Makeup og briller: teknikker, der virkelig fremhæver øjnene

Briller er unægtelig stilfulde og udfylder en del af vores ansigt, men kan nogle gange skjule vores øjne. Vores øjne, forstærket af øjenskygge, forsvinder bag linserne, og vores makeup mister sin appel. Men det betyder ikke, at vi skal ofre vores ønske om at se bedst muligt ud. Her er et par teknikker til at få dine øjne til at skille sig ud gennem disse korrigerende linser.

Overvej din type korrektion

At lægge makeup, mens man har briller på, er en delikat kunst. Det er endnu mere komplekst, hvis man har dårligt syn på begge øjne. Man skal lægge sin makeup i fuldstændig forvirring og stole på sine andre sanser. Dette er allerede en bemærkelsesværdig færdighed, der er værd at anerkende. Før hun pinnede et inspirerende makeup-look på sit Pinterest-board eller bruger prangende hashtags som skabelon, understreger den professionelle makeupartist Lisa Eldridge vigtigheden af at overveje typen og graden af korrektion af sine linser.

Hvis du er langsynet, vil de have en forstørrelseseffekt, mens hvis du er nærsynet, vil de have en tendens til at få dine øjne til at se mindre ud. Ifølge eksperten, der viser sit talent frem på kendissers ansigter, er dette en afgørende detalje for at perfektionere din skønhedsrutine og afsløre potentialet i dine øjne - vinduet til sjælen.

Dette er naturligvis ikke en absolut regel eller en eksakt videnskab; det er blot en retningslinje, en anbefaling til at opnå makeup, der smigrer dig. Hvis du er nærsynet, så åbn dine øjne med en highlighter i det inderste hjørne og læg din øjenskygge op til dit øjenbrynsbenet. Omvendt, hvis du er langsynet og bruger briller med forstørrelsesglas, så sørg for at blende produktet mere og definere dine øjne med mørkere øjenskygger.

Krøl dine øjenvipper vandret for ekstra komfort

Hvis du bruger briller, har du næsten helt sikkert oplevet frustrationen over øjenvipper, der støder mod linserne. Bare tanken om det får dig til at rase. Det er helt sikkert en af de mest ubehagelige fornemmelser, når lår gnider mod hinanden, og sokker glider ned. For at undgå denne irritation uden at opgive din tonede mascara, så brug en forlængende mascara i stedet for en ekstremt voluminøs. Børst dine vipper vandret eller let diagonalt for at definere dem uden at blive generet af deres tilstedeværelse.

I Vogue råder specialisten langsynede til at vælge en "high-definition" mascara for at adskille vipperne ordentligt og undgå "edderkoppeben"-looket. Du kan blot forme dine vipper uden at tilsætte produkt ved manuelt at bukke dem for en naturlig, men poleret effekt.

Vælg farver, der matcher din ramme

Mens mange vælger neutrale, alsidige brillestel, lader andre deres finurlige side og et strejf af excentricitet skinne. Under alle omstændigheder har du sandsynligvis hørt om farveanalyse, teknikken til at skabe farveharmoni omkring dit ansigt. Hvis du bærer transparente stel, der harmonerer problemfrit med dine ansigtstræk, har du frie hænder til at udforske alle nuancer i din palet.

Har du mørke brillestel, der hælder mod brunt eller marineblåt? Vælg bløde nuancer som pastel, isblå eller lilla. Tilføj et strejf af glimmer for at balancere looket og skabe et blikfang. Bruger du lyse, legende briller? Dyp din pensel i kamæleonlignende øjenskygger i beige, brunt eller pink.

Tilpas din makeup efter formen på dine briller

Formen på dine briller påvirker direkte, hvordan dine øjne opfattes. Målet er enkelt: at skabe harmoni mellem stellet og din makeup, uden at overdøve dit ansigt.

Runde brillestel: De blødgør ansigtstrækkene. For at undgå et udvasket look, kan du definere dine øjne med en let vinklet eyeliner eller en mere markant øjenskygge i de ydre hjørner. Dette tilføjer kontrast og definition.

Firkantede eller kantede brillestel giver allerede ansigtet stivhed. Her er idealet en blød blanding af øjenskygger, diskrete gradienter og satinteksturer for at afbalancere linjerne.

Overdimensionerede brillestel: Da de dækker en stor del af ansigtet, bør du vælge makeup, der forbliver synlig gennem linserne. Det er ofte nok at fremhæve øjenlåget og påføre godt adskilt mascara til at åbne øjnene uden at overdrive.

Tynde eller diskrete brillestel: de giver mere plads til makeup. Du kan derefter vælge et mere dristigt eyeliner-look eller en mere intens farve på øjenlåget.

Men vigtigst af alt: hav det sjovt, eksperimenter, test!

At lægge makeup, mens man har briller på, kan nogle gange være en tålmodighedsprøve. Ingen råd kan dog erstatte din egen intuition: du er den ultimative skaber af din makeup. Disse anbefalinger er blot forslag, der skal gøre tingene lettere for dig foran spejlet. De bør ikke begrænse din personlighed eller din stil.

Nøglen er at finde det, der virkelig får dig til at føle dig godt tilpas, både i selve teknikken og det endelige resultat. Nogle teknikker fungerer måske perfekt på papir, men kan virke for markante eller unaturlige, når du først tager dine briller på.

Husk endelig, at briller ikke er en maske, men en integreret del af dit selvudtryk. De ændrer bestemt opfattelsen af dit ansigt, men de kan også forbedre din stil, fremhæve din personlighed eller endda blive et slående æstetisk element. Ved fuldt ud at integrere dem i din skønhedsrutine forvandler du en tilsyneladende begrænsende faktor til en sand kreativ legeplads.