Sig farvel til blush: dette lille marokkanske tilbehør lysner øjeblikkeligt huden op

For at give dine kindben farve og opvarme din teint, bruger du sikkert de berømte blushes. Men du skal snart lægge dine kompakte eyeliner væk! En simpel terracotta-beholder kan udføre denne charmerende opgave og erstatte traditionel blush. Dette beskedne tilbehør, der passer i din håndflade, er alt, hvad du behøver for at friske din makeup op.

En terrakottabeholder med kosmetiske egenskaber

Det er et tilbehør, der nemt kan forveksles med en dekorativ genstand eller et stykke service. Alligevel hører det bestemt hjemme i toilettasker og på badeværelseshylder. Det ligner en miniature tagine-tallerken, men det kan konkurrere med de mest effektive og bedst bedømte blushes på kosmetikmarkedet. Dens navn? Aker fassi. Dens kraft? Med et simpelt fingerknips genopretter den farven i teinten og fremhæver makeuppen.

Denne lille beholder er en eftertragtet genstand blandt online skønhedsentusiaster og det nye midtpunkt i skønhed 2.0. I videoer, der er gået viralt, afslører Aker Fassi dens fulde omfang af mulighederne. Efter et par pust afslører dette værktøj en vermilion-farvet nuance, der ville få selv de største mærker i branchen til at rødme. Det er dog ikke en ny opfindelse.

Aker Fassi er et traditionelt marokkansk kosmetikpulver, der har været brugt i århundreder i skønhedsritualer. Navnet kommer fra "aker", der betyder pigment, og "Fassi" fra Fez, en historisk marokkansk by kendt for sine kunsthåndværkere. Dette produkt er 100% naturligt og håndlavet, lavet af soltørrede valmueblade og finmalet granatæbleskal.

Løftet om makeup fuld af vitalitet

Videoerne taler for sig selv og behøver ikke engang undertekster. Indholdsskaberne, der prøver denne lille skønhedsøvelse, er alle forbløffede over resultaterne. De skal endda gå hen over det samme område flere gange for at blende farven, det er så levende. Aker Fassi giver en sund glød uden syntetiske produkter. Og det er ikke kun til at fremhæve kindben og give det "lige tilbage fra stranden"-look.

Nogle bruger det også som øjenskygge eller til at pynte deres læber. Afhængigt af mængden, der påføres fingeren, er effekten mere eller mindre intens. Aker Fassi giver dig mulighed for at udforske alle nuancer af rød på samme overflade. I Marokko, et land med traditioner og ekspertise, bruger kvinder ikke kun henna til at forbedre deres udseende.

Hemmelighederne bag at integrere dette tilbehør i din rutine

Aker Fassi sælges i souks blandt lædertasker og orientalske spejle, i stedet for under kunstige neonlys sammen med løs pudder og andre teintforstærkere, og har den fordel, at den er alsidig. Den er ikke begrænset til kun én del af dit ansigt; den overskrider kindernes grænser for at fremhæve øjenlågene med en delikat smoky eyeliner og give læberne en subtil priming. Det er op til dig at kontrollere mængden og blende den ud under påføringen.

En anden mulighed: Du kan også bruge det i din hudplejerutine . Tag en lille mængde og bland det med rosenvand, honning eller yoghurt for en regenererende og beroligende maske. Hvis du ønsker et nyt look og vil afprøve den nuværende livlige hårtrend, kan du også blande det med henna og lade det sidde i hovedbunden. Forudsat at farvningen derhjemme udføres korrekt selvfølgelig. En lille advarsel, før du bruger dette skønhedstrick: Test produktet på et lille område af din hud for at se, hvordan det reagerer.

Selvom æraen med clean girls synes at være forbi, er det på høje tid at pifte din makeup op og tilføje farve, hvor der kun har været nude. Aker Fassi er den bedste allierede for din kreativitet.