Disse makeupfejl er især synlige i dagslys.

Du kan bruge timevis på at perfektionere din makeup ... og alligevel kan alt ændre sig, når du træder udenfor. Naturligt lys lyver ikke: det afslører teksturer, farver og små detaljer, der er usynlige under lysstofrør. Ideen her er ikke at diktere regler, men at give dig et par retningslinjer for et look, du elsker, når som helst på dagen.

Dagslys, din bedste allierede

Først og fremmest en vigtig påmindelse: Der er ingen "rigtig" eller "forkert" måde at lægge makeup på. Du kan frit lege med farver, teksturer og stilarter, præcis som du vil. Makeup er en form for selvudfoldelse, ikke en eksamen. Når det er sagt, kan nogle teknikker give forskellige resultater afhængigt af belysningen. Og naturligt lys, der er mere neutralt og diffust, har en tendens til at afsløre, hvad kunstigt badeværelseslys blødgør eller maskerer.

Fundamentet der skifter tone

Dette er nok den mest almindelige fejl. En foundation kan se perfekt ud i butikken, under kunstigt lys, og så virke for orange, for lyserød eller lave en linje i halsen, når den er påført udenfor.

Årsagen? Naturligt lys fremhæver din huds undertoner. Et simpelt tip: test din nuance nær et vindue, eller tjek din makeup i dagslys, før du går ud. Dette vil hjælpe dig med at opnå et mere jævnt resultat.

Overdrevent synlig konturering

Konturering kan se fantastisk ud foran dit badeværelsesspejl, især under belysning, der fremhæver skygger. I dagslys kan overdefinerede linjer dog virke skarpere end tilsigtet. Naturligt lys har en tendens til at udjævne kunstige kontraster, hvilket kan gøre skulpturerede områder mere synlige. Hvis du kan lide at skulpturere dit ansigt, så vælg let blandbare teksturer og lette, fejende strøg. En velblandet bronzer kan være nok til at tilføje varme, samtidig med at det bevarer et naturligt look.

For meget materiale, ikke nok fusion

Lag på lag med foundation, concealer og pudder kan skabe en meget glat effekt indendørs. Udendørs afslører lys dog mere af hudens tekstur: porer, fine linjer eller tørre områder kan fremhæves. Det betyder ikke, at du skal undgå disse produkter helt, men snarere justere mængden, du bruger. Velhydreret hud, let tekstur og gradvis påføring resulterer ofte i en mere smidig og strålende finish.

Farver der ændrer personlighed

Nogle øjenskygger eller blush kan se forskellige ud afhængigt af lyset. En nuance, der så blød ud i dit badeværelsesspejl, kan blive mere intens eller omvendt mattere i sollys. Igen er der ingen faste regler. Men hvis du leder efter et naturtro resultat, kan det at teste dine farver i naturligt lys hjælpe dig med bedre at forudse resultatet. Neutrale eller velafbalancerede nuancer har også en tendens til at holde længere visuelt, mens lysere farver nogle gange kræver en lille justering.

Alt for tunge øjenvipper og øjenbryn

En rigelig mængde mascara eller omhyggeligt formede øjenbryn kan se perfekt definerede ud i dit badeværelsesspejl. Men i dagslys bliver klumper eller alt for skarpe linjer mere synlige. Et simpelt trin kan gøre hele forskellen: Børst produktet let for at fordele det og blødgøre finishen. Dette hjælper med at bevare definitionen, samtidig med at det bevarer et mere naturligt look.

Nøglen: makeup der afspejler din personlighed

Disse tips er ikke ment som en bås eller et forsøg på at presse dig til at følge en bestemt trend. De har simpelthen til formål at hjælpe dig med at undgå visse effekter, som naturligt lys næsten altid fremhæver, uanset personlig smag eller stil. I sidste ende er det vigtigste selvfølgelig, hvordan du har det. Du har ret til at elske intens, grafisk, lysende eller fuldstændig minimalistisk makeup. Du har også ret til at holde dig fri for makeup.

Kort sagt, dagslys er ikke en fjende, men et værktøj. Ved at lære at bruge det, kan du justere din makeup, hvis du ønsker det ... samtidig med at du forbliver tro mod det, der får dig til at have det godt med dig selv.