Blegede øjenbryn gør comeback: Adriana Karembeu og Kylie Jenner omfavner trenden

Blegede øjenbryn, der længe har været henvist til catwalken, gør comeback i skønhedsverdenen. I 2026 dukker denne skønhedstrend op i fotoshoots og på sociale medier. Populært af ikoniske personligheder, transformerer "blegede bryn" ansigter ... og ændrer reglerne.

Adriana Karembeu genopliver bevægelsen

Adriana Karembeu vakte for nylig opmærksomhed med dette skønhedsvalg. Hun blev set i Paris tidligere på året og afslørede en slående transformation: kort hår og næsten fuldstændig barberede øjenbryn. Resultatet? Et næsten æterisk look. Ved at reducere øjenbrynenes naturlige kontrast ændrer denne teknik øjeblikkeligt opfattelsen af ansigtstrækkene. Den samlede effekt er mere minimalistisk, næsten futuristisk.

Gode nyheder: Du behøver ikke nødvendigvis at få permanent hårblegning for at opnå denne effekt. Lidt velpåført makeup kan være nok til at prøve dette look uden nogen forpligtelse.

Kylie Jenner bekræfter trenden

Et par uger senere viste Kylie Jenner også afblegede øjenbryn i et meget omtalt Vanity Fair-fotoshoot. Kendt for sine mørke bryn, optrådte hun denne gang med næsten usynlige øjenbryn, nogle gange diskret tonet guld. En transformation, der fuldstændig ændrede balancen i hendes ansigt.

Med sin enorme indflydelse i skønhedsverdenen spiller Kylie Jenner en nøglerolle i at popularisere denne trend. Hvor "afblegede bryn" tidligere var begrænset til modeshows eller lederartikler, er de nu ved at blive et mainstream-emne.

En trend, der ikke startede i går.

Selvom dette look kan virke nyt, har det faktisk en lang historie. Blegede øjenbryn dukkede op så tidligt som i 1970'erne i visse alternative scener, før de blev bredt adopteret i 1990'erne. Designere som Alexander McQueen og Thierry Mugler brugte dem derefter til radikalt at transformere ansigter på catwalken.

Ideen er enkel: Ved at "viske" øjenbrynene skaber man et næsten blankt lærred. Blikket bliver mere grafisk, øjenmakeup indtager en central plads, og hele ansigtet får en kunstnerisk dimension. I dag vender denne æstetik tilbage med en mere tilgængelig tilgang, et sted mellem eksperimentering og leg med etablerede konventioner.

Et dristigt, men alligevel tilpasningsdygtigt look

At blege øjenbryn kan virke skræmmende. Denne type transformation ændrer øjeblikkeligt ansigtsudtrykket, hvilket kan være overraskende ved første øjekast. Kemisk blegning, ofte udført med peroxid, kræver også forsigtighed og ideelt set indgriben fra en professionel.

Der findes dog simple alternativer til at teste trenden risikofrit. Makeup giver dig mulighed for midlertidigt at neutralisere øjenbrynsfarven med concealer eller foundation og derefter fiksere det hele med en gel. En perfekt mulighed for blidt at udforske denne trend. Og frem for alt, husk: dit ansigt behøver ikke at blive "transformeret" for at se bedst muligt ud. Denne trend er en legeplads, ikke et krav.

I sidste ende markerer tilbagevenden af blegede øjenbryn et interessant vendepunkt i de nuværende trends. Efter år domineret af tykke, definerede og meget strukturerede bryn ser vi nu et skift mod mere eksperimentelle looks. Denne trend tjener som en påmindelse om noget essentielt: skønhed er ikke et stift sæt regler. Det er et rum til selvudfoldelse, hvor du kan lege, eksperimentere ... eller blot forblive tro mod det, der får dig til at have det godt.