Har du grønne øjne? Denne makeupstil kan tryllebinde dit blik.

Makeup
Léa Michel
@michaelaberd/TikTok

TikTok-indholdsskaberen @michaelaberd afslører det perfekte makeup-look til at fremhæve grønne øjne: "espressolooket". Denne monokrome frisure i varme kaffebrune toner fremhæver øjnene med en naturlig og hypnotisk intensitet. Perfekt til efteråret, den kombinerer dybde og elegance uden overdreven anstrengelse.

Espresso-toner er den ideelle base til grønne øjne.

Espressonuancer – de fyldige, matte brune farver inspireret af kaffe – skaber en flatterende kontrast til grønne øjne og får dem til at poppe som smaragder. @michaelaberd fremhæver deres alsidighed for en subtil og sofistikeret røgfarvet effekt. Påfør dem som base på øjenlåget og fold for øjeblikkelig dybde.

Long wing eyeliner og bronzefarvet øjenskygge

Tegn en sort eyeliner med en aflang vinge, der omslutter øjet og skaber en fængslende "havfrue"-effekt. Blend derefter med en bronzefarvet øjenskygge for at blødgøre kanterne og tilføje varme. Denne duo intensiverer irisens grønne farve, samtidig med at den giver øjnene et tredimensionelt look.

Solkysset blush for generel harmoni

Afslut med en bronzeagtig, solkysset blush, der påføres højt på kindbenene for en bronzeagtig og strålende teint. Denne finish forener ansigtet i espresso-paletten og forbinder øjne og kinder for et sammenhængende og strålende look. Resultatet: et friskt, fascinerende ansigt, klar på få minutter.

@michaelaberd Grønne øjne makeup ☕️ Øjne: @maccosmetics Costariche øjenblyant @Fenty Beauty brun eyeliner @Anastasia Beverly Hills Blød glamourpalet @Sweed Beauty mascara Ansigt: @Hourglass Cosmetics ambientpalet Læber: @Anastasia Beverly Hills Auburn @Charlotte Tilbury Læbemakeup #greeneyesmakeup #espressomakeup ♬ original lyd - michaelaberd

Espressolooket forvandler grønne øjne til et magnetisk element og beviser, at velafbalancerede varme toner er alt, hvad du behøver for at opnå maksimal effekt. Denne efterårstrend, der er tilgængelig for alle, inviterer til at eksperimentere for et uforglemmeligt look. Prøv den til din næste tur, og lad din naturlige skønhed skinne.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Disneys magiske spejl er endelig her: det kommer til vores badeværelser

