Disneys magiske spejl er endelig her: det kommer til vores badeværelser

Vi husker alle scenen i "Snehvide", hvor stedmoderen spørger sit spejl : "Hvem er den smukkeste af dem alle?" Dette eventyrlige tilbehør er blevet virkelighed takket være teknologiens magi. Der er selvfølgelig ikke noget skræmmende ansigt her, der afslører vores spejlbilledes ulykker, men snarere en kunstig intelligens, der analyserer vores huds tilstand og vurderer effektiviteten af vores hudplejerutine.

En lovende skønhedsinnovation

Det er en lille revolution i vores badeværelser. Det smarte spejl er det nyeste skønhedsvidunder. Og den gode nyhed er: det er langt mere sofistikeret end Snehvides talende spejl. Dette spejl irriterer ikke vores egoer; det lyser bogstaveligt talt op i vores rutiner. Nogle modeller viser klokken, projicerer LED-lys, der er værdige til et filmset, og annoncerer dagens vejr. Så er der andre, der scanner vores hud og giver en præcis rapport.

I en tidsalder med stemmeassistenter, autonome støvsugere og hjemmerobotter er denne innovation en selvfølge. Det er det logiske næste skridt efter LED-masker og augmented reality-makeup, det seneste i en lang række af banebrydende produkter. Den nye hellige gral for internetforbundne skønhedsafhængige er dette spejl vogter af vores udseende, styrer vores morgenrutine og en kilde til ekspertrådgivning. Dets navn? Hi-Mirror. Dets rolle? At inspicere os fra alle vinkler og give personlige hudplejerecepter. Det giver os en huddiagnose derhjemme og hjælper os med at læse mellem linjerne i vores eget ansigt.

Funktionerne ved dette magiske spejl

Dette spejl, der ligner en kopi af science fiction, registrerer porer , ruhed, mørke pletter, rødme og forskellige typer af urenheder . Det kan endda vurdere kvaliteten af vores hudfarve i realtid. Alt sammen baseret på en procentdel: jo højere procentdelen er, desto sundere er vores hud. Med et enkelt klik giver det en detaljeret rapport om vores hudtype og vejleder os i vores hudplejevalg.

Dette spejl registrerer tegn, der er usynlige for det blotte øje, og giver "objektiv feedback". Det afliver nogle almindelige misforståelser om vores hud og giver os blidt en makeover med nyttige råd. Vi kan også scanne stregkoderne på vores skønhedsprodukter for at se, om de er kompatible med vores hud, eller om vi har brug for at gentænke vores makeuptaske. Dette spejl er som vores personlige imagecoach. "Det er ret genialt; spejlet analyserer din hud, hver gang du sætter det på, og registrerer de mindste ændringer," indrømmer journalisten Jacqueline Kilikita, der anmeldte det i Refinery 29 .

Og dette spejl har ikke vist sit fulde talent: det justerer lyset efter tidspunktet på dagen for at opnå en perfekt makeup. Dette sparer os for Donald Trumps orange teint og alt for kraftig øjenmakeup.

Et hjælpemiddel, ikke et alternativ til hudlæger.

Dette futuristiske spejl er langt fra en besværlig gadget, men et værdifuldt værktøj. Det giver dig mulighed for at forkæle din hud med omtanke og vælge de produkter, der virkelig passer til dig. I sin anmeldelse roser journalisten også enhedens privatliv. "Jeg sætter pris på, at der er en knap til at udløse lukkeren; jeg behøver ikke at ty til den paranoide (men fuldt berettigede) løsning at dække kameraet med Blu Tack af frygt for at blive udspioneret," forklarer hun i sin artikel.

Men selvom dette smarte spejl er fuld af gode intentioner og forfiner vores daglige skønhedsrutiner, har det også sine begrænsninger. Det bør ikke erstatte en grundig dermatologisk undersøgelse. Dette spejl, uanset hvor sofistikeret det er, kan overdrive mindre detaljer eller omvendt overse mere alvorlige problemer. Derfor er det vigtigt at konsultere en kvalificeret specialist, hvis du er i tvivl.

For den nette sum af 250 euro kan du forkæle dig selv med et utopisk spejl, der taler til dit spejlbillede og fremhæver din naturlige charme. En vidunderlig investering til feriesæsonen.