Nylig syg: skal jeg smide al min makeup ud?

Du er lige kommet dig over en grim influenza eller en invaliderende infektion, og du vender tilbage til din skønhedsrutine, som om intet var sket. Alligevel har du måske efterladt bakterier på spidsen af din læbestift eller børsten af din mascara. Er dette en myte om nervøs hygiejne eller virkelighed? En ekspert giver sin mening til kende.

At smide din makeup ud efter en sygdom: overdrevent?

Midt om vinteren formerer vira og bakterier sig. Du har måske selv oplevet dette for nylig. Men når du bliver syg, er din første indskydelse ikke nødvendigvis at smide din makeup ud. Hvorfor? Fordi du føler, at du smider penge væk og spilder produkter.

Lad os være ærlige, det er utroligt hjerteskærende at smide en næsten ubrugt Urban Decay- palette eller en nyåbnet, ridset læbestift væk. Så meget, at du måske endda beholder din brugte makeup ud over dens udløbsdato. Du sliber allerede dine øjenskygger til det sidste og spidser dine kohlblyanter, indtil de er ømme, at du næsten ikke kan holde dem, så du har ikke tænkt dig at ofre din makeup bare for en simpel forkølelse.

Og du tager fejl. "Makeupprodukter, der påføres direkte på huden, kan indeholde bakterier. Deres levetid afhænger af mikroorganismen, men du må antage, at de kan overleve, så længe du ejer produktet," forklarer kosmetikkemiker Perry Romanowski i Today magazine. Med andre ord, når et produkt kommer i direkte kontakt med din hud, opsamler det snavs og bliver på en måde svarende til patient nul. Konserveringsmidler, selvom de ofte kritiseres, giver dig mulighed for at "sterilisere" dine produkter på lang sigt og undgå denne onde cirkel.

Hvornår skal man egentlig smide sin makeup ud?

Jeg er ked af at sige det, men du bliver næsten helt sikkert nødt til at skille dig af med dine tonede læbepomader, især hvis de har en applikator. De er de mest "smitsomme" skønhedsprodukter i din makeuptaske. Og som eksperterne minder os om, "er forebyggelse bedre end helbredelse, gang på gang." Disse produkter, som du svinger som et skønhedsvåben, er ynglepladser for mikrober, og disse sovende bakterier vil sandsynligvis genaktiveres med spyt.

"Hvis du lige har været forkølet, ville jeg ikke smide al din makeup ud, men jeg vil råde dig til at erstatte eller lægge de læbeprodukter, du brugte, mens du var syg, til side," råder Dr. David Lortscher, en certificeret hudlæge, til Today.

På den anden side er produkter, der påføres med håndfladen, før man rører ansigtet, mindre risikable. Dette gælder især for pump-lignende foundations og cremeblush i pots. Eksperter påpeger også, at dit immunforsvar skal udføre sit arbejde og forhindre et tilbagefald, medmindre du har et svækket immunforsvar.

Det specifikke tilfælde af øjensygdomme

Der er ingen plads til forhandling her. Hvis du har en stye eller øjenbetændelse, er det bedst at sige farvel til dine essentielle øjenplejeprodukter. Ellers vil det medicinske scenarie gentage sig uendeligt, og øjendråber vil blive en daglig foreteelse. Det ønsker du ikke. Disse vira, der slører dit syn i et stykke tid, er meget resistente, og i modsætning til andre dør de ikke af kontakt med genstande.

Så hvis du dækker dine vipper med en forurenet mascarabørste, vil dine øjne ikke tilgive dig, og den øjenprøve, du lige har undsluppet, vil begynde forfra. Foretag derfor en lille makeup-detox for at bevare din dyrebare synssans, og opfrisk din makeuptaske, hvis du er i tvivl. Flydende eyeliner, pudder- eller cremeøjenskygge, mascara, blyant… Ja, du bliver nødt til at begå denne forbrydelse og smide det hele væk. Og selvfølgelig skal du sterilisere alle dine børster (du ved, dem, du ikke har vasket, siden du købte dem). Hvordan? Med antibakteriel sæbe, og gentag processen en gang om ugen.

Et par påmindelser om hygiejneregler for sund makeup

Eksperter benytter lejligheden til at minde os om nogle gode kosmetiske fremgangsmåder. For det første, lån aldrig din makeup ud (ikke engang til din bedste veninde, der tigger dig med sit støvlede kat-ansigt). En anden anbefaling til produkter i glas: brug en ren spatel til at påføre dem, ikke dine fingre. Valgfrit, men ikke ubetydeligt: skriv den dato, du først brugte din makeup på en etiket for at sikre, at du overholder udløbsdatoen, der er angivet på det lille symbol.

At smide sin makeup ud efter at have været syg er ikke noget for en "obsessiv galning", men en forebyggende foranstaltning. Derfor er det en fordel at fjerne noget af produktet fra ansigtet. Du vil måske finde det lettere at omfavne "ingen makeup"-looket efter at have læst denne artikel.