Rockmakeup til kvinder overskrider klassiske skønhedskoder og etablerer sig som en sand kunstform inden for stilfuldt oprør.

Dette dristige look, populært blandt både fans af hardrockkultur og modeentusiaster, er baseret på tre grundlæggende trin: forberedelse af teint, intensiteten af øjenmakeupen og det selvsikre valg af læbefarve.

Alsidig og tilpasningsdygtig til alle kropstyper og lejligheder, overskrider denne stil stereotyper. Vi guider dig trin for trin til at skabe et rebelsk og succesfuldt look, uanset din personlighed.

Forbered en perfekt teint som base for rockmakeup

Succesen med et rock-makeuplook begynder længe før blyantens første strøg.

En primer er hjørnestenen i ethvert dristigt, grafisk look. Uden den vil farverne ikke hæfte ordentligt, og resultatet vil hurtigt falde fra hinanden.

Det første skridt er at fjerne makeup grundigt fra ansigtet. Alle produktrester skal fjernes for at opnå ren og modtagelig hud .

En makeupfjerner, der passer til din hudtype, garanterer et sundt udgangspunkt uden resterende skønhedsfejl, der ville forstyrre påføringen.

Dernæst kommer foundation. Vi anbefaler at påføre et kvalitetsprodukt for at udjævne din hudtone og dække ufuldkommenheder. Påføringsteknikken starter fra midten af ansigtet og bevæger sig udad, og udjævner den fra top til bund. Denne præcise bevægelse forhindrer skarpe linjer.

Et ofte overset punkt: glem aldrig ørerne og halsen . Denne detalje forhindrer maskeeffekten, den irriterende kontrast mellem det makeup-opsatte ansigt og resten af teinten.

Overskydende produkt bør også fjernes fra hårroden og siderne af næsen for en glat og naturlig finish.

En let, matterende pudder sætter det hele på plads. Den forbereder huden til intens øjenmakeup, begrænser glans og forlænger looket hele dagen eller aftenen.

Essentielle øjenmakeupteknikker til et rocklook

Øjenmakeup er selve hjerterytmen i den rebelske stil. Det nødvendige arsenal inkluderer : en børste, øjenskygger, eyeliner, glitter, falske øjenvipper og bronzer.

Disse værktøjer gør det muligt at udtrykke blikket ved hjælp af adskillige teknikker, alle grafiske og assertive.

Det sorte røgede øje, et klassisk trækulslook

Den sorte smokey eyes er uden tvivl den ultimative klassiker inden for rockmakeup. Den har været til stede på den røde løber i årtier og kombinerer glamour og grunge med bemærkelsesværdig lethed.

Det indebærer at påføre flade, slørede lag af produktet på de øvre og nedre øjenlåg. For dem, der er intimideret af mat sort, tilbyder en pudder tæt på trækulsgrå eller gunmetal et smukt alternativ .

Denne smoky eyeliner passer til alle kvinder, kan bæres dag eller nat og fås i glitrende, iriserende eller satin-teksturer.

Den kommaformede eyeliner: mellem præcision og oprør

Den kommaformede eyeliner blander 60'er-glamour med en rock 'n' roll-kant. Linjen skal forblive meget grafisk og præcis . Jo bredere den er, og jo mere øjet er omridset, desto mere intenst bliver rock 'n' roll-looket. Kombineret med en lys rød gloss er effekten særligt slående.

Til mandelformede øjne fungerer en helcirkelformet eyeliner perfekt. Små øjne foretrækker derimod en tynd linje med en kommaformet spids for at undgå at tynge looket ned.

1940'ernes cat-eye og smokey eye

Cat-eye-looket ligger et sted mellem smoky eyes og en tyk eyeliner. Det kan opnås med alle mørke farver, i matte eller blanke finish, og kræver altid en grafisk effekt.

Den nederste vippekant skal møde kommaet på det øvre øjenlåg for et ensartet resultat.

Om aftenen viser den sig at være særligt sexet og selvsikker . Om dagen bliver den et sandt tegn på et aparte oprør.

1940'ernes smokey eyes genopfinder derimod den klassiske smokey eyes ved kun at farve den inderste øjenkrog. Denne perfekte blanding af glamour og rock 'n' roll-edginess passer til kvinder, der navigerer mellem femininitet og en rå, edgy stil.

Det feminiserer et rockoutfit, samtidig med at det giver det lidt pep.

Det fremhævede øjenbryn, en vigtig detalje for at fremhæve sin rockstil

I rockkulturen spiller tykke, velplejede øjenbryn en stor rolle. Trenden favoriserer let forstærket volumen, tykkere tekstur og intensiveret farve.

Blikket styrkes øjeblikkeligt.

Denne teknik er bedst egnet til kvinder med naturligt fyldige, lige øjenbryn. Den involverer at tegne en grafisk form med pudder for at tilføje volumen uden at efterlade synlige linjer.

En cremefarvet øjenskygge, valgt en til to nuancer lysere end øjenbrynenes naturlige nuance, er fortsat den mest passende løsning.

Perfekt formede øjenbryn hjælper også med bedre at kontrollere ansigtssymmetrien . De indrammer et rock-inspireret look med præcision og forstærker intensiteten af den samlede makeup.

Volumgivende geler eller øjenbrynssæt, der kan købes i butikkerne, gør denne øvelse nemmere, selv for de mindst erfarne.

Børst dine øjenbryn opad for at identificere deres naturlige form. Påfør en cremefarvet øjenskygge to nuancer lysere med en præcis pensel Brug en voluminerende gel for at forlænge hold.

Valg af den rigtige læbefarve til at fuldende din rockmakeup

Læbemakeup repræsenterer det sidste og afgørende trin i det rebelske look.

Farvevalget bør matche outfittet og den valgte rockmakeup for et harmonisk resultat.

Til brune, hasselbrune, grå eller sorte øjne er mørke midnatsblå læbestifter et naturligt valg. Lilla og mørke nuancer er nøgleelementer i rock-stilpaletten.

Konsistensen mellem øjen- og læbemakeup garanterer et komplet og poleret look.

En læbeblyant gør det nemmere at påføre læbestift eller læbeglans præcist. Før påføring af et produkt forbereder en fugtighedscreme læberne og sikrer optimalt hold.

Bronzingspudder og glitter kan derefter forstærke glansen for mere intensitet.

For maksimal rock-effekt er kombinationen af en lys rød gloss med en kommaformet eyeliner fortsat en særlig effektiv kombination og et kendetegn for den uforbeholdent rebelske stil.