"Ser yngre ud": hvorfor skuespillerinden Gwyneth Paltrows holdning skaber røre

Tidlige Botox-behandlinger, højtydende behandlinger designet til at fjerne aldringstegn, forbliver i foryngelsescentre ... Mange berømtheder søger at indprente ungdommelighed i deres ansigter og trodse den menneskelige natur. De skaber den perfekte illusion og giver indtryk af at miste år med hver optræden. Dette er tilfældet med Gwyneth Paltrow, der ser ud til at have fundet kuren til at vende tiden om på sin krop, og det er særligt kontroversielt. Som 53-årig flytter den selvudråbte wellnessdronning grænserne for skønhed og vækker scenariet "The Substance" lidt mere til live.

Blodplasma til en ublu pris

Lige fra vores tidligste barndom fortæller eventyr historien om stedmoderen, der er besat af udseende. Fra Rapunzel til Snehvide nægter midaldrende kvinder at se deres spejlbillede forandre sig og kæmper med at acceptere denne biologiske virkelighed , uanset hvor uundgåelig den er. Som om det fysiske udseende var en letfordærvelig vare. I dag giver denne usunde søgen efter uforanderlig charme genlyd i det virkelige liv, gennem berømte personligheder. Kendisser og eliten paraderer med menneskekroppens love for at forlænge denne såkaldte "guldalder" og bevare det samme ansigt, de havde ved slutningen af ungdomsårene.

Stjernerne, der formede vores barndom og ledsagede vores første følelsesmæssige opvågninger på skærmen eller i vores musikafspillere, forbliver tro mod deres ungdommelige udseende. De virker som guddommelige væsener, immune over for tidens gang. Gwyneth Paltrow er det mest slående eksempel på denne fysiske bedrift (eller bedrag). Skuespillerinden, der vandt en Oscar for sin rolle i "Shakespear in Love", har genopfundet sig selv som wellness-iværksætter. Og hendes udseende som over 50-årig er et særligt effektivt salgsargument. Hun ligner præcis Gwyneth fra for 30 år siden. Det er næsten uhyggeligt. Det er ikke kun kollagenbehandlinger og infrarød træning, der har givet hende babyblød hud og en glat, rynkefri figur.

Gwyneth Paltrow har indrømmet at have gennemgået plasmaudskiftningsbehandling på en klinik i Chicago. En slags blodrensning, der minder om filmen "The Substance". Hvad koster denne angiveligt "regenererende" procedure? 36.000 pund. Skuespillerinden tog oprindeligt dertil for at bekæmpe symptomerne på langvarig Covid og formodentlig for at forlænge sin forventede levetid. De centre, der udfører denne kosmetiske medicinske procedure, viser ofte denne ambition i deres navne.

Stadig mere sofistikerede "konserverings"-teknikker

I en tidsalder med kunstig intelligens, LED-masker, bioteknologiske behandlinger, "levende" kosmetik og laboratoriedyrkede ingredienser flirter skønhed med den dystopiske ånd i "Black Mirror"-serien, og hver 3.0-behandling overgår den forrige. Med udveksling af blodplasma har skønhedsverdenen nået en ny milepæl, der yderligere radikaliserer wellnessritualer.

Oprindeligt involverede denne praksis filtrering af blodet for at fjerne visse problematiske stoffer. Plasma er en af blodets komponenter og tjener til at transportere proteiner, antistoffer, toksiner osv. Denne teknik blev ikke skabt for at reproducere vampyrernes superkræfter på menneskelig skala eller for at realisere drømmen om ubegrænset vitalitet .

Det er beregnet til patienter med polytrauma, forbrændinger, hæmofile og immunkompromitterede børn. "Plasma, uanset om det er transfunderet eller bruges i form af blodafledt medicin, giver os mulighed for at behandle patienter, der lider af blødninger, koagulationsforstyrrelser eller alvorlig immundefekt," forklarer den franske nationale blodtjeneste. Men med fremkomsten af et skønhedsideal, der omfatter alle muligheder, er det blevet afledt fra sin primære funktion for at tilfredsstille en arkaisk æstetisk lune: den evige ungdom. Ligesom Ozempic, et middel ordineret til diabetikere, er blevet omdannet til en "slankeløsning".

Når jagten på ungdom tager en ekstrem drejning

Gwyneth Paltrow, kendt for sine ukonventionelle wellness-praksisser, er ikke den eneste, der benægter aldring og bukker under for højteknologiske metoder til at bekæmpe rynker og alderspletter. Den ekstremt velhavende iværksætter Bryan Johnson er gået endnu længere og har gjort sin 17-årige søn til sin "bloddreng", i bund og grund sin livsnerve. Han er en karikatur i sig selv. Denne mand, der stræber efter at konkurrere med Gud, er engageret i et program, som selv de mest opfindsomme science fiction-forfattere ikke ville have turdet udtænke på grund af manglende troværdighed. Han tager 120 piller om dagen, følger en kaloriefattig diæt og injicerer sig selv med væksthormoner, kollagen og Botox, alt sammen i jagten på succes, hvor videnskaben længe har fejlet. Og denne afhængighed af ungdom er særligt smitsom.

Desuden følger yngre generationer, på trods af tilbagevendende budskaber om accept og selvkærlighed, den modsatte filosofi og omsætter disse budskaber til praksis. Ifølge den seneste statistik tyr unge i alderen 18 til 34 år nu oftere til kosmetisk kirurgi end dem over 50. Langt fra stoikerne søger de at kontrollere det ukontrollerbare med hyaluronsyre, nåle og de nyeste gadgets.

Ligesom mange andre flygter Gwyneth Paltrow fra virkeligheden og ønsker at fortsætte med at leve et ideal. Og i en tid med ustoppelig skønhed bliver disse krav mere og mere forankrede sammen med ansigterne selv.