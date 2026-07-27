Disse makeuptrends bliver en sensation i efteråret 2026

Efter flere sæsoner, hvor underspillet makeup var det ultimative, lover efteråret 2026 at blive mere dristigt. Modeshows i New York, London, Milano og Paris viste udtryksfulde looks, der stadig lader huden ånde. Masser af inspiration til at finde nye måder at have det sjovt med din makeup, alt efter dit humør.

Smoky Eye-modellen gør et stort comeback

I efteråret 2026 er øjnene prydet med dybe, diskret blandede nuancer. Sig farvel til ultragrafiske linjer: røgede øjne er blandet for et intenst, men mere fleksibelt og holdbart resultat. En anden variation fængsler også skønhedsentusiaster: en bevidst sløret eyeliner-effekt, der giver en rocket og afslappet stemning uden at stræbe efter perfektion. Målet er ikke at opnå en fejlfri, millimeterperfekt makeup, men at skabe et look fuld af karakter.

Blush bæres uden hæmninger

Blush gør comeback i skønhedsrutiner. Denne gang er det ikke længere begrænset til et let strejf på kindbenene: det blandes generøst hen over kinderne, og nogle gange endda op til næseryggen, for en sund glød inspireret af naturligt rosenrøde kinder. Cremede teksturer og nuancer af hindbær, blomme eller pink dominerer trenden. "Blush draping", som involverer at blende farven opad mod tindingerne, tilføjer også dimension til ansigtet med et subtilt strejf. Resultatet: en strålende og frisk teint på bare få strøg.

Læberne antager dybe nuancer

Til læberne er fyldige farver som bordeaux, blomme eller nuancer tæt på okseblod in. I modsætning til perfekt definerede røde farver favoriserer trenden en sløret effekt, som om læberne var delikat tonet. Denne blødere finish giver et elegant og moderne look, samtidig med at den er nemmere at bære hver dag. En smuk måde at turde bære mørke nuancer uden at have brug for en ultrapræcis kontur.

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Strålende hud frem for alt

Hvis der er en fællesnævner for alle disse trends, så er det teinten. Catwalk-ups bekræftede ønsket om at bevare en lys hudtone med en let finish, der lader dens naturlige tekstur skinne igennem. Ideen er at fremhæve et enkelt makeup-element – øjnene, kinderne eller læberne – mens resten holdes mere underspillet. Denne balance gør det nemt at personliggøre disse looks, så de passer til din egen stil.

Lad os endelig præcisere, at disse trends primært er forslag til at eksperimentere og have det sjovt med makeup. Der er ingen forpligtelse til at følge dem, eller overhovedet at bruge makeup. Uanset om du elsker at have makeup på hele ansigtet hver dag, foretrækker kun at bruge det lejlighedsvis, eller bare føler dig godt tilpas uden makeup, er alle tilgange gyldige.