversionen

To uger efter den berømte Met Gala i 2026 var New York vært for endnu en begivenhed: Pet Gala. Denne begivenhed, der afholdes i Cineplay-biografen, genoptager hvert år de mest mindeværdige looks fra den røde løber ... med hunde som modeller. Konceptet? At genskabe stjernernes looks i versioner tilpasset forskellige hundekropstyper, fra chihuahuaer til gravhunde. En idé, der blander haute couture med en passion for dyr.

Projektet blev udtænkt af Anthony Rubio, en designer med speciale i hundemode. I over ti år har han skabt hundefortolkninger af store modeøjeblikke. I år hentede han inspiration fra silhuetter set på berømtheder som Beyoncé, Nicole Kidman og Anne Hathaway.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af 𝐆𝐄𝐎𝐑𝐆𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐆𝐄𝐍𝐓𝐋𝐄𝐌𝐀𝐍 (@georgeoftheginger)

BeBe, Kima og George: de rigtige stjerner på den røde løber

Det er umuligt at tale om Kæledyrsgallaen uden at nævne dens pelsede stjerner.

BeBe, en lille pekingeserhund, vakte furore med en miniatureudgave af den håndmalede kjole, som Anne Hathaway bar.

I mellemtiden legemliggjorde chihuahuaen Kima Beyoncés flamboyante ånd med en fjerbesat kappe, en juvelbesat hovedbeklædning og en glitrende kjole.

Blandt herrerne adopterede George, en ruhåret gravhund, A$AP Rockys pastelfarvede look med en lyserød frakke og raffineret butterfly.

Andre hunde gjorde også et varigt indtryk, såsom Priscilla, Bruxelles Griffon, Chanel, Malteser Bichon Frise, eller Bastian, en terrierblanding med et ultra-moderigtigt look.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af 𝐆𝐄𝐎𝐑𝐆𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐆𝐄𝐍𝐓𝐋𝐄𝐌𝐀𝐍 (@georgeoftheginger)

Hvorfor internettet er fuldstændig nedbrudt

Pet Galas succes hviler på en perfekt afbalanceret blanding: stilfulde hunde, øjeblikkeligt genkendelige popkulturreferencer og en sund dosis selvironik. Videoer og fotos fra begivenheden oversvømmede hurtigt de sociale medier og genererede tusindvis af hjertevarmende reaktioner. Projektet hylder også håndlavet kreativitet med ægte design- og konstruktionsarbejde bag hvert outfit.

Latter, ja ... glemmer dyrevelfærd, nej

Selvom disse billeder kan virke bedårende, fortjener de også lidt perspektiv. Hunde – ligesom alle dyr – er ikke tilbehør, dukker eller plysdyr, der er beregnet til at underholde internettet. Ud over den "søde" æstetik er det vigtigt at have deres komfort, samtykke og velbefindende i tankerne. Succesen med viralt dyreindhold fører nogle gange til, at dyr forvandles til "performanceobjekter" eller trends. Det er fint at føle hengivenhed, men glem ikke, at en hund forbliver et levende væsen med sine egne begrænsninger og behov.

Den samme årvågenhed er nødvendig med hensyn til AI-genererede billeder , der oversvømmer sociale medier. Bag dette "sjove" indhold ligger en mindre munter virkelighed: den udbredte brug af kunstig intelligens bringer mange kreative erhverv i fare, især illustratorers, tegneserieskaberes og billedkunstneres. At beundre en kreation betyder også at reflektere over, hvordan den blev produceret – og hvem der virkelig drager fordel af den.

I sidste ende har Pet Gala 2026 med sine ultra-stilfulde hunde og mini-outfits inspireret af de største stjerner endnu engang forvandlet internettet til et paradis for hundemode. Mellem fascination af "alt for søde" dyr og entusiasme for viralt indhold er det fortsat vigtigt at bevare et kritisk perspektiv: en hund er aldrig et legetøj eller et modetilbehør.