Kropsglimmer er tilbage på mode: her er hvorfor vi siger ja!

De var forsvundet fra vores makeuptasker siden 2000'erne, og nu er de tilbage i hjertet af vores skønhedsritualer. Glitter støver endnu engang vores kroppe og oplyser vores silhuetter. Som en levn fra svundne fester og vores første teenageaftener i byen er glitter for skønhed, hvad salt er for madlavning: et strålende krydderi til huden.

Kropsglimmer, renæssancen

Dronningerne af R&B og popdivaer rullede sig i guldstøv, da de filmede musikvideoer i 2000'erne. De holdt sig ikke tilbage med de glitrende sprays, der afslørede kroppe, der lignede levende juveler. Faktisk var disse iriserende flasker et symbol på tilhørsforhold, en kollektiv signatur. Hvis du voksede op i en æra med lavtaljede jeans, elastiske halskæder og engangskameraer, brugte og overforbrugte du utvivlsomt glimmer. Påført næsten religiøst under rygløse kjoler eller farverige camisoler var glimmer praktisk talt et krav til enhver fest. Det prydede huden med et smukt lag af lys.

Denne lille flaske, der plejede at pryde vores kroppe og stå ved siden af vores Lolita Lempicka -parfume og smagsgivende lipgloss, var obligatorisk til særlige lejligheder. Så, lidt efter lidt, blev glitter billigt og forældet. Det forsvandt fra vores makeuptasker og kraveben og gav plads til pudderhighlightere. Men som det plejer, nyder skønhedsverdenen at støve glemte trends af og få produkter, der engang blev betragtet som søvndyssende, til at virke uundværlige.

Glitter strømmer endnu engang fra hals til arm og giver bærerne et ekstra strejf af glamour og en naturlig tiltrækningskraft. Stjerner som Rita Ora og Tyla omfavner denne blændende årtusindskifte-æstetik . I forfriskende, matte toner eller rosenrøde, sunde nuancer giver glitter en sofistikeret finish til huden. Det er nok i sig selv til at lysne teinten, fremhæve figuren og fremhæve vigtige kropstræk.

Et funklende middel mod selvtillid

Udover at perfektionere udseende og forvandle kroppen til en kæmpe diskokugle, er glimmer også fundamentet for selvværd. Det er bestemt en æstetisk handling, men det er også en hyldest til en selv. Selve påføringen er intet mindre end selvfornøjelse. Hver hånd, der placeres på kroppen, bliver en øm og glødende kærtegn.

Glitter fremhæver dele af din krop, som du undgår i spejlet, og fungerer som pynt. Det giver dig mulighed for at se skønhed, hvor du kun ser fejl. Det besidder ikke magiske kræfter, men det har den fordel, at det får dig til at føle dig set og belyse det, du konstant forsøger at skjule. Guld, sølv eller nude, glimmer virker ud over overfladen.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ngozi Edeme (@paintedbyesther)

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ngozi Edeme (@paintedbyesther)

En genial idé til særlige lejligheder

I lang tid praktiserede vi tilbageholdenhed og lod Hailey Bieber og andre "rene piger" tage kontrol over vores skønhedsrutiner. Mens vi i 2000'erne let søgte overdådig makeup og dramatiske øjne på Tumblr, er det tydeligt, at minimalisme nu er mere på mode end kreativ opgivelse. Heldigvis ændrer tiderne sig, og trends udvikler sig. Hvad der var forbudt i går, er foreskrevet i dag.

Mens sirupsagtige gloss , sort kohl og øjenskygger gør comeback takket være maksimalismen, har glitter også en lys fremtid foran sig. Det krydser tærsklen til halsen og forvandler kroppen til et kunstnerisk lærred og et felt af beundring. Det er ikke længere begrænset til øjenlåg og pandeben, men trodser denne mådeholdsregel. Glitter er den manglende gnist i vores garderober. Takket være det kan en simpel sort kjole blive ikonisk. Det er detaljen, der gør hele forskellen, den ultimative festlige ingrediens.

Og skønhedsafhængige anbefaler gelglitter for en glødende, men ikke overdreven finish. De dage med pudderglitter, der fik os til at nyse, hver gang vi sprayede det, er forbi. Brug for en reference? Fentys Body Lava eller den berømte Huile Prodigieuse Gold Multi-Purpose Oil.

I det nye år forlader stjernerne den disede himmel for at lægge sig ved roden af décolletagen og på blottet hud. 2026 bliver sandsynligvis året med uendelige skønhedsmuligheder.