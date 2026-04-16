Karneval er meget mere end blot en kostumeparade. Det er en invitation til at genopfinde sig selv, til at lege med farver, former og mønstre for at skabe spektakulære kunstneriske transformationer.

Hvert år, især omkring Mardi Gras, søger tusindvis af kvinder originale ideer til at forbedre deres kostumer. Makeup er fortsat det centrale element i denne transformation.

Uanset om det er et slående dyrolook, en fantasifigur eller et ansigt inspireret af en fjern kultur, er mulighederne uendelige og tilgængelige for alle.

Et magisk enhjørningsmakeup-look til karnevalet

Det nødvendige udstyr

For at lave denne eventyrlige makeup skal du samle følgende ting: sort, guld, hvid, pink og blå øjenskygge , samt fine pensler til detaljer og brede pensler til at dække større områder.

Glitter tilføjer det essentielle strejf af glimmer til enhjørningernes verden. Hver nuance spiller en specifik rolle: guld strukturerer hornet, pink blødgør det overordnede look, og blå fremhæver øjnene.

De involverede trin

Start med at tegne et gyldent horn midt på panden med en fin pensel. Tegn derefter to lyserøde halvcirkler rundt om hornet for at indramme dette centrale element.

Tegn hvide ører fyldt med lyserødt direkte på panden, på begge sider af hornet. Tegn blå linjer over øjenlågene for at intensivere blikket. Færdiggør hornets omrids med sort med jævne vandrette strøg.

Tilføj lyserøde arabesker, tynde hvide linjer og små hvide stjerner for at berige kompositionen. Afslut med en generøs påføring af glitter.

Den glade klovnemakeup, en klassiker fra karnevalet

Det nødvendige udstyr

Denne vejledning kræver hvid, blå og rød øjenskygge , rød crememakeup , svampe og pensler.

Hvid ansigtsmaling fungerer som base, der dækker hele ansigtet, blå giver kontrast til de udtryksfulde trekanter, mens rød skaber klovnens ikoniske mund og rosenrøde kinder.

Svampene sikrer en ensartet og jævn påføring.

De involverede trin

Dæk hele ansigtet med hvid ansigtsmaling med en ren svamp . Tegn to blå trekanter over øjenbrynene og to symmetriske trekanter under øjnene for at skabe et komisk og teatralsk udtryk.

Påfør rød rouge på kinderne og næsetippen. Tegn derefter en bred klovnemund med rød crememakeup, og løft næsevigene for et glædeligt udtryk.

Fuldend looket med en lille klovnehat for at fuldende dette festlige kostume.

Tigermakeup til et vellykket dyrelook

Det nødvendige udstyr

For at skildre denne kattedyr på en overbevisende måde, skal du bruge hvid, orange, gul og sort ansigtsmaling, svampe og pensler.

Det subtile ved dette look ligger i nuancerne: den gradvise overgang fra gul til orange skaber en naturlig og overbevisende gradient, tæt på ægte tigerpels.

De involverede trin

Påfør gul øjenskygge på panden, næsen og kinderne med en svamp, og fordel den jævnt. Skitser derefter ansigtet med orange, så du får en jævn gradient mod kanterne.

Tegn hvide linjer over øjenlågene og mal snuden hvid for at simulere tigerens karakteristiske lyse område.

Tegn symmetriske sorte linjer på panden , øjnenes omrids, kinderne, næsespidsen og tilføj knurhårene.

Indsæt tynde hvide linjer mellem hver sort linje for en endnu mere realistisk effekt.

Et farverigt og festligt papegøje-makeup-look til karnevalet

Det nødvendige udstyr

Denne sprudlende makeup kræver en komplet palet: hvide, sorte, røde, gule, orange, blå og grønne øjenskygger , præcise pensler og svampe.

For at tage forklædningen yderligere, vil pandebånd pyntet med fjer eller sjove kontaktlinser dramatisk intensivere det endelige resultat.

De involverede trin

Lav gule buer omkring øjnene som udgangspunkt. Mal over øjenvipperne med orange, derefter med rødt for at skabe en kromatisk progression, der minder om fjerdragt.

Tegn blå og hvide linjer på kinderne. Tegn tykke sorte linjer omkring øjnene og lav en sort cirkel på næsen for at imitere næbbet. Farv øjenbrynene og toppen af øjnene hvide.

Dup til sidst lidt grøn øjenskygge på den blå del af ansigtet for at tilføje dybde.

Regnbue-makeup, en blændende idé til karneval

Det nødvendige udstyr

Planlæg at have røde, orange, gule, grønne, hvide, lilla og blå øjenskygger , svampe og pensler.

Øjenskyggernes kvalitet er afgørende her: lyse og velpigmenterede nuancer garanterer et strålende og karakteristisk resultat, der er særligt synligt under et street fashion show.

De involverede trin

Tegn farvede buer fra toppen af næsen til panden på den ene side, og fra næsen til hagen på den anden. Påfør farverne i regnbuens kanoniske rækkefølge: rød, orange, gul, grøn, blå, lilla.

Bland farverne ved at duppe dem med en svamp for at skabe en naturlig gradient. Tilføj hvide krydser og prikker til regnbuen for en endnu mere udførlig og grafisk effekt.

