Trenden "Slavic Face": Hvad den afslører om aktuelle skønhedsstandarder

Makeup

Slavic Face tendance polémique
@robertagreebe/Instagram

Høje kindben, et altopslugende, men truende blik, et perfekt velplejet, men utilnærmeligt ansigt. Alle ønsker at efterligne slaviske piger og tilegne sig disse fysiske træk, som de blev tildelt ved fødslen. Efter at have elsket koreanske kvinders porcelænsteintint, er internetbrugere nu betaget af denne uangribelige og dominerende østlige æstetik. De imiterer ubesværet, hvad slaviske kvinder gør.

"Det slaviske ansigt", det nye æstetiske kodenavn

Generelt set er det stærkt fordømt at fantasere om sin oprindelse, men i skønhedsverdenen er det en vane, endda en trend. For et stykke tid siden formede den brede offentlighed deres øjne til mandelformer med understreget eyeliner for at ligne koreanske idoler og adopterede Brownie Glazed-læbelooket , idet de fulgte Hailey Biebers eksempel og adopterede de næsten "patenterede" skønhedsteknikker fra sorte og sydamerikanske kvinder.

I dag etablerer skønhedsafhængige sig i Østeuropa og efterligner slaviske kvinders kokette udseende. De forsøger at kopiere, hvad kvinder i pelshatte og tykke pelsfrakker opnår naturligt og uden overdrivelse: det berømte "fatale blik", det der gennemborer indefra og giver indtryk af at have triggere for øjnene.

På sociale medier er det "slaviske ansigt", lige så almindeligt som det sure udtryk hos parisiske kvinder, gået viralt. Alle deltager i denne efterligning. Lukket ansigt, indsugede kinder, truende blik skulptureret uden rynkning, sammenbidt kæbe… Denne marmormaske, der ligner modeugemodellernes, er ved at etablere sig som en ny standard for kollektiv skønhed.

At ønske det, genetik ikke har givet os

Kinderne er rosenrøde af de frostklare temperaturer, læberne er farvet uden spor af kosmetik, et ansigtsløftet af genetik. Piger født uden for slaviske lande tilegner sig disse træk ved hjælp af pudder, creme og serum. De misunder de slaviske pigers magnetiske aura, og kvinderne selv forsøger ikke bevidst at være så betagende.

Desuden, hvis de sjældent smiler, er det ikke af bekymring for rynker eller for at tilpasse sig det barske KGB-mafia-image, men af respekt for kulturen. Mens et smil i nogle lande er et socialt værktøj, endda en katalysator for forbindelse, bærer det i østeuropæiske lande ikke den samme varme klang. " Latter uden grund er et tegn på tåbelighed, " siger et russisk ordsprog. Slaviske piger tilpasser sig ikke en standard, men snarere en skik. Og de, der prøver det "slaviske ansigt", underkaster sig et fysisk diktat.

Det er altid den samme gamle kamp med vores refleksioner. Dem med krøllet hår drømmer om glat hår, og omvendt. Dem med mandelformede øjne forsøger at få dem til at se mere "europæiske" ud, og europæiske kvinder strækker selv deres øjenlåg med eyeliner. Denne kroniske utilfredshed synes at være et typisk kvindeligt symptom. Og trends som "Slavic Face" opfordrer ikke til accept, men snarere til sammenligning og selvkritik.

Et globaliseret ideal… men meget ensartet

Selvom trenden hævder at have en geografisk oprindelse, er den primært en del af et globaliseret ideal. Filtre, makeupteknikker , kosmetisk kirurgi og injektioner har gradvist skabt et "internationalt" ansigt: høje kindben, fyldige læber, en tynd næse og glat hud.

Det "slaviske ansigt" er derfor mindre en kulturel virkelighed end en æstetisk projektion. Det viser, hvor ensartede standarder er fra land til land. Bag den tilsyneladende mangfoldighed af tendenser finder vi ofte de samme kriterier, blot omdøbt til et nyt navn. Det "slaviske ansigt" er blevet omdirigeret fra sin oprindelige betydning og er blevet endnu et påbud. Som om vi ikke allerede havde nok af dem.

Blackface betragtes som ren racisme, men at pynte sig med rød læbestift, pelsforede støvler, et matrjosjka-lignende hovedtørklæde og at klæde sig ud som en slavisk pige til det karikaturelle punkt tolereres fuldt ud. Men det "slaviske ansigt", uanset hvor slående det end måtte være, er et tegn på tilhørsforhold, ikke en trend. Lad os huske: skønhed har tusind ansigter og passer ikke ind i nogen form.



Som ordkunstner jonglerer jeg dagligt med stilistiske virkemidler og finpudser feministiske punchlines. I løbet af mine artikler byder min let romantiske skrivestil på nogle virkelig fængslende overraskelser. Jeg nyder at optrevle komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kønsminoriteter, ligestilling, kropsdiversitet… Som journalist på kanten dykker jeg hovedkulds ned i emner, der sætter gang i debatten. Som arbejdsnarkoman bliver mit tastatur ofte sat på prøve.
Denne skønhedstrend, der er blevet adopteret af mange berømtheder, ser ud til at blive en stor trend i 2026.

