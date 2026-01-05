"Frosted lips", trenden med frostede læber, der fremhæver vinterens skønhed

Frosted læber – de ikoniske perlelæber fra 2000'erne – er tilbage som vinterens must-have skønhedstrend. Fra TikTok til catwalks varmer de den kolde årstid op med et frostigt touch, der er både retro og moderne. Inspireret af Britney Spears og Kate Moss' ikoniske looks, tilbyder de en isnende glans, der er perfekt til ferien ... eller blot til at trodse kulden med stil.

En yderst eftertragtet arv fra år 2000

Frosted læber, der blev populære i slutningen af 90'erne og begyndelsen af 2000'erne, kombinerer iriserende gloss med en let metallisk finish. Christina Aguilera, Paris Hilton og Brandy gjorde dem til deres signaturlook i kontrast til de matte teksturer, der dominerer i dag. Denne genoplivning appellerer til en ny generation, der er nostalgiske for en dristig popæra.

En isnende glans, der er ideel til vinteren

Resultatet? Diskret "frosne" læber med sølvfarvede eller let blålige highlights. Perfekt til at fremhæve lys hud om vinteren eller fuldende et aftenlook. Kombineret med smoky eyes eller frostede vipper tilføjer de et strejf af vinterglam uden at være overdrevne.

Hurtige 3-trins instruktioner

Forbered dine læber med en nærende balsam. Tegn omridset med en nude blyant, tæt på din hudtone. Påfør en perleglans eller en iriserende læbeolie. Bank for en ikke-klæbrig, "glasagtig" finish.

Bonus: en let sukkerscrub før påføring forstærker den spejlblanke glans.

Stjerneprodukterne at tage i brug

For at skinne uden at begå fejl, fokuser på:

Rare Beauty glitrende læbeolie

Charlotte Tilbury Pillow Talk (perleversion)

NYX Butter Gloss Shimmer til dem med et begrænset budget

Overvej at kombinere en langtidsholdbar blyant med en blank toplak for at forhindre udtværing. Og hvis du leder efter veganske eller rene muligheder, har Sephora masser af ansvarlige valg.

Hvorfor vi (stadig) elsker dem

Udover en øjeblikkelig fyldigere effekt, fugter frostede læber læberne om vinteren. Denne universelle trend passer til alle ansigtsformer og stilarter. Og i modsætning til hvad man måske tror, er det ikke bare en forbigående dille: dens tilbagevenden, moderniseret med lysere teksturer og subtile nuancer, lover den en fremtrædende plads langt ud over vinteren.

I krydsfeltet mellem nostalgi og modernitet har frostede læber etableret sig som meget mere end et simpelt nik til 2000'erne. Genoplevet med komfortable formler og mere subtile refleksioner, legemliggør de en lysende, selvsikker og trøstende skønhed i vinterens hjerte.