Et dristigt piratmakeup-look, der skiller sig ud på karnevalet

Det nødvendige udstyr

Saml hvid, sort og rød øjenskygge , svampe og pensler.

Dette kostume er perfekt til kvinder, der ønsker at fremhæve et stærkt og beslutsomt look, der er meget langt fra de sædvanlige standarder for feminin makeup.

De involverede trin

Tegn et rødt pandebånd hen over panden, der strækker sig ned mod højre øre. Omrids pandebåndet med sort, og tilføj små hvide cirkler for at efterligne broderi. Tegn en sort øjenklap over venstre øje, et signaturtræk ved en pirat.

Tilføj et sort overskæg og et tykt skæg. En pirathat eller et tørklæde bundet om hovedet vil fuldende dette iøjnefaldende kostume.

Catrina makeup til et mystisk og elegant karneval

Hvad du behøver at vide om denne makeup

La Catrina er meget mere end bare makeup: det er et mexicansk kulturelt symbol, der er dybt forankret i traditionen Día de los Muertos, der fejres hver 2. november.

Det mexicanske kranium er selve essensen af dette look, hvor makeup er det centrale element i forklædningen, uden at det kræver komplekse accessories.

Dens samtidig mystiske og raffinerede udseende gør den til et meget populært valg på Instagram og Pinterest.

Projektets hovedlinjer

Påfør en hvid base coat, der dækker hele ansigtet. Tegn farverige blomster- og geometriske mønstre omkring øjnene og på panden med fine pensler. Tegn markante sorte konturer, der ligner et kranium, især omkring mund og øjne.

Tilføj guld- eller pailletdetaljer for et strejf af luksus. En elegant kjole og en blomsterudsmykket hat fuldender dette spændende look.

Et hippie-blomstermakeuplook, en original og poetisk idé

Hvad kendetegner denne makeup

Det blomsteragtige hippie-makeup-look er betagende i sin lethed og lune. Dette farverige og glædesfyldte look fokuserer primært på øjnene og forvandler dem til ægte blomsterkompositioner.

Dette er en idé, der især deles på Facebook og værdsættes af kvinder, der ønsker et solrigt og finurligt karneval.

Projektets hovedlinjer

Vælg klare, komplementære farver til kronbladene. Tegn ovale eller afrundede former omkring øjet, og lad dem udstråle udad fra ansigtet.

Tilføj en gylden eller gul blomsterkerne i den inderste øjenkrog. Fuldend looket med glitter eller hårspray for en lysende og magisk effekt. Friske eller kunstige blomster i håret vil forbedre dette forårskostume.

Nogle tips til at perfektionere din karnevalsmakeup

Valg af de rigtige produkter

Vandbaseret makeup kræver mere øvelse end traditionel makeup, men giver spektakulære resultater og bemærkelsesværdig holdbarhed. Crememakeup er nemmere at påføre og velegnet til begyndere.

Test altid produkter på dit håndled, før du påfører dem i ansigtet, især hvis du laver denne type makeup til et barn.

Giv din makeup et pift med de rigtige accessories

Brilliantine og glimmer forbedrer ethvert look, uanset om det er en enhjørning eller en Catrina. Tilbehør som hatte, hovedbeklædning eller specielle kontaktlinser forstærker effekten af den valgte makeup betydeligt.

Disse teknikker fungerer også godt til både Halloween og karneval, hvilket mangedobler mulighederne for at genbruge dem.

Indisk makeup, et tidløst karnevalslook

Det nødvendige udstyr

Denne underspillede, men iøjnefaldende makeup kræver hvid øjenskygge, rød crememakeup og fine pensler .

For at fuldende kostumet og give det en fordybende dimension, viser en fjerbeklædt hovedbeklædning, et kogger eller en dekorativ økse sig at være særligt effektive tilbehør.

De involverede trin

Tegn en bred, vandret rød linje, der forbinder ansigtets to ender og går under øjnene. Tegn en hvid linje på hver kind under den røde linje, der forbinder den med næsen.

Tegn en hvid linje fra læberne til hagen. Tilføj fire symmetriske lodrette linjer på kinderne for at skabe det traditionelle mønster. Fuldend med dit valgte tilbehør for at fuldende dette tidløse kostume.

Sallys makeup: en karnevalsidé for fans af kultfigurer

Hvem er Sally, og hvorfor er denne makeup ideel til karneval?

Sally er den ikoniske figur fra The Nightmare Before Christmas , den animerede film af Tim Burton, der blev udgivet i 1993.

Denne kultfigur, der kendetegnes af sit syede ansigt og sine blålige nuancer, inspirerer hvert år mange kvinder, der ønsker original, kunstnerisk makeup, der umiddelbart kan genkendes i mængden under karnevallet.

Projektets hovedlinjer

Påfør en lyseblå base coat på hele ansigtet. Tegn sorte sømme på kinderne, hagen og panden med en fin pensel.

Tilføj små sorte prikker på hver side af hver søm for at efterligne figurens karakteristiske trådsting.

Fremhæv dine øjne med sort for et intenst og udtryksfuldt look. En rød paryk og en ternet kjole fuldender dette unikke kostume perfekt.