Drag queens hemmelige trick til et fængslende blik

Drag queens, der er kendt for deres overdådige makeup og overdrevne ansigtstræk, bruges sjældent som eksempler på smukke looks. Alt for ofte afvist som "malingdåser" eller "kabaretklovne", besidder de ikke desto mindre teknikker, som makeupartister foretrækker at holde hemmelige. Her er nøglen til deres transformation, der spontant ændrer deres udseende og smigrer deres øjne smukt.

Et simpelt, velplaceret blyantstrøg til at åbne øjnene

Øjne kraftigt sminket med farverig øjenskygge, XXL-øjenvipper som på voksdukker, en teint skulptureret af contouring, en falsk fyldig mund prydet med... Selve legemliggørelsen af ordet diva, personificeringen af glamour i sin mest radikale form, drag queens skaber kunst med øjenskygge, gloss og blush . De er på en måde skønhedens Van Gogh-kunstnere: kunstnere, der nogle gange misforstås, men ofte beundres.

Drag queens er ikke ligefrem de største æstetiske ikoner. Alligevel besidder de bestemt mere viden end internettets selvudråbte clean girls. Ideen er naturligvis ikke at kopiere deres maksimalistiske og skandaløse scenelooks præcist, medmindre du har en kostumefest lige om hjørnet. Nej, målet her er at lære af deres fysiske transformation.

I en oplysende video lærer Kardi Blac fra @makeupbykardiblac- kontoen os det grundlæggende i et katteagtigt, hypnotisk og mystisk blik. I stedet for blot at tegne en linje langs vippekanten og skabe et svirp i den ydre øjenkrog, begynder makeupartisten med at tegne en nude-linje nær vandlinjen langs den nederste vippekant. Og det er denne detalje, der gør hele forskellen. Udover at definere makeuppen klart og give en vejledende linje, lysner dette penselstrøg øjnene øjeblikkeligt. Ved hjælp af en vinklet pensel skaber mesteren i highlighting en linje af sort eyeliner, der forlænger den fra den inderste øjenkrog til den inderste tindingshjørne.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kardi Blac: Makeupartist og underviser (@makeupbykardiblac)

En letgennemførlig og økonomisk vejledning

I modsætning til nogle komplekse stylingøvelser er denne tilgængelig og inden for rækkevidde af selv de mindst erfarne. Da beautyprinteren endnu ikke findes (måske bortset fra i en episode af Black Mirror), kan vi lade os inspirere af drag queens til at fuldføre vores transformation foran spejlet. Vi kan bruge et stykke tape for at undgå udtværinger, men logisk set burde denne vejledning ikke slå fejl. Plus, den har den fordel, at den er billig: den kræver et absolut minimum. Du skal bare bruge en lys øjenskygge og en mørkere.

Selvom drag-makeup kan have et burlesk præg, er den i virkeligheden perfekt kontrolleret. Hver gestus er bemærkelsesværdigt præcis. Dette er ikke overraskende, da dragerister betragter deres ansigt som et blankt lærred, der skal fyldes ud, ikke en skitse, der skal korrigeres. Bag deres farverige facade gemmer sig en sand kreativ sjæl og et dybt ønske om individualitet.

Andre tips fra drag queens til simpelthen at skinne

Drag queens har meget at lære os. På sin Instagram-side giver Kardi Blac os et glimt bag kulisserne og deler små tips, som selv de mest dedikerede skønhedsnarkomaner ikke kender. For eksempel anbefaler makeupartisten i stedet for lipgloss en dobbeltvirkende læbeolie, der er mere silkeblød og behagelig. Og til eyeliner starter hun ved den nederste vippekant, ikke direkte på øjenlåget.

Drag queens er ikke bare "mennesker i forklædning" eller "mænd klædt ud som kvinder"; de er mestre i udseende. Men frem for alt er de vores bedste skønhedsrådgivere. Uanset om vi leder efter festmakeup eller et hverdagslook, tilbyder drag queens de perfekte løsninger.